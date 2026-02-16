Arts
Новости
Новости
Tool

16 фев 2026 : 		 TOOL думают о Сфере

27 ноя 2025 : 		 Басист TOOL: «Да, мы работаем над новой музыкой»

26 авг 2025 : 		 Гитарист TOOL о финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Группа TOOL выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 TOOL планируют новую музыку

27 окт 2024 : 		 TOOL замутили свой фестиваль

14 мар 2024 : 		 Барабанщик TOOL о своем инструменте

14 фев 2024 : 		 TOOL не планируют ждать еще 13 лет

4 фев 2024 : 		 DANNY CAREY о новом TOOL

11 янв 2024 : 		 чОрный пояс вокалиста TOOL

10 янв 2024 : 		 YOYOKA исполняет TOOL

22 ноя 2023 : 		 ALEX LIFESON присоединился на сцене к TOOL

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

12 окт 2023 : 		 У TOOL много идей

9 окт 2023 : 		 Видео полного выступления TOOL

6 сен 2023 : 		 Вокалист TOOL о Power Trip

31 авг 2023 : 		 Винодел из TOOL приглашает на дегустацию

23 май 2023 : 		 Вокалист TOOL прикинулся драг-квин

26 янв 2023 : 		 С барабанщика TOOL сняли обвинения

9 дек 2022 : 		 Барабанщик TOOL предстанет перед судом зимой

20 июл 2022 : 		 Новый трек от басиста TOOL

28 июн 2022 : 		 Винил TOOL выйдет летом

11 июн 2022 : 		 Вокалист TOOL четыре раза цеплял COVID-19

18 мар 2022 : 		 Новое видео TOOL

15 мар 2022 : 		 TOOL не будут ждать 13 лет, чтобы выпустить альбом

10 мар 2022 : 		 TOOL исполнили "Undertow"
TOOL думают о Сфере



Danny Carey в новом интервью подтвердил, что TOOL работают над новым материалом:

«Да, мы работаем над многими песнями», после чего добавил, что по планам группы выпустить новый альбом в 2027 году.

На замечание о том, что TOOl "очень кинематографична", особенно если говорить о концертных выступления, Danny сказал:

«О да, мы в этой теме. Надеюсь, что когда мы выпустим пластинку, может сыграем и в Сфере, потому что я считаю, что мы идеально подходим этому залу. Мы уже обсуждали варианты».

После чего добавил, что подготовка к этим концертам идет очень напряженно:

«Это очень дорогое удовольствие и на все, чтобы сделать как надо, нужно много времени и усилий. Полагаю, чтобы только все отбить, надо отыграть несколько концертов».

На вопрос о том, был ли он в Сфере, Danny сказал:

«Ага, недавно было короткое знакомство. Я не видел полноценного шоу, но они провели нас по площадке, чтобы все показать. Это что-то с чем-то! У меня даже голова закружилась!»




16 фев 2026
gravitgroove
Я так понимаю, им и их организатору нужно за аренду этой залупы отвалить один "Белаз" денег и не факт, что они их отобьют, если цены на выступления будут стандартными?
16 фев 2026
YNWA
gravitgroove, ага, принимая во внимание, что Tool это не Backstreet Boys и даже не U2)
просмотров: 317

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
