DAVID ELLEFSON считает, что он должен быть часть прощальных гастролей MEGADETH



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью был задан вопрос, готов ли он принять участие вместе с другими бывшими участниками группы в прощальном турне MEGADETH:



«Я всегда говорил, что готов к этому. И я бы сделал это, потому что считаю, что любая причина, по которой я не участвую в этом, является необоснованной. Это нечестно и несправедливо, потому что не случилось ничего плохого. Поэтому я надеюсь и даже молюсь, чтобы любое недоразумение, любая горечь были устранены, чтобы это как-то всё рассосалось.



Забавно: когда ты записываешь свой первый альбом, у тебя нет поклонников. Ты просто записываешь свой первый альбом. Потом у тебя появляются поклонники, которые требуют: "Дайте нам ещё". И ты записываешь второй альбом, как мы. И в этот момент, я считаю, у тебя появляется обязанность прислушиваться к своим поклонникам. Ты не обязан делать всё, что они просят, например, "Сделай Rust In Peace Part II", потому что творческий дух ведёт тебя туда, куда он должен вести. Но я думаю, особенно когда ты даёшь концерты, запись альбомов — это музыкальный бизнес, а концерты — это шоу-бизнес. Это два разных направления, которые переплетаются. Именно фанаты сделали всё это возможным, потому что Capitol Records не подписали бы с нами контракт, если бы у нас не было фанатов. Live Nation не организует концерты, если нет фанатов. Так что фанаты — это единственная причина, по которой вы существуете и выпускаете второй альбом и последующие. Второй альбом и последующие — это благодаря фанатам. Так что вы должны дать им то, что они хотят. Даже мой маленький тур по Южной Америке "Basstory" — тоже ради них. Это я рассказываю историю своей жизни, но если нет никого, кто бы пришёл и послушал эту историю, я просто сижу на табуретке один. [Смеётся].



Так что я бы принял участие в прощальном туре. Я не могу говорить за других, но Marty, дав пару концертов с MEGADETH в 2023 году, продемонстрировал свою готовность, что, на мой взгляд, было здорово. Я бы хотел, чтобы Dave...



Послушайте, если бы здесь сидели только я и Dave, я уверен, что всё было бы в порядке, но есть много людей, которые оказывают влияние, и поэтому всё усложняется. Поэтому я надеюсь, что голос фанатов будет громче любого другого голоса, который мог бы всё разрушить».







