TOOL думают о Сфере



Danny Carey в новом интервью подтвердил, что TOOL работают над новым материалом:



«Да, мы работаем над многими песнями», после чего добавил, что по планам группы выпустить новый альбом в 2027 году.



На замечание о том, что TOOl "очень кинематографична", особенно если говорить о концертных выступления, Danny сказал:



«О да, мы в этой теме. Надеюсь, что когда мы выпустим пластинку, может сыграем и в Сфере, потому что я считаю, что мы идеально подходим этому залу. Мы уже обсуждали варианты».



После чего добавил, что подготовка к этим концертам идет очень напряженно:



«Это очень дорогое удовольствие и на все, чтобы сделать как надо, нужно много времени и усилий. Полагаю, чтобы только все отбить, надо отыграть несколько концертов».



На вопрос о том, был ли он в Сфере, Danny сказал:



«Ага, недавно было короткое знакомство. Я не видел полноценного шоу, но они провели нас по площадке, чтобы все показать. Это что-то с чем-то! У меня даже голова закружилась!»







