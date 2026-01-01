Arts
Новости
13 фев 2026 : 		 Новое видео METAL CHURCH

9 фев 2026 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

13 янв 2026 : 		 Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»

13 янв 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

13 янв 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»

12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH

11 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»

8 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка
13 фев 2026

Новое видео METAL CHURCH



METAL CHURCH выпустят новую работу, получившую название "Dead To Rights", десятого апреля на Rat Pak Records:

01. Brainwash Game
02. F.A.F.O.
03. Dead To Rights
04. Deep Cover Shakedown
05. Feet To The Fire
06. The Show
07. Heaven Knows (Slip Away)
08. No Memory
09. Wasted Time
10. My Wrath

Видео на "Brainwash Game" доступно ниже.






просмотров: 313

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
