Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 109
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 61
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 39
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 109
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 61
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 39
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

David Ellefson

*



18 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON считает, что он должен быть часть прощальных гастролей MEGADETH

16 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH

4 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Послушал я новый MEGADETH...»

2 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»

26 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH

22 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON считает, что он должен быть часть прощальных гастролей MEGADETH



zoom
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью был задан вопрос, готов ли он принять участие вместе с другими бывшими участниками группы в прощальном турне MEGADETH:

«Я всегда говорил, что готов к этому. И я бы сделал это, потому что считаю, что любая причина, по которой я не участвую в этом, является необоснованной. Это нечестно и несправедливо, потому что не случилось ничего плохого. Поэтому я надеюсь и даже молюсь, чтобы любое недоразумение, любая горечь были устранены, чтобы это как-то всё рассосалось.

Забавно: когда ты записываешь свой первый альбом, у тебя нет поклонников. Ты просто записываешь свой первый альбом. Потом у тебя появляются поклонники, которые требуют: "Дайте нам ещё". И ты записываешь второй альбом, как мы. И в этот момент, я считаю, у тебя появляется обязанность прислушиваться к своим поклонникам. Ты не обязан делать всё, что они просят, например, "Сделай Rust In Peace Part II", потому что творческий дух ведёт тебя туда, куда он должен вести. Но я думаю, особенно когда ты даёшь концерты, запись альбомов — это музыкальный бизнес, а концерты — это шоу-бизнес. Это два разных направления, которые переплетаются. Именно фанаты сделали всё это возможным, потому что Capitol Records не подписали бы с нами контракт, если бы у нас не было фанатов. Live Nation не организует концерты, если нет фанатов. Так что фанаты — это единственная причина, по которой вы существуете и выпускаете второй альбом и последующие. Второй альбом и последующие — это благодаря фанатам. Так что вы должны дать им то, что они хотят. Даже мой маленький тур по Южной Америке "Basstory" — тоже ради них. Это я рассказываю историю своей жизни, но если нет никого, кто бы пришёл и послушал эту историю, я просто сижу на табуретке один. [Смеётся].

Так что я бы принял участие в прощальном туре. Я не могу говорить за других, но Marty, дав пару концертов с MEGADETH в 2023 году, продемонстрировал свою готовность, что, на мой взгляд, было здорово. Я бы хотел, чтобы Dave...

Послушайте, если бы здесь сидели только я и Dave, я уверен, что всё было бы в порядке, но есть много людей, которые оказывают влияние, и поэтому всё усложняется. Поэтому я надеюсь, что голос фанатов будет громче любого другого голоса, который мог бы всё разрушить».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 фев 2026
m
mohnatiy
Меньше дрочить на камеру надо
18 фев 2026
Equitant
Ну как я и предполагал, барон-пастор начал пиздаболить вовсю. То он и там и сям трындел, мол: "да Мегадэт для меня в прошлом, я двигаюсь дальше", а теперь ожидаемо канючит "возьмите меня в прощальный тур, дайте денежек заработать" :D
18 фев 2026
DeepSilent
Тем временем он же две недели назад: "Мне всё равно. Я оставил Dave'a и MEGADETH в прошлом. Всё это в моём зеркале заднего вида."
18 фев 2026
E
Evil Dmitry
А сам зассал в Россию приехать :)
18 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Evil Dmitry, потому что в Америке он просто хуй дроченый, а у нас ХУЙ ДРОЧЕНЫЙ В ЖОПУ ПИДОРА
18 фев 2026
Орион
Позвони Дэйву
просмотров: 435

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом