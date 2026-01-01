сегодня



Гитарист METAL CHURCH: «С бывшими я ругаться не буду»



KURDT VANDERHOOF в недавнем интервью рассказал о том, как сложился текущий состав коллектива, в которой входят он, Rick Van Zandt, David Ellefson (ex-MEGADETH), Ken Mary (FLOTSAM AND JETSAM, FIFTH ANGEL, ALICE COOPER, HOUSE OF LORDS, TKO, CHASTAIN) и Brian Allen (VICIOUS RUMORS):



«Ну, около двух лет назад, может быть, чуть больше двух лет назад, мы ездили в Австралию. Те концерты были прекрасными. По возвращению все пошло наперекосяк, и все это превратилось в настоящий бардак. А потом [появилась] целая куча проблем. Stet [Howland, бывшему барабанщику METAL CHURCH] не понравилось, как развивались дела, и он ушел. И другим ребятам это тоже не понравилось. Мне совсем не нравилось, как все шло. Никакого удовольствия. А в группе нашего уровня, если тебе совсем не весело — это часть зарплаты. И если тебе больше неинтересно… Никто больше не зарабатывает много денег, так что ты должен быть в состоянии позволить себе делать то, что делаешь, и получать от этого удовольствие… Поэтому я распустил группу и подумал: "Это того больше не стоит". Звукозаписывающая компания потеряла к нам интерес; [они] больше не хотели с нами работать. И европейские, и американские лейблы просто говорили: "С ними покончено". А я такой: "Ладно, продолжать нет смысла". Так что я закрыл проект. И я решил: "Послушайте, я не собираюсь говорить ничего уничижительного о ком-либо в прессе или что-то в этом роде, и я надеюсь, что вы поступите так же". Но, видимо, некоторые люди решили этого не делать. Так что это их вина, а не меня».



На вопрос, доволен ли он последним альбомом METAL CHURCH "Congregation Of Annihilation", который вышел в мае 2023 года на лейблах Rat Pak Records (Америка) и Reaper Entertainment (Европа), он ответил:



«О, да. Это прекрасный альбом. Все хорошо. Да, тогда было все круто и все было прекрасно. Была просто куча деловых вопросов и тому подобных тем, которые ни у кого не получались, включая меня. И вот тогда я подумал: "Эх". А потом, когда лейблы и подобные им люди на самом деле [были не в восторге от этого], я подумал: "Ладно, я тоже не думаю, что хочу этим больше заниматься. В этом нет смысла." Так что я закрыл группу и подумал, что с этим покончено — еще раз.… И я продолжаю пытаться покончить с этим. Это похоже на группу, которая никогда не умрет.… Так что, повторяю, я больше не собирался этим заниматься. С меня хватит. Я подумал: "Ладно. Мы это сделали. Мы не ладим. Ладно, с меня хватит". А потом, когда лейбл не проявил интереса, в этом просто не было смысла. Так что я закрыл это дело. Я все еще работал с Rat Pak с PRESTO BALLET и HALL AFLAME, а также над несколькими другими проектами. У меня оставались контракты с ними по другим моим проектам. И вот я работал с ними. Вдруг, как гром среди ясного неба, Joe [O'Brien] из Rat Pak прислал мне пару файлов от одного парня, который исполняет песни МЕТАЛ CHURCH… Ну, насколько помню, он записал "Start The Fire" и "Date With Poverty". И Joe мне просто сказал: "Эй, послушай это". Я послушал. И это было что-то вроде: "Это что-то вроде неизданного трека [покойного певца METAL CHURCH] Дэвида Уэйна?" Что-то в этом ключе. Когда я услышал "Start The Fire", я подумал: "Вау, кто это?" В любом случае, это оказался Brian Allen, которого я тогда не знал, но я знал, что он из Портленда. Я не был с ним знаком, но мы познакомились с ним в Портленде, когда он играл в трибьют-группе JUDAS PRIEST, и мы отыграли с ним несколько концертов за последние 10-15 лет. И я подумал: "Вау! Я понятия не имел, что он так может". И он проделал такую замечательную работу, что я подумал: "Что ж, если мы когда-нибудь решим снова собрать группу, у нас будет вокалист", потому что он может спеть то же, что Дэвид Уэйн и Майк Хоу [покойный певец METAL CHURCH]. Он мне на это все ответил: "Отлично. Хорошо. Разве это не мило?" И это было совершенно неожиданно. Именно Todd La Torre [из QUEENSRŸCHE] посоветовал Brian'y отправить [файлы Joe]. И я такой: "Ладно, круто. Это было, мягко говоря, впечатляюще. Итак, проходит немного времени, и Rat Pak начинают работать с проектом ELLEFSON-SOTO. Они выпустил их пластинку, и теперь контактируют с Dave Ellefson. Когда это всплыло, Dave предложил свои услуги: "О, что ж, если METAL CHURCH когда-нибудь захотят снова собраться вместе, то я бы с удовольствием принял в этом участие. Я бы хотел играть на бас-гитаре". … И это было что-то вроде: "Подожди, что? Подожди, Dave Ellefson хотел бы… Правда? Да ладно... " Ну, а дальше начинало становиться все еще интереснее. Вскоре после этого, или примерно в то же время, [бывший барабанщик METAL CHURCH] Jeff Plate сказал: "Что ж, да, если ты когда-нибудь захочешь заняться группой, да, я был бы рад снова принять в ней участие. Конечно. Это было бы здорово". Я такой: "Окей...". И снова я объявляю, что это будет последний тур. Мы ничего не сделали, ни прощального тура, ни чего-либо еще."...Такая долгая история, бесконечная, и вдруг появляется Brian Allen, вокалист, который был бы самой важной частью всего проекта. Потом Dave придает этому определенный вес. А затем возвращается Jeff. Я подумал: "Окей... ". Вот так я начал сочинять какие-то песни, а они начали получаться весьма себе. Далее случилось возрождение SAVATAGE и я не мог не порадоваться за [Jeff'a] и всех остальных… В итоге [Jeff] не смог продолжать [работу в METAL CHURCH], но тут случается еще одно чуд и Ken Mary, наш старый друг из Сиэтла, который был здесь по медицинским вопросам, обращается ко мне по совершенно другой причине, а я его, в свою очередь, спрашиваю: "Ты все еще во FLOTSAM?" Он отвечает: "Да, да. Но мы не так уж много работаем и играем". "Эй, ну, [я] вроде как подумываю о том, чтобы, может быть, посмотреть, смогу ли я… Я вроде как начал собирать METAL CHURCH заново, но Jeff очень занят воссоединением SAVATAGE". И он такой: "О, я бы с удовольствием тебе помог". Я, типа, "Окей". В тот момент все и сложилось, вот как-то так».



Далее Kurdt сказал, что первые две песни, которые были выпущены с грядущего альбома METAL CHURCH "Dead To Rights", "Brainwash Game" и "F.A.F.O.", "получили хорошие отклики, и людям, похоже, это нравится".



«Но [сейчас в нашей группе] реально хорошие ребята. И опять же, я не собирался ничего этого делать. Но мы взяли и записали альбом. Мы очень им довольны. И вот, как будто круг замкнулся. Мы ничего не планировали, но возродились. Так что, да, я очень счастлив. Я все еще немного удивлен тем, как все сложилось, потому что я такого совершенно не ожидал. По сути сжатая версия как из Reader's Digest о том, как все срослось. Но мне особо добавить нечего. Я знаю многих людей, они хотят побольше грязи и тому подобного, а пара других парней любят порассуждать о том, что произошло. Ну, их право, все в порядке. Я собираюсь сдержать свое обещание, и если вы, ребята, хотите [поговорить по душам], то это ваше дело, ребята. Все в порядке. Потому что я терпеть не могу эти споры в Интернете, когда один парень, бывший участник этой группы, и другой парень [говорят]: "Он сделал это" и "он сделал то". Я этого делать не буду. Если у них есть проблемы, это нормально. У них свое мнение, у меня — свое. Но я не собираюсь выставлять свои мысли на всеобщее обозрение».







