Новости
*

David Ellefson

*



16 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH

4 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Послушал я новый MEGADETH...»

2 фев 2026 : 		 DAVID ELLEFSON: «Моя жизнь куда больше чем просто MEGADETH»

26 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH

22 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми
DAVID ELLEFSON и ANDREW FREEMAN исполняют MEGADETH, BLACK SABBATH



Видео с выступления DAVID ELLEFSON, к которому присоединились Andrew Freeman (LAST IN LINE) на вокале, Andy Martongelli и Emanuel López на гитарах и Adrián Esposito на ударных, состоявшегося 14 февраля в Uniclub, Buenos Aires, Argentina, доступно для просмотра ниже.






просмотров: 179

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом