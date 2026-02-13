Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 72
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
Mesh

13 фев 2026 : 		 Новое видео MESH

22 янв 2026 : 		 Новое видео MESH
Новое видео MESH



Hey Stranger, новое видео MESH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Truth Doesn't matter', релиз которого намечен на 27/03/2026






13 фев 2026
i
industrialist
Душевно очень! Чем то Erasure напоминает
13 фев 2026
Rocky Wolfsson
industrialist, есть такое, но всё-таки ближе к Depeche Mode.
просмотров: 233

