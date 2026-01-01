сегодня



JOHN CORABI открыл тур



Выступлением 12 февраля в Empire Music Hall, Belfast, Northern Ireland, JOHN CORABI открыл европейский тур "John Corabi & Friends", в котором принимают участие Michael Devin (THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE) на басу/вокале, Paul Taylor (WINGER) на клавишах, гитаре и вокале, Jeremy Asbrock (ACE FREHLEY) на гитаре/вокале, Troy Luccketta (TESLA) на ударных и and Marti Frederiksen (STEVEN TYLER) на гитаре/вокале.











