Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 100
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 38
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 36
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 100
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 38
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 36
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
[= ||| все новости группы



*

Highlord

*



15 фев 2026 : 		 Новое видео HIGHLORD

13 дек 2022 : 		 Новое видео HIGHLORD

8 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от HIGHLORD

12 окт 2022 : 		 Новый альбом HIGHLORD выйдет зимой

25 апр 2016 : 		 Обложка нового альбома HIGHLORD

4 мар 2016 : 		 Новый альбом HIGHLORD выйдет летом

3 ноя 2013 : 		 Новое видео HIGHLORD

13 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома HIGHLORD

7 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома HIGHLORD

17 дек 2012 : 		 Трек-лист нового альбома HIGHLORD

27 дек 2009 : 		 Три новые песни от HIGHLORD

22 сен 2009 : 		 Новый альбом HIGHLORD выйдет в октябре

28 апр 2006 : 		 HIGHLORD обьявили дату релиза "Instant Madness"

4 ноя 2005 : 		 HIGHLORD объявили название нового альбома
| - |

|||| сегодня

Новое видео HIGHLORD



zoom
Resurrection, новое видео HIGHLORD, доступно для просмотра ниже. Это первый сингл с новым вокалистом Andrea Racco (Sound Storm)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 116

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом