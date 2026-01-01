Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 100
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 38
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 36
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 100
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 38
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 36
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
[= ||| все новости группы



*

Prong

*



15 фев 2026 : 		 Концертное видео PRONG

12 янв 2026 : 		 Концертный альбом PRONG выйдет весной

12 окт 2025 : 		 PRONG выпустят два релиза в 2026

28 июн 2025 : 		 PRONG на Napalm Records

7 мар 2025 : 		 Умер бывший ударник MINISTRY и PRONG

16 апр 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG: Видео

7 мар 2024 : 		 Кавер-версия RUSH от PRONG

12 окт 2023 : 		 PRONG отметили выход альбома

9 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «В одночасье всё стало ненормальным»

7 окт 2023 : 		 Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего»

6 окт 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

7 сен 2023 : 		 Новое видео PRONG

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PRONG

3 авг 2023 : 		 Видео с текстом от PRONG

12 янв 2023 : 		 Новая песня PRONG

13 дек 2022 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL / OVERKILL едет в тур с PRONG

13 окт 2022 : 		 PRONG работают над новым альбомом

23 мар 2022 : 		 Видео с выступления PRONG

18 июн 2021 : 		 Лидер PRONG — об уходе барабанщика в LAMB OF GOD

4 фев 2020 : 		 TOMMY VICTOR сказал, что клипы PRONG эпохи MTV очень дорого стоили

25 окт 2019 : 		 Новая песня PRONG

8 окт 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 сен 2019 : 		 Видео с текстом от PRONG

3 июл 2019 : 		 Новый ЕР PRONG выйдет осенью

23 янв 2019 : 		 TOMMY VICTOR о 30 годах в PRONG

7 авг 2018 : 		 Видео с текстом от PRONG
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео PRONG



zoom
PRONG выпустят новую концертную пластинку, получившую название "Live And Uncleansed", шестого марта на SPV/Steamhammer. Альбом был записан в ходе семи концертов, состоявшихся с июля по август 2025 года.

CD

01. Revenge…Best Served Cold
02. Inheritance
03. The Descent
04. One Outnumbered
05. No Question
06. Sublime
07. Not Of This Earth
08. Home Rule
09. Ultimate Authority
10. Snap Your Fingers,Snap Your Neck
11. However It May End

Bonus tracks:

12. Out Of This Misery
13. Corpus Delicti
14. Whose Fist Is This Anyway?

LP

Side One

01. Revenge…Best Served Cold
02. Inheritance
03. The Descent
04. One Outnumbered
05. No Question
06. Sublime

Side Two

01. Not Of This Earth
02. Home Rule
03. Ultimate Authority
04. Snap Your Fingers,Snap Your Neck
05. However It May End




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 80

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом