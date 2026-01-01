Arts
Новости
*

The Offspring

*



13 фев 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

6 янв 2026 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

19 дек 2025 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

26 ноя 2025 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

8 ноя 2025 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от THE OFFSPRING

12 сен 2025 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

9 сен 2025 : 		 Концертное видео THE OFFSPRING

26 авг 2025 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

8 авг 2025 : 		 THE OFFSPRING исполняют хит Оззи Осборна

25 июл 2025 : 		 THE OFFSPRING почтили память Оззи

25 июн 2025 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

19 июн 2025 : 		 THE OFFSPRING в 'Jimmy Kimmel Live!'

15 фев 2025 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

28 дек 2024 : 		 Введут ли THE OFFSPRING в ЗСРНР?

24 дек 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING хвалит вокалистку LINKIN PARK

12 дек 2024 : 		 Новое видео THE OFFSPRING

21 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от THE OFFSPRING

14 окт 2024 : 		 THE OFFSPRING в "Jimmy Kimmel Live!"

9 окт 2024 : 		 Вокалист THE OFFSPRING: «В детстве я хотел летать на истребителях»

30 сен 2024 : 		 THE OFFSPRING об исполнении "SMASH" целиком

16 сен 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

24 авг 2024 : 		 YUNGBLUD присоединился на сцене к THE OFFSPRING

2 авг 2024 : 		 Новая песня THE OFFSPRING

28 июл 2024 : 		 BRIAN MAY присоединился к THE OFFSPRING

17 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING о новой пластинке: «Мы хотели доказать, что всё ещё что-то можем в плане создания новой музыки»

5 июл 2024 : 		 Гитарист THE OFFSPRING: «Мы тут немного вдарили по трэшу!»
|||| 13 фев 2026

Концертное видео THE OFFSPRING



Gone Away | Live in Calgary, AB (2026), концертное видео THE OFFSPRING, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 126

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом