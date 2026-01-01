×
John Sykes
США
Hard 'n' Heavy
http://www.johnsykes.com
15 фев 2026
:
Новый трек JOHN SYKES
23 янв 2026
:
Семья против ЕР JOHN SYKES
23 янв 2026
:
Планируется ЕР JOHN SYKES
27 янв 2025
:
STEVE VAI о Джоне Сайксе
24 янв 2025
:
MARTY FRIEDMAN о Джоне Сайксе
23 янв 2025
:
MIKAEL ÅKERFELDT почтил память Джона Сайкса
21 янв 2025
:
Музыканты о смерти Джона Сайкса
21 янв 2025
:
Умер Джон Сайкс
8 июл 2021
:
JOHN SYKES представил новое видео
3 янв 2021
:
JOHN SYKES представил новое видео
18 ноя 2019
:
JOHN SYKES ушел с GOLDEN ROBOT RECORDS
4 янв 2019
:
Сольный альбом JOHN SYKES выйдет в этом году
4 июл 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома JOHN SYKES
7 мар 2017
:
JOHN SYKES выпускает новый альбом
1 янв 2015
:
JOHN SYKES: Сэмплы с нового сольного альбома
22 мар 2013
:
Музыканты для сольного альбома JOHN SYKES
5 фев 2013
:
JOHN SYKES готовит новую сольную работу
сегодня
Новый трек JOHN SYKES
Golden Robot Recordsпредставили композицию "My Guitar" John Sykes (TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES)
просмотров: 72
