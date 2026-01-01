13 фев 2026



Новое видео METAL CHURCH



METAL CHURCH выпустят новую работу, получившую название "Dead To Rights", десятого апреля на Rat Pak Records:



01. Brainwash Game

02. F.A.F.O.

03. Dead To Rights

04. Deep Cover Shakedown

05. Feet To The Fire

06. The Show

07. Heaven Knows (Slip Away)

08. No Memory

09. Wasted Time

10. My Wrath



Видео на "Brainwash Game" доступно ниже.











