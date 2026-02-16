DEE SNIDER: «Слухи о моей смерти преувеличены»

20 фев 2023 :
|
DEE SNIDER: «Шоуменство у меня получается лучше, чем у Дио и Alice Cooper»
29 янв 2023 :
|
DEE SNIDER — об использовании песни TWISTED SISTER политиками
25 янв 2023 :
|
DEE SNIDER пояснил за ROBERT'a PLANT'a
7 янв 2023 :
|
TODD LA TORRE ответил насчет вокалистов
7 янв 2023 :
|
DEE SNIDER — о разнице между вокалистом и фронтменом
17 ноя 2022 :
|
DEE SNIDER получил фигурку FUNKO
27 окт 2022 :
|
DEE SNIDER исполнил хиты TWISTED SISTER
31 июл 2022 :
|
DEE SNIDER не может запретить использование песни
30 июл 2022 :
|
DEE SNIDER — о цензуре прошлого
12 июл 2022 :
|
DEE SNIDER: «А я могу и без телесуфлера!»
12 июл 2022 :
|
DEE SNIDER не уверен, что ещё что-то запишет
26 май 2022 :
|
DEE SNIDER: «Не думаю, что буду часто выступать»
28 мар 2022 :
|
DEE SNIDER: «Гранж вылечил металл»
7 мар 2022 :
|
DEE SNIDER выступил на фестивале у Арнольда Шварценеггера
6 мар 2022 :
|
DEE SNIDER засудит сестру основателя Фейсбук?
25 фев 2022 :
|
Новое видео DEE SNIDER
22 фев 2022 :
|
DEE SNIDER — о фильме про пожар на концерте GREAT WHITE
24 янв 2022 :
|
DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER
12 янв 2022 :
|
DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс
7 дек 2021 :
|
DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у
18 ноя 2021 :
|
DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»
25 окт 2021 :
|
DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»
15 сен 2021 :
|
DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE
13 авг 2021 :
|
DEE SNIDER в Top-20
12 авг 2021 :
|
DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»
9 авг 2021 :
|
DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»
5 авг 2021 :
|
DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»
1 авг 2021 :
|
Новое видео DEE SNIDER
30 июл 2021 :
|
DEE SNIDER заразился COVID-19
25 июл 2021 :
|
DEE SNIDER проведёт стрим
22 июл 2021 :
|
DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»
12 июл 2021 :
|
DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»
7 июл 2021 :
|
DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба
2 июл 2021 :
|
DEE SNIDER хочет прививочный паспорт
24 июн 2021 :
|
Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER
13 июн 2021 :
|
DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»
31 май 2021 :
|
Новое видео DEE SNIDER
11 май 2021 :
|
DEE SNIDER планирует съёмку концерта
5 апр 2021 :
|
DEE SNIDER выпустит альбом летом
25 мар 2021 :
|
DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль
12 мар 2021 :
|
Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER
5 мар 2021 :
|
Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом
1 мар 2021 :
|
DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"
24 фев 2021 :
|
DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»
12 фев 2021 :
|
DEE SNIDER завершил запись вокала
28 янв 2021 :
|
DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков
26 янв 2021 :
|
DEE SNIDER завершил работу над демо
18 янв 2021 :
|
DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»
13 янв 2021 :
|
Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH
19 ноя 2020 :
|
Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE: Видео
14 ноя 2020 :
|
Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE
22 окт 2020 :
|
DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER
16 окт 2020 :
|
DEE SNIDER мчит на полной
14 окт 2020 :
|
DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена
7 окт 2020 :
|
DEE SNIDER клеймит антимасочников
28 сен 2020 :
|
DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER
25 сен 2020 :
|
DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном
13 сен 2020 :
|
DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами
10 сен 2020 :
|
DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC
5 сен 2020 :
|
DEE SNIDER готовит альбом
4 сен 2020 :
|
DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19
30 авг 2020 :
|
DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»
28 авг 2020 :
|
Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам
26 авг 2020 :
|
Выйдут фигурки DEE SNIDER
18 авг 2020 :
|
DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN
12 авг 2020 :
|
DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»
6 авг 2020 :
|
DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»
30 июл 2020 :
|
Концертное видео DEE SNIDER
22 июл 2020 :
|
DEE SNIDER — о смерти глэма
20 июл 2020 :
|
DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»
16 июл 2020 :
|
DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»
10 июл 2020 :
|
DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»
30 июн 2020 :
|
DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»
23 июн 2020 :
|
DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»
19 июн 2020 :
|
Концертное видео DEE SNIDER
14 июн 2020 :
|
DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»
8 июн 2020 :
|
DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER
19 май 2020 :
|
Новая песня DEE SNIDER
13 май 2020 :
|
DEE SNIDER пишет роман
21 апр 2020 :
|
DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом
15 апр 2020 :
|
DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19
6 апр 2020 :
|
DEE SNIDER завершает работу над романом
29 мар 2020 :
|
Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу
27 мар 2020 :
|
DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»
20 мар 2020 :
|
Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса
5 мар 2020 :
|
DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать
28 янв 2020 :
|
DEE SNIDER работает над новым концертным релизом
27 сен 2019 :
|
DEE SNIDER критикует NFL
13 сен 2019 :
|
DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется
13 авг 2019 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
29 май 2019 :
|
Новое видео DEE SNIDER
22 апр 2019 :
|
DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»
1 апр 2019 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
18 мар 2019 :
|
Новое видео DEE SNIDER
4 фев 2019 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
11 янв 2019 :
|
Вокалист TWISTED SISTER об утверждении, что «рок-н-ролл мёртв»
9 дек 2018 :
|
Новое видео DEE SNIDER
7 дек 2018 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
28 сен 2018 :
|
Концертный релиз DEE SNIDER выйдет осенью
15 сен 2018 :
|
Новое видео DEE SNIDER
21 июл 2018 :
|
Видео с текстом от DEE SNIDER
10 июл 2018 :
|
Новое видео DEE SNIDER
8 июл 2018 :
|
DEE SNIDER исполнил новую песню
4 июл 2018 :
|
DEE SNIDER исполнил новую песню
2 июл 2018 :
|
Новая песня DEE SNIDER
3 июн 2018 :
|
Видео с текстом от DEE SNIDER
17 май 2018 :
|
Трек-лист нового сольника DEE SNIDER
8 май 2018 :
|
DEE SNIDER выпустит новый альбом летом
12 апр 2018 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
28 мар 2018 :
|
DEE SNIDER вновь споет на Бродвее
16 фев 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления DEE SNIDER
5 фев 2018 :
|
DEE SNIDER завершил работу над альбомом
6 ноя 2017 :
|
DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»
25 сен 2017 :
|
Видео выступления DEE SNIDER
7 дек 2016 :
|
Новое видео DEE SNIDER
23 ноя 2016 :
|
DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа
8 ноя 2016 :
|
DEE SNIDER о политике Трампа
4 окт 2016 :
|
DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»
28 сен 2016 :
|
Видео с текстом от DEE SNIDER
21 сен 2016 :
|
DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER
26 авг 2016 :
|
DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»
22 авг 2016 :
|
DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y
29 июл 2016 :
|
Новый альбом DEE SNIDER выйдет осенью
14 мар 2016 :
|
DEE SNIDER считает вокалиста MÖTLEY CRÜE убийцей
22 янв 2016 :
|
DEE SNIDER нашёл лейбл
16 янв 2016 :
|
DEE SNIDER обещает "мейнстрим" на своём новом альбоме
24 дек 2015 :
|
DEE SNIDER выступил с TAYLOR DAYNE
17 дек 2015 :
|
DEE SNIDER о Дональде Трампе
19 ноя 2015 :
|
DEE SNIDER присоединился на сцене к BARENAKED LADIES
22 окт 2015 :
|
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING будут представлять песни DEE SNIDER'а
10 сен 2015 :
|
Как DEE SNIDER поссорился с PAUL'ом STANLEY
19 авг 2015 :
|
DEE SNIDER исполнил новую песню
8 июл 2015 :
|
Новая песня DEE SNIDER'a
7 май 2015 :
|
Хоррор DEE SNIDER'a перезагрузят
9 апр 2015 :
|
DEE SNIDER: "безответственное поведение" A.J. PERO привело к его смерти
27 мар 2015 :
|
Dee Snider извинился перед Doug'ом Aldrich'ем и оскорбительно отозвался о KISS
12 фев 2015 :
|
DOUG ALDRICH ответил DEE SNIDER'у: "Да ты полный болван!"
1 фев 2015 :
|
Видео с выступления DEE SNIDER
27 янв 2015 :
|
DEE SNIDER собирается выпустить сольный альбом
20 ноя 2014 :
|
Лучшее из 'Rock & Roll Christmas Tale' DEE SNIDER
17 окт 2014 :
|
DEE SNIDER принял участие в конкурсе 'Shoot The Puck'
16 окт 2014 :
|
DEE SNIDER выпустит три новые песни в новом сборнике
14 мар 2013 :
|
DEE SNIDER о Клайве Бёрре
28 фев 2013 :
|
DEE SNIDER: «KROKUS просто кинули мою жену и угрожали ей»
24 янв 2013 :
|
TED NUGENT ответил DEE SNIDER'y
15 янв 2013 :
|
Видео DEE SNIDER и PUPPET SHAKESPEARE PLAYERS
21 сен 2012 :
|
DEE SNIDER исполнил классику TWISTED SISTER, AC/DC
14 сен 2012 :
|
RUDY SARZO, BOB KULICK присоединились на сцене к DEE SNIDER'y
30 май 2012 :
|
DEE SNIDER исполнил несколько песен для радиослушателей
1 май 2012 :
|
DEE SNIDER: новое видео
29 апр 2012 :
|
Три песни от DEE SNIDER'a
13 апр 2012 :
|
DEE SNIDER осудил AXL’а ROSE’а за то, что тот отказался принять участие в церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла
6 апр 2012 :
|
DEE SNIDER: новый трек
3 мар 2012 :
|
Сольный альбом DEE SNIDER 'a выйдет в мае
19 окт 2011 :
|
BIFF BYFORD, SEBASTIAN BACH на сольном альбоме DEE SNIDER
2 фев 2011 :
|
Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEE SNIDER
21 июн 2005 :
|
Dee Snider: снято домашнее видео
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).