BEHEMOTH не хотят в Турции
81
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
59
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
54
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
37
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
35
Дата :
с
по
Down
США
Sludge Metal
http://www.down-nola.com
Myspace:
http://www.myspace.com/downnola
Facebook:
https://www.facebook.com/down
13 фев 2026
:
Новое видео DOWN
22 дек 2025
:
KIRK WINDSTEIN обещает новый DOWN осенью
21 ноя 2025
:
KIRK WINDSTEIN о новом альбоме DOWN
2 сен 2025
:
Новый альбом DOWN может выйти летом
12 авг 2025
:
KIRK WINDSTEIN обещает олдскульный DOWN
5 авг 2025
:
DOWN где-то в середине процесса
14 июл 2025
:
Фрагмент нового материала DOWN
12 май 2025
:
KIRK WINDSTEIN: «Альбом DOWN получился очень быстро»
30 апр 2025
:
DOWN выпустят альбом в 2026
17 мар 2025
:
Документальный ролик от DOWN
5 янв 2025
:
DOWN в студии
20 дек 2024
:
Мультикамерная съемка с выступления DOWN
15 ноя 2024
:
У DOWN есть десять
2 окт 2024
:
Видео с выступления DOWN
2 сен 2024
:
Мультикамерная съемка с выступления DOWN
28 июн 2024
:
DOWN о концертах в Луизиане
25 июн 2024
:
Видео с выступления DOWN
23 июн 2024
:
Видео с выступления DOWN
18 апр 2024
:
KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN
27 мар 2024
:
У DOWN есть семь
16 янв 2024
:
DOWN продолжают работу
29 дек 2023
:
DOWN в студии
30 окт 2023
:
KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут
23 июн 2022
:
Профессиональное видео полного выступления DOWN
20 июн 2022
:
ROBERT TRUJILLO присоединился на сцене к DOWN
6 май 2022
:
Гитарист DOWN — о новом материале и мини-альбоме каверов
1 мар 2022
:
DOWN думают о кавер-версиях
15 дек 2021
:
PEPPER KEENAN: «Я не стал бы играть в DOWN без Kirk'a»
8 июн 2021
:
Концертное видео DOWN
28 янв 2021
:
DOWN планируют альбом кавер-версий
1 сен 2020
:
Фрагмент с выступления DOWN
26 авг 2020
:
Трейлер онлайн-концерта DOWN
20 авг 2020
:
Видео с репетиции DOWN
13 авг 2020
:
DOWN отметят юбилей "NOLA"
5 авг 2020
:
DOWN онлайн!
25 июл 2020
:
KIRK WINDSTEIN: «DOWN работают над чем-то особенным»
3 фев 2020
:
Kirk Windstein предпочел бы записать альбом с DOWN, а не ЕР
22 янв 2020
:
KIRK WINDSTEIN не против записать что-нибудь с DOWN
19 дек 2019
:
KIRK WINDSTEIN выступит с DOWN
13 ноя 2019
:
DOWN подтвердили первое шоу на 2020 год
22 окт 2019
:
PHILIP ANSELMO: «DOWN предлагают отметить юбилей дебюта»
29 авг 2016
:
Видео с выступления DOWN
8 июл 2016
:
PHILIP ANSELMO о будущем DOWN
4 апр 2016
:
Гитарист DOWN: "Выходка PHILIP'a ANSELMO не повлияет на нашу карьеру"
5 фев 2016
:
PEPPER KEENAN принял извинения вокалиста DOWN
5 фев 2016
:
Выступление DOWN отменили
4 фев 2016
:
FORTAROCK отменили выступления DOWN из-за действий Philip'a Anselmo
19 июн 2015
:
Концертное видео DOWN
11 май 2015
:
Профессиональное видео полного выступления DOWN
10 мар 2015
:
Профессиональное видео с выступления DOWN
5 фев 2015
:
Новое видео DOWN
28 янв 2015
:
Новое видео DOWN
24 дек 2014
:
Профессиональное видео с выступления DOWN
4 окт 2014
:
Видео с выступления DOWN
13 май 2014
:
Новое видео DOWN
13 май 2014
:
DOWN исполнили песню CORROSION OF CONFORMITY
7 май 2014
:
Новый ЕР DOWN доступен для прослушивания
5 май 2014
:
DOWN исполнили новый трек
17 мар 2014
:
Новая песня DOWN
3 мар 2014
:
DOWN и LIVING COLOUR на одной сцене
28 фев 2014
:
Новый миньон DOWN выйдет в мае
27 фев 2014
:
Видео с выступления DOWN
24 дек 2013
:
DOWN завершили работу над новым миньоном
13 дек 2013
:
PHILIP ANSELMO сказал, что новый миньон DOWN будет выдержан в духе классического BLACK SABBATH
