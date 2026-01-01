×
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
58
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
54
BEHEMOTH не хотят в Турции
47
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
37
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
32
Myrkur
Дания
Dark Folk
Neo Folk
Black Metal
http://www.myrkurmusic.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/myrkurmyrkur
12 фев 2026
:
Новое видео MYRKUR
22 янв 2026
:
Новая песня MYRKUR
11 мар 2025
:
Новое видео MYRKUR
1 мар 2025
:
Шотландская народная от MYRKUR
27 авг 2024
:
Профессиональное видео полного выступления MYRKUR
20 окт 2023
:
Новый альбом MYRKUR доступен для прослушивания
5 окт 2023
:
Новая песня MYRKUR
15 сен 2023
:
Новое видео MYRKUR
22 авг 2023
:
Новое видео MYRKUR
20 окт 2021
:
Демо от MYRKUR
20 дек 2020
:
Новая песня MYRKUR
25 июн 2020
:
Кавер-версия BJÖRK от MYRKUR и ANNA VON HAUSSWOLFF
25 мар 2020
:
Новый альбом MYRKUR доступен для прослушивания
4 мар 2020
:
Новая песня MYRKUR
13 фев 2020
:
Новое видео MYRKUR
15 янв 2020
:
Новое видео MYRKUR
15 ноя 2018
:
Новое видео MYRKUR
24 авг 2017
:
Народная песня от MYRKUR
28 июл 2017
:
Новое видео MYRKUR
29 июн 2017
:
Новая песня MYRKUR
16 июн 2017
:
Новый альбом MYRKUR выйдет осенью
9 июн 2017
:
Новая песня MYRKUR
23 фев 2017
:
MYRKUR в студии
7 фев 2017
:
Концертное видео MYRKUR
10 авг 2016
:
Концертный трек MYRKUR
22 июн 2016
:
Концертный релиз MYRKUR выйдет в августе
2 дек 2015
:
MYRKUR на BBC
18 авг 2015
:
Новый альбом MYRKUR доступен для прослушивания
12 авг 2015
:
Новая песня MYRKUR
11 авг 2015
:
Новая песня MYRKUR
22 июл 2015
:
Новая песня MYRKUR
30 июн 2015
:
Новое видео MYRKUR
3 июн 2015
:
Новая песня MYRKUR
12 дек 2014
:
Музыканты MAYHEM, ULVER, DODHEIMSGARD на дебюте MYRKUR
2 дек 2014
:
Новое демо MYRKUR
23 сен 2014
:
Новое видео MYRKUR
12 сен 2014
:
Новый ЕР MYRKUR доступен для прослушивания
сегодня
Новое видео MYRKUR
Touch My Love and Die, новое видео MYRKUR, доступно для просмотра ниже.
