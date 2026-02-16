Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 103
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 36
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 103
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 36
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 28
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Зачем MEGADETH записали столько бонусов?



zoom
В недавнем интервью с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом он рассказал о том, как проходил процесс работы над новым материалом:

«Мы пришли в студию и просто начали писать. Мы решили: "Ладно, ребята, давайте просто сочинять. И когда у нас будет нужное количество песен, мы все сами поймем". Так мы дошли до 15 или 16 идей, и у нас получилось много действительно хороших треков. На основном альбоме вышло 10 треков, а затем моя версия песни [METALLICA] «Ride The Lightning», записанная в 2026 году. Еще у нас есть песня под названием «Nobody's Hero». Одна называется «Farewell, My Love», другая — «Bloodlust». И, пожалуй, это все, что касается дополнительных треков».

Объясняя необходимость такого количества бонусных песен, Dave продолжил:

«Когда вы выпускаете пластинки, вы должны иметь дополнительный трек для Японии, потому что в Японии давным-давно произошла ужасная вещь для артистов, когда фанаты там шли и брали пластинку напрокат в музыкальном магазине, а потом копировали ее дома. Все это влияло на цифры продаж и показатели отслеживания в звукозаписывающем бизнесе. Так что в некоторых странах, где существуют эти безумные методы составления чартов и отслеживания записей, вы не получите тех наград, которые заслуживаете. Мне то все равно, что кто-то говорит — это конкуренция. Вот почему в чартах есть цифры. Если бы там были цветы или что-то в этом роде, я бы сказал: «Неважно». Но когда вы все боретесь за место номер один, не говорите мне, что это не конкуренция. Хочешь доказать, что ты чего-то стоишь? Переплюнь себя прошлого, остальное — пыль».

Dave также в очередной раз подтвердил, что его ухудшающееся состояние руки вынуждает MEGADETH уйти из бизнеса. У него диагностирована контрактура Дюпюитрена — также известная как болезнь Викинга, — которая мешает ему играть на гитаре на сто процентов и в итоге привела к решению объявить, что MEGADETH отправляются в прощальный тур.

«Травма на моей руке прогрессирует. Вы можете увидеть ее вот здесь [на моей левой руке] — вот здесь через всю ладонь проходит линия. Это называется контрактура Дюпюитрена, и она, по сути, будет тянуть мой палец вниз вот так, и я не смогу играть. Так что ответ на ваш вопрос [о том, как долго прощальный тур продлится] таков: да, когда я больше не смогу играть, я не буду играть. Я не собираюсь останавливаться раньше, чем не смогу. И я не знаю, как долго будет прогрессировать эта болезнь. У меня онемели мизинец и этот палец с одной стороны. Онемел большой палец на правой стороне. Это все из-за того, что у меня сломана шея и она срослась, потому что у меня в шее кусок металла с винтами, удерживающими два позвонка вместе. И, как следствие, у меня онемение руки. Что еще может случиться с моими руками?»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 фев 2026
С
Санчез
Ну, мужик захотел записать - мужик записал
просмотров: 632

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом