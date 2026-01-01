Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 81
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 81
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
[= ||| все новости группы



*

Archaic Oath

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео ARCHAIC OATH



zoom
Forest Of Horrors, новое видео ARCHAIC OATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Determinded to Death and Beyond", релиз которого намечен на 24 апреля.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом