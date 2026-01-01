Arts
Новости
*

Obscura

*



13 фев 2026 : 		 Новое видео OBSCURA

7 фев 2025 : 		 Новое видео OBSCURA

9 янв 2025 : 		 Новое видео OBSCURA

20 ноя 2024 : 		 Новое видео OBSCURA

26 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OBSCURA

22 авг 2024 : 		 OBSCURA покинул гитарист

27 окт 2023 : 		 Концертное видео OBSCURA

22 сен 2023 : 		 Концертное видео OBSCURA

8 дек 2022 : 		 Новое видео OBSCURA

6 сен 2022 : 		 Новое видео OBSCURA

20 окт 2021 : 		 Вокалист SOILWORK в новом видео OBSCURA

24 сен 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

20 авг 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

5 июл 2021 : 		 Новое видео OBSCURA

17 июн 2021 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет осенью

1 дек 2020 : 		 OBSCURA завершили сочинение

6 ноя 2020 : 		 OBSCURA определились с продюсером

28 май 2020 : 		 CHRISTIAN MÜNZNER вернулся в OBSCURA

14 май 2020 : 		 OBSCURA нашли барабанщика

1 май 2020 : 		 JEROEN PAUL THESSELING вернулся в OBSCURA

23 апр 2020 : 		 OBSCURA расстались с гитаристом, басистом и барабанщиком

1 ноя 2019 : 		 OBSCURA на NUCLEAR BLAST

29 окт 2019 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

11 окт 2019 : 		 Вокалист OBSCURA: «Большинство фанатов не обращает внимания на лирику»

10 окт 2019 : 		 Новое видео OBSCURA

21 ноя 2018 : 		 Винилы OBSCURA выйдут зимой
Показать далее
сегодня

|||| сегодня

Новое видео OBSCURA



Stardust, новое видео OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Sonication", выпущенного седьмого февраля на Nuclear Blast:




Сообщений нет

просмотров: 141

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
