Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAMENT



Chuck'a Billy в недавнем интервью спросили, рост популярности стримингов сказался ли на продаже физических версий альбомов рок и металл исполнителей (на CD, виниле, кассетах) и цифровых скачиваний или нет:



«Tower Records больше нет. Walmart прекратил продажу компакт-дисков. Best Buy прекратил продажу компакт-дисков. Магазины звукозаписи — это всего лишь горстка популярных музыкальных магазинов, так что физические продажи практически прекратились. Лейблы выпускают фирменные диски, потому что настоящие фанаты любят коллекционные, особенные вещи. Они есть, но это уже не просто физический компакт-диск, это цифровая печать. Но печально то, что многим группам приходится думать о том, как пересмотреть условия и получить более выгодную цифровую цену, поскольку ситуация изменилась. И как только вы застрянете в своем старом контракте, вам захочется изменить условия сделки. Это как с той кредитной картой, процентная ставка по которой продолжает расти».



Когда интервьюер заметил, что "винил звучит иначе, чем цифровой", Billy согласился:



«Да, в какой-то степени так оно и есть. Я бы сказал, что более ранние записи, как, например, пара наших первых пластинок, когда мы сводили их, мы на самом деле записывали на винил, чтобы послушать, что получилось, ведь именно так мы все выпускали. Таким образом, вы на самом деле сводили записи, чтобы они правильно звучали на проигрывателе, в то время как в дальнейшем, когда группы или лейблы просто брали компакт-диски, альбомы, сделанные в соответствии с качеством CD, переносили их прямо в цифровой формат, не переделывая их должным образом и не создавая их адаптированную версию. Потому что я слышал, как некоторые записи, которые я сделал, все еще звучат очень бледно, в них нет того теплого ощущения, как в записях 1980 года или более ранних, в которых было настоящее тепло.



Компакт-диски звучат лучше, когда вы проигрываете их на проигрывателе компакт-дисков, чем цифровые версии, к примеру, когда вы слушаете их с телефона или что-то в этом роде. В этом есть что-то особенное, например, когда я вставляю компакт-диск, я предпочитаю слушать его в своем автомобиле, а не в цифровом виде. Что—то в этом есть... это сделано для того, чтобы получать лучшее качество».







