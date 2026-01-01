*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 33
17 мар 2026 : 		 Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger

21 фев 2026 : 		 Новое видео CLAWFINGER

30 янв 2026 : 		 Новая песня CLAWFINGER

28 янв 2026 : 		 Вокалист CLAWFINGER: «Мы старые пердуны и не собираемся жить вечно!»

21 ноя 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

14 сен 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

19 июл 2025 : 		 Новый альбом CLAWFINGER выйдет зимой

2 июл 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 июн 2025 : 		 CLAWFINGER заключили контракт и готовят сингл

24 дек 2024 : 		 Рождественское видео CLAWFINGER

16 июл 2024 : 		 Способны ли CLAWFINGER на альбом?

3 июл 2024 : 		 Почему CLAWFINGER ссут исполнять некоторые из своих песен

19 июн 2022 : 		 Вокалист CLAWFINGER извинился, что плюнул в фотографа

6 мар 2022 : 		 Новое видео CLAWFINGER

6 окт 2019 : 		 CLAWFINGER сыграли новую песню на концерте

28 сен 2019 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 сен 2019 : 		 Новый сингл CLAWFINGER выйдет осенью

5 авг 2017 : 		 Новое видео CLAWFINGER

27 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD CLAWFINGER

25 янв 2014 : 		 Юбилейное издание 'Deaf Dumb Blind' CLAWFINGER выйдет в марте

27 авг 2013 : 		 CLAWFINGER объявили о распаде

18 авг 2009 : 		 CLAWFINGER перезапишут "Deaf Dumb Blind" в рамках 20-го юбилея

22 авг 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню 'Prisoners' в сети

17 июл 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню ”The Price We Pay” в сети

28 май 2007 : 		 Обложка нового альбома CLAWFINGER

21 май 2007 : 		 CLAWFINGER в июле выпустят новый альбом
Фронтмен CLAWFINGER Zak Tell в недавнем интервью вспомнил о скандальном сингле группы “Nigger" — антирасистском заявлении, которое в своё время вызвало огромный резонанс. Трек вошёл в дебютный альбом CLAWFINGER Deaf Dumb Blind (1993), разошедшийся тиражом более 600 000 копий по всему миру и получивший высокие оценки в шведской прессе. На вопрос, был ли смысл песни неправильно понят в некоторых странах — особенно из-за того, что CLAWFINGER состоит из белых музыкантов, — Tell ответил:

«В Америке — определённо. Мы никогда там не играли. Ни одного концерта. Помню, как однажды мы получили факс от лейбла. Кто-то из нашей шведской компании был в Штатах, искал для нас контракт и поставил там несколько наших песен. Среди них была и “Nigger".

И в ответ пришёл факс, где было написано: “Белым парням, которые пытаются говорить чёрным, как им жить, надо отрезать яйца”. Так что да — в Америке это точно воспринимали иначе».

Тем не менее, по словам Tell, в целом люди всё-таки понимали идею песни.

«Если честно, я не думаю, что её так уж неправильно понимали. Большинство людей тогда были достаточно умны, чтобы прочитать текст и увидеть общую картину. На самом деле сейчас это даже большая проблема, чем тогда. Сегодня всё вырывают из контекста. У людей просто нет терпения дослушать песню целиком.

У многих концентрация внимания — секунд десять. Поэтому если ты услышишь только припев, ты легко можешь всё понять неправильно, потому что это единственное, что ты услышал. Но тогда это часто приводило к очень интересным разговорам. И, что забавно, чаще всего возмущались белые — или “розовые”, как хотите называйте. А многие афроамериканцы, наоборот, реально ценили эту песню.

Хотя, конечно, придурки тоже встречались. Я помню, в самом начале у нас в Швеции было много скинхедов, и они решили, что эта песня — их гимн. А когда до них дошло, что она вообще-то не для них, они сильно разозлились. Потому что думали, что это песня про них. Но нет — всё было наоборот».

По словам Tell'a, именно этот трек сыграл огромную роль в судьбе группы.

«Я бы сказал, что без этой песни мы бы не пережили всё то, что пережили. В целом она была для нас очень позитивной. Могли ли мы написать её проще, чтобы её легче понимали? Наверное, да.

Но мне было 21, когда я написал этот текст. Я не думал о том, что будет через двадцать лет и как люди это воспримут. Я просто говорил от чистого сердца — о том, что тогда казалось мне неправильным и странным.

И если посмотреть на всё, что делает CLAWFINGER, становится очевидно: мы всегда выступали против фашизма и расизма. Так что если кто-то видит большую фотографию CLAWFINGER и думает, что мы расистская группа — ну, значит, этот человек просто чертовски глуп».

Когда интервьюер заметил, что «глупости в мире становится всё больше», Tell согласился.

«Да, это правда. Мы, как человеческая раса, временами бываем поразительно глупыми. И я не говорю, что сам лучше. Мы все пытаемся разобраться, кто мы вообще такие и что делаем на этой планете.

Нам ещё очень далеко до того момента, когда мы начнём поступать правильно. Нам нужно быть более открытыми, более терпеливыми к людям. Перестать так быстро судить друг друга. Потому что, по сути, у всех людей одинаковые базовые потребности. Мы хотим, чтобы у нас была еда на столе, крыша над головой, чтобы наши семьи были счастливы.

Неважно, откуда ты и какого цвета у тебя кожа. Мы все хотим одного и того же. Насколько, чёрт возьми, это вообще может быть сложно?»

В завершение Tell подчеркнул абсурдность расизма:

«У людей есть такая странная идея — какой-то страх. Если кто-то выглядит не так, как мы, мы сразу предполагаем, что с ним что-то не так. Но дело ведь только в том, как мы выглядим. Люди по всему миру выглядят по-разному.

Так почему цвет кожи, который есть у меня, считается лучше или умнее? В этом нет абсолютно никакого смысла. Ты просто привыкаешь к тому, кем ты родился и где оказался. Но это чистая случайность. Я не выбирал родиться в этой части света и с такой кожей. Просто так вышло. И если задуматься — это всё просто смешно».




