Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 72
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
Don Broco

Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
Новое видео DON BROCO Feat. Nickelback



NIGHTMARE TRIPPING [Feat. Nickelback], новое видео DON BROCO, доступно для просмотра ниже.




13 фев 2026
BaphometsGuitar
кто целевая аудитория такой музыки?
13 фев 2026
i
industrialist
Неожиданно пиздато, очень эмоционально в духе 00х
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
