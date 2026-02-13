сегодня



Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»



DAVE MUSTAINE в интервью "Roisin O'Connor's Good Vibrations" вновь был вынужден объяснять свои политические взгляды:



«Я очень внимательный наблюдатель и, вероятно, вижу вещи во многом так же, как и вы. Но мир стал таким, что, если вы предлагаете продукт, вам лучше не говорить о своих политических убеждениях. Раньше мы так не поступали. Раньше люди никогда не говорили, за кого они голосовали. Это, черт возьми, не ваше дело. И люди думают, что я сторонник правых. Это не так. Я независимый человек. Я голосовал за демократов, я голосовал за республиканцев. Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех».



На вопрос, почему, по его мнению, за эти годы вокруг него сложилось такое мнение, Dave ответил:



«Я полагаю, что люди, которых увольняют из MEGADETH, испытывают горечь, будь то музыканты или люди, работающие в другой сфере деятельности группы. И очень легко сказать что-то плохое обо мне. Вы можете спросить любого, с кем я работаю… Все, что вы можете сделать, это прийти и показать себя наилучшим образом. И, конечно, моя репутация опередит меня, но мой характер останется. И я думаю, многие люди начинают понимать, что многое из того, что они слышат обо мне или о группе, не соответствует действительности, потому что мы очень привлекательные, а я очень общительный. Когда мы будем в Южной Америке, мы будем сидеть на ступеньках отеля и петь серенады фанатам. Вот какие мы на самом деле. Вот как мы живем. Мы любим наших фанатов!»







