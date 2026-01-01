Take On Me, новое видео IRON SAVIOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Awesome Anthems Of The Galaxy", выход которого намечен на 27 марта:
Fame
All I Need Is A Miracle
When The Rain Begins To Fall
Maniac
Take On Me
Relax
What A Feeling
Against All Odds
Separate Ways
Suburbia
Here Comes The Rain Again
She’s Like The Wind
(I Just) Died In Your Arms Tonight
Forever Young
Since You Been Gone
Call Me
Catch Me I’m Falling
