сегодня



DEE SNIDER: «Слухи о моей смерти преувеличены»



DEE SNIDER опроверг слухи о своей скорой смерти, которые стали активно циркулировать после отмены группой юбилейных выступлений. 14 февраля он опубликовал следующее видео:



«Всем привет. Это я, Dee Snider, и я не умираю. Нет, не никогда — я имею в виду, мы все умираем, но не сразу.



После моего заявления об отмене тура по состоянию здоровья, из-за проблем с сердцем, артрита и тому подобного, поползли дикие слухи о том, что я нахожусь на смертном одре. Это не так. Я просто не могу делать то, что делал в свои двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят и даже шестьдесят лет. Все в порядке? В остальном я жив и здоров. Я наслаждаюсь жизнью. Я здесь ради "'House Of Hair". Я снимаю фильм. Я буду писать сценарии. Вы не увидите меня на сцене, надирающим задницы, как раньше, потому что это испортит мне настроение.



[Кто-то] только что сказал мне: "Эй, чувак, ты не мог бы просто выйти на сцену и лечь поудобнее?" Нет, я не могу этого сделать. Я не такой. Послушайте, я едва ли смогу сделать это в "House Of Hair". Поэтому мне пришлось уйти из TWISTED SISTER. Мне пришлось отменить тур. Приношу свои извинения за это. И спасибо вам за всю любовь, заботу и беспокойство и все такое прочее. Это было сильно. Я имею в виду, что количество людей, их выступления были прекрасны. Большое вам спасибо за то, что подбадривали меня.



Я в порядке. Я просто больше так не могу. И знаете что? Правда в том, что я не хочу, чтобы ты видел меня таким, каким я есть сейчас. Если у вас остались воспоминания о моем великолепном шоу, то я хочу оставить их вам, а не о том, что я на сцене как Уилли Нельсон. В том, что Уилли 95 лет, и он в инвалидном кресле, нет ничего плохого, но вы понимаете, о чем я говорю. Я пошел зажигать. Я все еще зажигаю здесь. Я не собираюсь останавливаться. У меня впереди еще много лет. Моему отцу 95 лет, и он все еще бодр, так что я рассчитываю прожить с ним еще долго, а это значит, что "House Of Hair" будет существовать вечно.



Все хорошо. Не беспокойтесь о старине Dee. Спасибо Вам!»







+0 -0



( 7 ) просмотров: 633

