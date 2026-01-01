×
Highlord
Италия
Power Metal
http://www.highlord.it
Myspace:
http://www.myspace.com/highlorditalia
Facebook:
https://www.facebook.com/highlordofficial/
15 фев 2026
:
Новое видео HIGHLORD
13 дек 2022
:
Новое видео HIGHLORD
8 ноя 2022
:
Видео с текстом от HIGHLORD
12 окт 2022
:
Новый альбом HIGHLORD выйдет зимой
25 апр 2016
:
Обложка нового альбома HIGHLORD
4 мар 2016
:
Новый альбом HIGHLORD выйдет летом
3 ноя 2013
:
Новое видео HIGHLORD
13 фев 2013
:
Трейлер нового альбома HIGHLORD
7 фев 2013
:
Обложка нового альбома HIGHLORD
17 дек 2012
:
Трек-лист нового альбома HIGHLORD
27 дек 2009
:
Три новые песни от HIGHLORD
22 сен 2009
:
Новый альбом HIGHLORD выйдет в октябре
28 апр 2006
:
HIGHLORD обьявили дату релиза "Instant Madness"
4 ноя 2005
:
HIGHLORD объявили название нового альбома
сегодня
Новое видео HIGHLORD
Resurrection, новое видео HIGHLORD, доступно для просмотра ниже. Это первый сингл с новым вокалистом Andrea Racco (Sound Storm)
просмотров: 116
