Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 98
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 38
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
*

John Sykes

*



15 фев 2026 : 		 Новый трек JOHN SYKES

23 янв 2026 : 		 Семья против ЕР JOHN SYKES

23 янв 2026 : 		 Планируется ЕР JOHN SYKES

27 янв 2025 : 		 STEVE VAI о Джоне Сайксе

24 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN о Джоне Сайксе

23 янв 2025 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT почтил память Джона Сайкса

21 янв 2025 : 		 Музыканты о смерти Джона Сайкса

21 янв 2025 : 		 Умер Джон Сайкс

8 июл 2021 : 		 JOHN SYKES представил новое видео

3 янв 2021 : 		 JOHN SYKES представил новое видео

18 ноя 2019 : 		 JOHN SYKES ушел с GOLDEN ROBOT RECORDS

4 янв 2019 : 		 Сольный альбом JOHN SYKES выйдет в этом году

4 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома JOHN SYKES

7 мар 2017 : 		 JOHN SYKES выпускает новый альбом

1 янв 2015 : 		 JOHN SYKES: Сэмплы с нового сольного альбома

22 мар 2013 : 		 Музыканты для сольного альбома JOHN SYKES

5 фев 2013 : 		 JOHN SYKES готовит новую сольную работу
Новый трек JOHN SYKES



Golden Robot Recordsпредставили композицию "My Guitar" John Sykes (TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES)




