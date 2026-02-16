×
Tool
США
Alternative Metal
Progressive Metal
http://www.toolband.com
Myspace:
http://www.myspace.com/tool
Facebook:
https://www.facebook.com/ToolMusic
сегодня
TOOL думают о Сфере
Danny Carey в новом интервью подтвердил, что TOOL работают над новым материалом:
«Да, мы работаем над многими песнями», после чего добавил, что по планам группы выпустить новый альбом в 2027 году.
На замечание о том, что TOOl "очень кинематографична", особенно если говорить о концертных выступления, Danny сказал:
«О да, мы в этой теме. Надеюсь, что когда мы выпустим пластинку, может сыграем и в Сфере, потому что я считаю, что мы идеально подходим этому залу. Мы уже обсуждали варианты».
После чего добавил, что подготовка к этим концертам идет очень напряженно:
«Это очень дорогое удовольствие и на все, чтобы сделать как надо, нужно много времени и усилий. Полагаю, чтобы только все отбить, надо отыграть несколько концертов».
На вопрос о том, был ли он в Сфере, Danny сказал:
«Ага, недавно было короткое знакомство. Я не видел полноценного шоу, но они провели нас по площадке, чтобы все показать. Это что-то с чем-то! У меня даже голова закружилась!»
16 фев 2026
gravitgroove
Я так понимаю, им и их организатору нужно за аренду этой залупы отвалить один "Белаз" денег и не факт, что они их отобьют, если цены на выступления будут стандартными?
16 фев 2026
YNWA
gravitgroove
,
ага, принимая во внимание, что Tool это не Backstreet Boys и даже не U2)
просмотров: 317
