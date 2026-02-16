Arts
Новости
DEE SNIDER: «Слухи о моей смерти преувеличены»



DEE SNIDER опроверг слухи о своей скорой смерти, которые стали активно циркулировать после отмены группой юбилейных выступлений. 14 февраля он опубликовал следующее видео:

«Всем привет. Это я, Dee Snider, и я не умираю. Нет, не никогда — я имею в виду, мы все умираем, но не сразу.

После моего заявления об отмене тура по состоянию здоровья, из-за проблем с сердцем, артрита и тому подобного, поползли дикие слухи о том, что я нахожусь на смертном одре. Это не так. Я просто не могу делать то, что делал в свои двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят и даже шестьдесят лет. Все в порядке? В остальном я жив и здоров. Я наслаждаюсь жизнью. Я здесь ради "'House Of Hair". Я снимаю фильм. Я буду писать сценарии. Вы не увидите меня на сцене, надирающим задницы, как раньше, потому что это испортит мне настроение.

[Кто-то] только что сказал мне: "Эй, чувак, ты не мог бы просто выйти на сцену и лечь поудобнее?" Нет, я не могу этого сделать. Я не такой. Послушайте, я едва ли смогу сделать это в "House Of Hair". Поэтому мне пришлось уйти из TWISTED SISTER. Мне пришлось отменить тур. Приношу свои извинения за это. И спасибо вам за всю любовь, заботу и беспокойство и все такое прочее. Это было сильно. Я имею в виду, что количество людей, их выступления были прекрасны. Большое вам спасибо за то, что подбадривали меня.

Я в порядке. Я просто больше так не могу. И знаете что? Правда в том, что я не хочу, чтобы ты видел меня таким, каким я есть сейчас. Если у вас остались воспоминания о моем великолепном шоу, то я хочу оставить их вам, а не о том, что я на сцене как Уилли Нельсон. В том, что Уилли 95 лет, и он в инвалидном кресле, нет ничего плохого, но вы понимаете, о чем я говорю. Я пошел зажигать. Я все еще зажигаю здесь. Я не собираюсь останавливаться. У меня впереди еще много лет. Моему отцу 95 лет, и он все еще бодр, так что я рассчитываю прожить с ним еще долго, а это значит, что "House Of Hair" будет существовать вечно.

Все хорошо. Не беспокойтесь о старине Dee. Спасибо Вам!»




16 фев 2026
С
Санчез
Нихуя, Лепс подстригся и покрасился в блондина
16 фев 2026
Rocky Wolfsson
Санчез, да Лепс всегда был блондином, просто в парике ходил)
16 фев 2026
M
Mike Barlow
Голос у него узнаваемый, может споет ещё что-то в студии.
16 фев 2026
С
Санчез
Mike Barlow, ново-старую версию песни группы специально для нового фильма про губку Боба? Я бы и такое послушал
16 фев 2026
olly71
ух ты папа ещё жив . Помню 40 лет назад читал в Ровеснике отрывки из его книги ( название уже забыл ) как папочка порол подростка Ди за длинные волосы . Он же у него набожный христианин да к тому же полицейский .
16 фев 2026
father
olly71, книга "Курс выживания для подростков"
