Obscura
Германия
Death Metal
Progressive Metal
http://www.realmofobscura.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/realmofobscura
Facebook:
https://www.facebook.com/RealmOfObscura
13 фев 2026
:
Новое видео OBSCURA
7 фев 2025
:
Новое видео OBSCURA
9 янв 2025
:
Новое видео OBSCURA
20 ноя 2024
:
Новое видео OBSCURA
26 авг 2024
:
Профессиональное видео с выступления OBSCURA
22 авг 2024
:
OBSCURA покинул гитарист
27 окт 2023
:
Концертное видео OBSCURA
22 сен 2023
:
Концертное видео OBSCURA
8 дек 2022
:
Новое видео OBSCURA
6 сен 2022
:
Новое видео OBSCURA
20 окт 2021
:
Вокалист SOILWORK в новом видео OBSCURA
24 сен 2021
:
Новое видео OBSCURA
20 авг 2021
:
Новое видео OBSCURA
5 июл 2021
:
Новое видео OBSCURA
17 июн 2021
:
Новый альбом OBSCURA выйдет осенью
1 дек 2020
:
OBSCURA завершили сочинение
6 ноя 2020
:
OBSCURA определились с продюсером
28 май 2020
:
CHRISTIAN MÜNZNER вернулся в OBSCURA
14 май 2020
:
OBSCURA нашли барабанщика
1 май 2020
:
JEROEN PAUL THESSELING вернулся в OBSCURA
23 апр 2020
:
OBSCURA расстались с гитаристом, басистом и барабанщиком
1 ноя 2019
:
OBSCURA на NUCLEAR BLAST
29 окт 2019
:
Обучающее видео от OBSCURA
11 окт 2019
:
Вокалист OBSCURA: «Большинство фанатов не обращает внимания на лирику»
10 окт 2019
:
Новое видео OBSCURA
21 ноя 2018
:
Винилы OBSCURA выйдут зимой
14 июл 2018
:
Новое видео OBSCURA
2 июл 2018
:
Новая песня OBSCURA
1 июл 2018
:
Обучающее видео от OBSCURA
14 июн 2018
:
Новая песня OBSCURA
10 май 2018
:
Новый альбом OBSCURA выйдет летом
17 янв 2018
:
OBSCURA завершила работу над альбомом
4 окт 2017
:
OBSCURA приступила к записи
18 мар 2017
:
Обучающее видео от OBSCURA
6 дек 2016
:
Обучающее видео от OBSCURA
30 июн 2016
:
Обучающее видео от OBSCURA
21 июн 2016
:
Новое видео OBSCURA
13 май 2016
:
Басовое видео от OBSCURA
25 мар 2016
:
Новая песня OBSCURA
3 фев 2016
:
Новый альбом OBSCURA доступен для прослушивания
30 янв 2016
:
Новая песня OBSCURA
15 янв 2016
:
Новая песня OBSCURA
16 дек 2015
:
Новая песня OBSCURA
7 дек 2015
:
Тизер нового альбома OBSCURA
19 ноя 2015
:
Новое видео OBSCURA
10 ноя 2015
:
Новый альбом OBSCURA выйдет в феврале
22 фев 2015
:
OBSCURA начнут запись в апреле
22 июл 2014
:
Бывшие участники OBSCURA основали ALKALOID
23 окт 2013
:
Барабанщик OBSCURA выпускает сольный альбом
19 янв 2013
:
Бывший басист OBSCURA/PESTILENCE выпустит серию микротональных композиций для семиструнного баса
19 июн 2012
:
Видео с выступления OBSCURA
8 ноя 2011
:
Сборник демо от OBSCURA
17 сен 2011
:
Новый басист OBSCURA
7 июл 2011
:
Из OBSCURA ушел басист
3 май 2011
:
Барабанщик OBSCURA выпустил обучающий DVD
28 апр 2011
:
Семплы с сольного альбома гитариста OBSCURA
18 апр 2011
:
Гитарист OBSCURA выпустит новый сольный альбом
24 мар 2011
:
Новый альбом OBSCURA доступен для прослушивания
25 фев 2011
:
Новая песня OBSCURA
20 янв 2011
:
Новая песня OBSCURA
15 янв 2011
:
Обложка нового альбома OBSCURA
18 дек 2010
:
Гитарист OBSCURA работает на инструментальным альбомом
16 ноя 2010
:
OBSCURA завершила работу над альбомом
25 сен 2010
:
Название нового альбома OBSCURA
20 июл 2010
:
OBSCURA начали запись альбома
20 ноя 2008
:
OBSCURA опубликовали новую песню в сети
17 окт 2008
:
Подробности о новом альбоме OBSCURA
27 июн 2008
:
OBSCURA завершают запись
сегодня
Новое видео OBSCURA
Stardust, новое видео OBSCURA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Sonication", выпущенного седьмого февраля на Nuclear Blast:
