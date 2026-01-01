сегодня



DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH



Видео с выступления DAVID ELLEFSON, к которому присоединились Andrew Freeman (LAST IN LINE) на вокале, Andy Martongelli и Emanuel López на гитарах и Adrián Esposito на ударных, состоявшегося 14 февраля в Uniclub, Buenos Aires, Argentina, доступно для просмотра ниже.











