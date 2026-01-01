Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger



Фронтмен CLAWFINGER Zak Tell в недавнем интервью вспомнил о скандальном сингле группы “Nigger" — антирасистском заявлении, которое в своё время вызвало огромный резонанс. Трек вошёл в дебютный альбом CLAWFINGER Deaf Dumb Blind (1993), разошедшийся тиражом более 600 000 копий по всему миру и получивший высокие оценки в шведской прессе. На вопрос, был ли смысл песни неправильно понят в некоторых странах — особенно из-за того, что CLAWFINGER состоит из белых музыкантов, — Tell ответил:



«В Америке — определённо. Мы никогда там не играли. Ни одного концерта. Помню, как однажды мы получили факс от лейбла. Кто-то из нашей шведской компании был в Штатах, искал для нас контракт и поставил там несколько наших песен. Среди них была и “Nigger".



И в ответ пришёл факс, где было написано: “Белым парням, которые пытаются говорить чёрным, как им жить, надо отрезать яйца”. Так что да — в Америке это точно воспринимали иначе».



Тем не менее, по словам Tell, в целом люди всё-таки понимали идею песни.



«Если честно, я не думаю, что её так уж неправильно понимали. Большинство людей тогда были достаточно умны, чтобы прочитать текст и увидеть общую картину. На самом деле сейчас это даже большая проблема, чем тогда. Сегодня всё вырывают из контекста. У людей просто нет терпения дослушать песню целиком.



У многих концентрация внимания — секунд десять. Поэтому если ты услышишь только припев, ты легко можешь всё понять неправильно, потому что это единственное, что ты услышал. Но тогда это часто приводило к очень интересным разговорам. И, что забавно, чаще всего возмущались белые — или “розовые”, как хотите называйте. А многие афроамериканцы, наоборот, реально ценили эту песню.



Хотя, конечно, придурки тоже встречались. Я помню, в самом начале у нас в Швеции было много скинхедов, и они решили, что эта песня — их гимн. А когда до них дошло, что она вообще-то не для них, они сильно разозлились. Потому что думали, что это песня про них. Но нет — всё было наоборот».



По словам Tell'a, именно этот трек сыграл огромную роль в судьбе группы.



«Я бы сказал, что без этой песни мы бы не пережили всё то, что пережили. В целом она была для нас очень позитивной. Могли ли мы написать её проще, чтобы её легче понимали? Наверное, да.



Но мне было 21, когда я написал этот текст. Я не думал о том, что будет через двадцать лет и как люди это воспримут. Я просто говорил от чистого сердца — о том, что тогда казалось мне неправильным и странным.



И если посмотреть на всё, что делает CLAWFINGER, становится очевидно: мы всегда выступали против фашизма и расизма. Так что если кто-то видит большую фотографию CLAWFINGER и думает, что мы расистская группа — ну, значит, этот человек просто чертовски глуп».



Когда интервьюер заметил, что «глупости в мире становится всё больше», Tell согласился.



«Да, это правда. Мы, как человеческая раса, временами бываем поразительно глупыми. И я не говорю, что сам лучше. Мы все пытаемся разобраться, кто мы вообще такие и что делаем на этой планете.



Нам ещё очень далеко до того момента, когда мы начнём поступать правильно. Нам нужно быть более открытыми, более терпеливыми к людям. Перестать так быстро судить друг друга. Потому что, по сути, у всех людей одинаковые базовые потребности. Мы хотим, чтобы у нас была еда на столе, крыша над головой, чтобы наши семьи были счастливы.



Неважно, откуда ты и какого цвета у тебя кожа. Мы все хотим одного и того же. Насколько, чёрт возьми, это вообще может быть сложно?»



В завершение Tell подчеркнул абсурдность расизма:



«У людей есть такая странная идея — какой-то страх. Если кто-то выглядит не так, как мы, мы сразу предполагаем, что с ним что-то не так. Но дело ведь только в том, как мы выглядим. Люди по всему миру выглядят по-разному.



Так почему цвет кожи, который есть у меня, считается лучше или умнее? В этом нет абсолютно никакого смысла. Ты просто привыкаешь к тому, кем ты родился и где оказался. Но это чистая случайность. Я не выбирал родиться в этой части света и с такой кожей. Просто так вышло. И если задуматься — это всё просто смешно».







