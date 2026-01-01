сегодня



DRAGONFORCE сотрудничают с GAMELOFT



GAMELOFT объявили о сотрудничестве с DRAGONFORCE в игре "Asphalt Legends", в которой будет доступен эксклюзивный набор:



* Porsche 935 DragonForce Edition - An enhanced edition of the regular car, based on the "Inhuman Rampage" album

* Porsche 911 GTS Coupé - New DRAGONFORCE aesthetic

* BXR Bailey GT1 - Based on "Extreme Power Metal" album

* Nilu27 NILU (new car) - Based on the "Ultra Beatdown" album



В игре будут использованы следующие треки:



* "Through The Fire And Flames"

* "Burning Heart" (feat. Alissa White-Gluz)"

* "Fury Of The Storm"

* "Heroes Of Our Time"

* "Cry Thunder"

* "Highway To Oblivion"







