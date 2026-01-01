Концертное видео PRONG

PRONG выпустят новую концертную пластинку, получившую название "Live And Uncleansed", шестого марта на SPV/Steamhammer. Альбом был записан в ходе семи концертов, состоявшихся с июля по август 2025 года.
CD
01. Revenge…Best Served Cold
02. Inheritance
03. The Descent
04. One Outnumbered
05. No Question
06. Sublime
07. Not Of This Earth
08. Home Rule
09. Ultimate Authority
10. Snap Your Fingers,Snap Your Neck
11. However It May End
Bonus tracks:
12. Out Of This Misery
13. Corpus Delicti
14. Whose Fist Is This Anyway?
LP
Side One
01. Revenge…Best Served Cold
02. Inheritance
03. The Descent
04. One Outnumbered
05. No Question
06. Sublime
Side Two
01. Not Of This Earth
02. Home Rule
03. Ultimate Authority
04. Snap Your Fingers,Snap Your Neck
05. However It May End
