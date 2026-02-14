MARTY FRIEDMAN в новом видео WORM

Witchmoon – The Infernal Masquerade” Feat. MARTY FRIEDMAN, новое видео WORM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Worm, релиз которого намечен на 13 февраля на Century Media Records:
1. Gates to the Shadowzone (Intro)
2. Necropalace
3. Halls of Weeping
4. The Night Has Fangs
5. Dragon Dreams
6. Blackheart
7. Witchmoon: The Infernal Masquerade
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Поскольку вряд ли у этой группы достаточно лишних денег, чтобы пригласить такого именитого музыканта как он, то остается следующее: либо Фридман белый снаружи, но "черный" внутри. Либо кто-то из музыкантов его друг или родственник.