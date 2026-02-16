сегодня



Зачем MEGADETH записали столько бонусов?



В недавнем интервью с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом он рассказал о том, как проходил процесс работы над новым материалом:



«Мы пришли в студию и просто начали писать. Мы решили: "Ладно, ребята, давайте просто сочинять. И когда у нас будет нужное количество песен, мы все сами поймем". Так мы дошли до 15 или 16 идей, и у нас получилось много действительно хороших треков. На основном альбоме вышло 10 треков, а затем моя версия песни [METALLICA] «Ride The Lightning», записанная в 2026 году. Еще у нас есть песня под названием «Nobody's Hero». Одна называется «Farewell, My Love», другая — «Bloodlust». И, пожалуй, это все, что касается дополнительных треков».



Объясняя необходимость такого количества бонусных песен, Dave продолжил:



«Когда вы выпускаете пластинки, вы должны иметь дополнительный трек для Японии, потому что в Японии давным-давно произошла ужасная вещь для артистов, когда фанаты там шли и брали пластинку напрокат в музыкальном магазине, а потом копировали ее дома. Все это влияло на цифры продаж и показатели отслеживания в звукозаписывающем бизнесе. Так что в некоторых странах, где существуют эти безумные методы составления чартов и отслеживания записей, вы не получите тех наград, которые заслуживаете. Мне то все равно, что кто-то говорит — это конкуренция. Вот почему в чартах есть цифры. Если бы там были цветы или что-то в этом роде, я бы сказал: «Неважно». Но когда вы все боретесь за место номер один, не говорите мне, что это не конкуренция. Хочешь доказать, что ты чего-то стоишь? Переплюнь себя прошлого, остальное — пыль».



Dave также в очередной раз подтвердил, что его ухудшающееся состояние руки вынуждает MEGADETH уйти из бизнеса. У него диагностирована контрактура Дюпюитрена — также известная как болезнь Викинга, — которая мешает ему играть на гитаре на сто процентов и в итоге привела к решению объявить, что MEGADETH отправляются в прощальный тур.



«Травма на моей руке прогрессирует. Вы можете увидеть ее вот здесь [на моей левой руке] — вот здесь через всю ладонь проходит линия. Это называется контрактура Дюпюитрена, и она, по сути, будет тянуть мой палец вниз вот так, и я не смогу играть. Так что ответ на ваш вопрос [о том, как долго прощальный тур продлится] таков: да, когда я больше не смогу играть, я не буду играть. Я не собираюсь останавливаться раньше, чем не смогу. И я не знаю, как долго будет прогрессировать эта болезнь. У меня онемели мизинец и этот палец с одной стороны. Онемел большой палец на правой стороне. Это все из-за того, что у меня сломана шея и она срослась, потому что у меня в шее кусок металла с винтами, удерживающими два позвонка вместе. И, как следствие, у меня онемение руки. Что еще может случиться с моими руками?»







+1 -0



( 1 ) просмотров: 632

