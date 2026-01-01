Arts
Новости
DragonForce

15 фев 2026 : 		 DRAGONFORCE сотрудничают с GAMELOFT

26 ноя 2025 : 		 Новая песня DRAGONFORCE

21 ноя 2025 : 		 Концертное видео DRAGONFORCE

24 авг 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE: «Творческий контроль для нас крайне важен»

6 июн 2025 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео DRAGONFORCE

2 июн 2025 : 		 DRAGONFORCE с POLYPHIA

22 апр 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE о переменах в составе

27 мар 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE хочет вновь собрать состав "Inhuman Rampage"

3 дек 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE: «Атмосфера в группе просто прекрасна!»

24 окт 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE о важности соцсетей и общения с фанатами

9 сен 2024 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мне положить на хейтеров»

31 май 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 апр 2024 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о новом альбоме

15 мар 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

13 мар 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE о том, почему Тейлор Свифт

16 фев 2024 : 		 Кавер-версия Тейлор Свифт от DRAGONFORCE

19 янв 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

23 дек 2023 : 		 Видео полного выступления DRAGONFORCE

6 дек 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE

21 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с DRAGONFORCE

7 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ спела с DRAGONFORCE хит Тейлор Свифт

18 окт 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

14 сен 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

12 сен 2023 : 		 Как DRAGONFORCE попали на Napalm

16 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом
DRAGONFORCE сотрудничают с GAMELOFT



GAMELOFT объявили о сотрудничестве с DRAGONFORCE в игре "Asphalt Legends", в которой будет доступен эксклюзивный набор:

* Porsche 935 DragonForce Edition - An enhanced edition of the regular car, based on the "Inhuman Rampage" album
* Porsche 911 GTS Coupé - New DRAGONFORCE aesthetic
* BXR Bailey GT1 - Based on "Extreme Power Metal" album
* Nilu27 NILU (new car) - Based on the "Ultra Beatdown" album

В игре будут использованы следующие треки:

* "Through The Fire And Flames"
* "Burning Heart" (feat. Alissa White-Gluz)"
* "Fury Of The Storm"
* "Heroes Of Our Time"
* "Cry Thunder"
* "Highway To Oblivion"




просмотров: 104

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
