MARTY FRIEDMAN в новом видео WORM



Witchmoon – The Infernal Masquerade” Feat. MARTY FRIEDMAN, новое видео WORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Worm, релиз которого намечен на 13 февраля на Century Media Records:

1. Gates to the Shadowzone (Intro)
2. Necropalace
3. Halls of Weeping
4. The Night Has Fangs
5. Dragon Dreams
6. Blackheart
7. Witchmoon: The Infernal Masquerade






КомментарииСкрыть/показать 1 )

14 фев 2026
Evil Dmitry
Вот это новость - Марти Фридман заиграл блэкуху.💀💀💀
Поскольку вряд ли у этой группы достаточно лишних денег, чтобы пригласить такого именитого музыканта как он, то остается следующее: либо Фридман белый снаружи, но "черный" внутри. Либо кто-то из музыкантов его друг или родственник.
