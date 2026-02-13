Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 72
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
Megadeth

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»



DAVE MUSTAINE в интервью "Roisin O'Connor's Good Vibrations" вновь был вынужден объяснять свои политические взгляды:

«Я очень внимательный наблюдатель и, вероятно, вижу вещи во многом так же, как и вы. Но мир стал таким, что, если вы предлагаете продукт, вам лучше не говорить о своих политических убеждениях. Раньше мы так не поступали. Раньше люди никогда не говорили, за кого они голосовали. Это, черт возьми, не ваше дело. И люди думают, что я сторонник правых. Это не так. Я независимый человек. Я голосовал за демократов, я голосовал за республиканцев. Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех».

На вопрос, почему, по его мнению, за эти годы вокруг него сложилось такое мнение, Dave ответил:

«Я полагаю, что люди, которых увольняют из MEGADETH, испытывают горечь, будь то музыканты или люди, работающие в другой сфере деятельности группы. И очень легко сказать что-то плохое обо мне. Вы можете спросить любого, с кем я работаю… Все, что вы можете сделать, это прийти и показать себя наилучшим образом. И, конечно, моя репутация опередит меня, но мой характер останется. И я думаю, многие люди начинают понимать, что многое из того, что они слышат обо мне или о группе, не соответствует действительности, потому что мы очень привлекательные, а я очень общительный. Когда мы будем в Южной Америке, мы будем сидеть на ступеньках отеля и петь серенады фанатам. Вот какие мы на самом деле. Вот как мы живем. Мы любим наших фанатов!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 фев 2026
olly71
Насчёт того что общительный пиздёж. Люди которые с ним работали наоборот говорят что очень не общительный особенно с тех персоналом . Иногда за целый день ни слова никому не скажет. Молча пришёл побрынчал молча ушёл.
13 фев 2026
i
industrialist
olly71, правильно делает ибо язык враг его, недаром Ансельмо его отмудохать хотел
13 фев 2026
Lord Iscariah
Дейв, ты разве не знал, что голосуй, не голосуй, все равно получишь хуй? Сразу видно, что в России ты не жил салага старый!
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