10 дек 2013
:
PHILIP ANSELMO завершил запись вокала для нового миньона DOWN
7 дек 2013
:
Видео полного концерта DOWN
2 дек 2013
:
Профессиональное видео c выступления DOWN
23 ноя 2013
:
Профессиональное видео c выступления DOWN
9 ноя 2013
:
Профессиональное видео c выступления DOWN
27 окт 2013
:
Новый состав DOWN дебютировал на сцене
2 окт 2013
:
Из DOWN ушёл гитарист
14 сен 2013
:
У DOWN уже готова одна песня
12 сен 2013
:
DOWN вернулись к сочинению
28 июн 2013
:
JASON NEWSTED присоединился на сцене к DOWN
17 июн 2013
:
Видео с выступления DOWN
31 май 2013
:
Видео с выступления DOWN
18 апр 2013
:
Участники SEPULTURA присоединились на сцене к DOWN
28 мар 2013
:
У барабанщика DOWN родилась дочка
13 фев 2013
:
'Down IV Part I - The Purple EP' DOWN выйдет на виниле
27 янв 2013
:
Видео полного концерта DOWN
26 окт 2012
:
Видео с выступления DOWN
23 окт 2012
:
Видео с выступления DOWN
9 окт 2012
:
Видео полного концерта DOWN
1 окт 2012
:
Фэн-видео концерта DOWN
29 сен 2012
:
Новое видео DOWN
25 сен 2012
:
Видео полного концерта DOWN
20 сен 2012
:
REX BROWN присоединился на сцене к DOWN
14 сен 2012
:
Новый ЕР DOWN доступен для прослушивания
28 июл 2012
:
Обложка и название нового ЕР DOWN
26 июл 2012
:
Новая песня DOWN
24 июл 2012
:
Первый ЕР DOWN выйдет в сентябре
4 июн 2012
:
Philip Anselmo сказал, что каждый из четырёх предстоящих миньонов DOWN «должен стать уникальным»
27 май 2012
:
DOWN исполнили новую песню
24 май 2012
:
DOWN представили новую песню
24 май 2012
:
DOWN представили новую песню
23 май 2012
:
Видео с выступления DOWN
21 май 2012
:
DOWN исполнили кавер-версию на JUDAS PRIEST
20 мар 2012
:
DOWN заканчивают работу над ЕР
16 ноя 2011
:
Про-шот с выступления DOWN
5 ноя 2011
:
Фронтмен DOWN начал запись вокала
18 окт 2011
:
DOWN начнут запись в пятницу
6 окт 2011
:
DOWN начнут запись в этом месяце
12 сен 2011
:
Качественное видео с выступления DOWN
8 сен 2011
:
PHILIP ANSELMO: "Я люблю VINNIE PAUL'а и всегда рад ему"
26 июл 2011
:
Профессиональное видео с выступления DOWN
29 июн 2011
:
DOWN выпустит четыре ЕР
27 июн 2011
:
REX BROWN подтвердил уход из DOWN
25 июн 2011
:
REX BROWN не вернется в DOWN
23 июн 2011
:
Видео с выступления DOWN
20 июн 2011
:
Видео с выступления DOWN
4 июн 2011
:
DOWN репетируют без REX'a BROWN'a
13 май 2011
:
DOWN начали работу над новым материалом
29 апр 2011
:
Гитарист DOWN случайно разбил голову PHILIP’у ANSELMO
27 мар 2011
:
Видео полного концерта DOWN
25 янв 2011
:
PHILIP ANSELMO обещает новый материал DOWN в этом году
27 дек 2010
:
PHILIP ANSELMO о влиянии PANTERA
7 окт 2010
:
Новый релиз DOWN доступен для прослушивания
23 сен 2010
:
Трейлер к новому релизу DOWN
4 сен 2010
:
Детали нового DVD DOWN
26 авг 2010
:
DVD DOWN выйдет в октябре?
12 авг 2010
:
Гитарист DOWN о записи нового альбома
23 апр 2010
:
Басист DOWN опубликовал свой сольный трек
21 апр 2010
:
DOWN получили BIG EASY AWARDS
25 мар 2010
:
Выход DVD/CD DOWN откладывается
17 мар 2010
:
PHILIP ANSELMO назвал свои любимые фильмы ужасов
22 фев 2010
:
Обложка нового издания DOWN
28 янв 2010
:
Rex Brown готов вернуться в DOWN
8 апр 2009
:
Фронтмен DOWN восстанавливается после операции
2 апр 2009
:
DOWN приступят к работе в студии в октябре
30 апр 2008
:
Видеоинтервью с участниками DOWN в сети
23 авг 2007
:
Доступна обложка нового альбома группы DOWN
3 авг 2002
:
Down – отменили 2 выступления из-за травмы Phil-a Anselmio.
сегодня
Новое видео DOWN
Right Place, Wrong Time, новое видео DOWN, доступно для просмотра ниже.
Сообщений нет
просмотров: 81
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
