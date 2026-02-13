Arts
*

Ghost

*



13 фев 2026 : 		 Новое видео GHOST

7 фев 2026 : 		 Лидер GHOST об исполнении "Bohemian Rhapsody"

31 янв 2026 : 		 У GHOST нет планов

16 янв 2026 : 		 Кавер-версия PET SHOP BOYS от GHOST

22 ноя 2025 : 		 GHOST получили платину

24 окт 2025 : 		 Почему GHOST не меняют сет-листы?

20 окт 2025 : 		 Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»

13 окт 2025 : 		 Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck

29 сен 2025 : 		 GHOST сняли концерты в Мексике

23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»

16 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о любителях металла: «Это очень дружное сообщество»

13 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о неизданном сольном альбоме

11 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST
|||| 13 фев 2026

Новое видео GHOST



Umbra, новое видео GHOST, доступно для просмотра ниже.




Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

13 фев 2026
o
overgrin
сложно подобрать слова к песне и группе .которая ничего не выражает,никак не играет и не звучит...
может это далеко идущие планы и ДрищРок будет популярен,но пока смотрятся эти новички с-Натяжкой:-)
просмотров: 322

