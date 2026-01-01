У бывшего вокалиста VOIVOD рак

Бывший вокалист VOIVOD и нынешний участник E-FORCE Eric Forrest опубликовал следующее сообщение:
«Привет всем моим друзьям и поклонникам..... По многим причинам я держал это в секрете.... В любом случае, грустно, но это правда...... Но знаете что? Я собираюсь победить этого паразита! 100%. Спасибо за вашу любовь и поддержку».
В отдельном посте на GoFundMe он написал, что в 2024 году у него был диагностирован рак предстательной железы третьей стадии после того, как был зарегистрирован уровень простатспецифического антигена (ПСА), равный 23:
«Я держал это в секрете по многим причинам. После многих задержек с административными процедурами я приступил к ежедневной рутинной работе, чтобы улучшить свою ситуацию (в некоторые дни лучше, чем в другие). Тем не менее, соблюдая дисциплинированный график работы. Плюс, [при] некоторой любви и поддержке со стороны семьи и близких друзей. Чтобы устранить эту проблему, пожалуйста, помогите мне заручиться поддержкой, чтобы продолжить мою борьбу за уничтожение этого паразита!»
