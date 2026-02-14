сегодня



MARTY FRIEDMAN в новом видео WORM



Witchmoon – The Infernal Masquerade” Feat. MARTY FRIEDMAN, новое видео WORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Worm, релиз которого намечен на 13 февраля на Century Media Records:



1. Gates to the Shadowzone (Intro)

2. Necropalace

3. Halls of Weeping

4. The Night Has Fangs

5. Dragon Dreams

6. Blackheart

7. Witchmoon: The Infernal Masquerade











