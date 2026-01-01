Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 72
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 72
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
[= ||| все новости группы



*

Obey the Kraken

*
| - |

|||| сегодня

Новые видео OBEY THE KRAKEN



zoom
"Betrayer", "Haunting Echoes of the Sea" и "Whispers from the Depths", новые клипы OBEY THE KRAKEN, доступны для просмотра ниже.








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 93

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом