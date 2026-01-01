Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST

2 июл 2025 :
Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST
13 июн 2025 :
JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"
22 май 2025 :
В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST
18 май 2025 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»
3 май 2025 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»
26 апр 2025 :
Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов
24 апр 2025 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
21 апр 2025 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»
20 апр 2025 :
Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»
18 апр 2025 :
Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?
16 апр 2025 :
Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e
15 апр 2025 :
Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST
13 апр 2025 :
Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»
3 апр 2025 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»
22 мар 2025 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»
4 фев 2025 :
Вокалист JUDAS PRIEST об эволюции
19 янв 2025 :
Басист JUDAS PRIEST: «Мы все друзья!»
8 янв 2025 :
RICHIE FAULKNER именно та причина, почему JUDAS PRIEST все еще продолжают
4 янв 2025 :
Басист JUDAS PRIEST: «Мы постоянно идем вперед»
24 дек 2024 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я был уверен, что смогу!»
17 дек 2024 :
JUDAS PRIEST отыграли последний концерт
10 дек 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Не будем мы полный Painkiller играть!»
9 дек 2024 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
5 дек 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Металлистами хотели быть с детства!»
24 ноя 2024 :
Scott Travis: «Я дал пинка JUDAS PRIEST!»
21 ноя 2024 :
Кавер-версия JUDAS PRIEST от Two Minutes To Late Night Crew
9 ноя 2024 :
Как JUDAS PRIEST вводили в ЗСРнР
6 ноя 2024 :
JUDAS PRIEST отметят юбилей Painkiller
5 ноя 2024 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «С идеями у нас проблем нет»
31 окт 2024 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Меня мог позвать и Steve Harris»
27 окт 2024 :
Басист JUDAS PRIEST: «Мы просто любим друг друга»
23 окт 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать под "Paparazzi"»
14 окт 2024 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
10 окт 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы актуальная команда!»
10 окт 2024 :
Басист JUDAS PRIEST: «Да я в отеле все партии писал»
9 окт 2024 :
Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus"
6 окт 2024 :
Басист JUDAS PRIEST о важности сохранения звучания
4 окт 2024 :
Гитарист JUDAS PRIEST о переиздании дебютного альбома
29 сен 2024 :
Басист JUDAS PRIEST о переиздании дебютного альбома
24 сен 2024 :
Концертное видео JUDAS PRIEST
22 сен 2024 :
Винил JUDAS PRIEST выйдет осенью
17 сен 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Обязательно будет ещё один!»
16 сен 2024 :
JUDAS PRIEST выступили в Канаде
15 сен 2024 :
Какое топливо у JUDAS PRIEST?
11 сен 2024 :
Концертное видео JUDAS PRIEST
10 сен 2024 :
Юбилейная версия дебюта JUDAS PRIEST выйдет осенью
9 сен 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Если мы еще можем, зачем нам уходить?»
5 сен 2024 :
Гитарист JUDAS PRIEST похвалил гитариста EXTREME
2 сен 2024 :
Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"»
27 авг 2024 :
Басист JUDAS PRIEST: «RICHIE FAULKNER вдохнул в группу новую жизнь»
26 авг 2024 :
Концертное видео JUDAS PRIEST
12 авг 2024 :
Концертное видео JUDAS PRIEST
5 авг 2024 :
Почему у барабанщика JUDAS PRIEST перевернуты палки
23 июл 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы защитники металла!»
19 июн 2024 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
13 июн 2024 :
Гитарист METALLICA заявил, что JUDAS PRIEST являются «архитекторами» тяжёлого металла
29 май 2024 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
22 май 2024 :
Басист JUDAS PRIEST об искусственном интеллекте в музыке: «Из этого ничего не выйдет»
18 май 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Нужно позволить молодым людям быть самими собой»
18 май 2024 :
BUMBLEFOOT, DEVIN TOWNSEND, RICHIE FAULKNER, MYLES KENNEDY исполняют любимые риффы JUDAS PRIEST
16 май 2024 :
Видео c выступления JUDAS PRIEST
13 май 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы»
11 май 2024 :
Басист JUDAS PRIEST: «Люди пытаются убить тяжелый металл уже лет сорок»
5 май 2024 :
Басист JUDAS PRIEST о TIM'e 'RIPPER' OWENS'e: «Проблема состояла в том, что он не был ROB'ом»
26 апр 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы любим наш металл!»
24 апр 2024 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
21 апр 2024 :
JUDAS PRIEST открыли американский тур
17 апр 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Я очень скучаю по Glenn'y»
16 апр 2024 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Болезнь не сможет победить меня!»
14 апр 2024 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
12 апр 2024 :
JUDAS PRIEST отыграли перед 15 000 в Праге
9 апр 2024 :
GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST
7 апр 2024 :
Басист JUDAS PRIEST: «Я всё ещё ощущаю себя на 12 лет»
5 апр 2024 :
Кавер-версия JUDAS PRIEST от POSTMODERN JUKEBOX
5 апр 2024 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
3 апр 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e
2 апр 2024 :
IAN HILL о VIP-билетах на концерты JUDAS PRIEST: «Это возможность дать людям представление о том, что происходит при подготовке шоу»
1 апр 2024 :
Басист JUDAS PRIEST: «С каждым разом составлять сет-лист все сложнее»
31 мар 2024 :
JUDAS PRIEST исполнили "Killing Machine"
30 мар 2024 :
Когда же придёт конец JUDAS PRIEST?
30 мар 2024 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
29 мар 2024 :
GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST
28 мар 2024 :
Басист JUDAS PRIEST: «Мы пока не планируем уходить на покой»
26 мар 2024 :
K.K. DOWNING о том, почему альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом недоступны: «Это загадка»
21 мар 2024 :
GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST
19 мар 2024 :
IAN HILL назвал свою любимую песню JUDAS PRIEST
18 мар 2024 :
JUDAS PRIEST добавили новые песни
17 мар 2024 :
K. K. DOWNING о RICHIE FAULKNER'е: «Он хороший парень и, безусловно, очень хороший музыкант»
17 мар 2024 :
Гитарист JUDAS PRIEST считает альбомы с бывшим вокалистом крутыми
17 мар 2024 :
Самый успешный альбом JUDAS PRIEST
16 мар 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST о новом туре
15 мар 2024 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
15 мар 2024 :
Басист JUDAS PRIEST: «Биография? Нет, мне это неинтересно»
14 мар 2024 :
RICHIE FAULKNER о GLENN'e TIPTON'e: «Он стал частью моей ДНК»
13 мар 2024 :
JUDAS PRIEST открыли тур
12 мар 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы всегда движемся вперёд, мы всегда раздвигаем границы металла»
10 мар 2024 :
Басист JUDAS PRIEST о K. K. DOWNING'e: «Я дал ему пару шансов просто поздороваться, а он отмахнулся от меня»
9 мар 2024 :
Новое видео JUDAS PRIEST
8 мар 2024 :
Новый альбом JUDAS PRIEST доступен для прослушивания
6 мар 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Металл сохраняет молодость»
6 мар 2024 :
Барабанщик JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING занимается музыкой
3 мар 2024 :
Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Я стремился к стилю Рэнди Роудса»
29 фев 2024 :
Новое видео JUDAS PRIEST
27 фев 2024 :
Басист JUDAS PRIEST о работе над новым альбомом: «Всё было иначе»
26 фев 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST о любимом треке из нового альбома
24 фев 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть определённые песни, которые мы обязаны сыграть перед своими фанатами»
23 фев 2024 :
Новая песня JUDAS PRIEST
21 фев 2024 :
ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST — это нечто большее, чем один член»
16 фев 2024 :
ROB HALFORD о новой песне JUDAS PRIEST: «Она снесёт вам крышу»
14 фев 2024 :
Сколько еще осталось JUDAS PRIEST?
12 фев 2024 :
Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме: «Это образ группы, которая существует уже более полувека»
7 фев 2024 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST 1990 года
6 фев 2024 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Надо быть очень острожным вырезая и вставляя»
5 фев 2024 :
SCOTT TRAVIS исполнил JUDAS PRIEST и AC/DC
2 фев 2024 :
Новое видео JUDAS PRIEST
27 янв 2024 :
GLENN TIPTON работал над новым альбомом JUDAS PRIEST
20 янв 2024 :
Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что на новом альбоме не будет баллад
19 янв 2024 :
Новая песня JUDAS PRIEST
9 янв 2024 :
Новое видео JUDAS PRIEST
9 янв 2024 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST отпраздновал 40-летие альбома "Defenders Of The Faith"
26 дек 2023 :
Барабанщик JUDAS PRIEST отыграл с трибьют-группой AC/DC
20 дек 2023 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы
17 дек 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST о магии живых концертов
7 дек 2023 :
Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST
29 ноя 2023 :
Новое видео JUDAS PRIEST
17 ноя 2023 :
Видео с текстом от JUDAS PRIEST
14 ноя 2023 :
Тизер нового трека JUDAS PRIEST
13 окт 2023 :
Видео с текстом от JUDAS PRIEST
11 окт 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Два года назад я почти умер»
9 окт 2023 :
GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST
9 окт 2023 :
Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью
4 окт 2023 :
Басист JUDAS PRIEST о тяжёлой музыке: «У этого направления есть хорошее будущее»
2 окт 2023 :
TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST
24 сен 2023 :
K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»
22 сен 2023 :
Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"
21 сен 2023 :
Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»
19 сен 2023 :
JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!
13 сен 2023 :
Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»
4 сен 2023 :
Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»
28 авг 2023 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»
18 авг 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»
5 авг 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»
26 июл 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым
24 июл 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»
19 июл 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST о выходе нового альбома: «Это будет начало 2024-го года»
12 июл 2023 :
А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip
22 июн 2023 :
Ричи Фолкнер — о своей роли в JUDAS PRIEST: «Надеюсь, я делаю всё правильно»
19 июн 2023 :
RICHIE FAULKNER — о звучании нового альбома JUDAS PRIEST: «Это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х»
17 июн 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы»
10 июн 2023 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Я никогда не боялся смерти»
6 июн 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога
2 июн 2023 :
K. K. DOWNING — о выступлении JUDAS PRIEST на US Festival: «Это было впечатляющее событие»
31 май 2023 :
Вокалист JUDAS PRIEST закончил
27 май 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о Тине Тёрнер
26 май 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Запись альбома почти закончена»
25 май 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда был фанатом METALLICA»
18 май 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что басист IRON MAIDEN повлиял на его поведение на сцене
15 май 2023 :
RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST
11 май 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Производство винила влияет на дату выхода нового альбома»
10 май 2023 :
RICHIE FAULKNER — о реакции поклонников JUDAS PRIEST на его появление в группе
5 май 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с K. K. DOWNING'ом: «Было здорово играть с ним»
4 май 2023 :
Как поменялся образ жизни гитариста JUDAS PRIEST
26 апр 2023 :
REACH MUSIC PUBLISHING получили права на первые альбомы JUDAS PRIEST
19 апр 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST не знает, когда выйдет новая пластинка
5 апр 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Rob звучит просто фантастически!»
3 апр 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне выпал второй шанс»
27 мар 2023 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме: «Песни почти готовы»
2 мар 2023 :
Вокалист JUDAS PRIEST — об ANDY SNEAP'е: «Фанаты его любят»
28 фев 2023 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»
5 фев 2023 :
JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY
27 янв 2023 :
ROB HALFORD поделился впечатлениями от выступления JUDAS PRIEST в ЗСРНР: «Это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла»
26 янв 2023 :
ROB HALFORD заявил, что новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2024 году
18 янв 2023 :
Как вводили JUDAS PRIEST
9 янв 2023 :
DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST
29 дек 2022 :
RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую
28 дек 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»
26 дек 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла
26 дек 2022 :
K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе
19 дек 2022 :
JUDAS PRIEST поддержали Аргентину
16 дек 2022 :
JUDAS PRIEST в 4K
14 дек 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»
11 дек 2022 :
K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST
10 дек 2022 :
RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST
6 дек 2022 :
Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»
6 дек 2022 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
4 дек 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении
3 дек 2022 :
JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире
2 дек 2022 :
Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»
30 ноя 2022 :
Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING
29 ноя 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING
25 ноя 2022 :
LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST
23 ноя 2022 :
Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST
23 ноя 2022 :
Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST
21 ноя 2022 :
ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»
20 ноя 2022 :
IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest
19 ноя 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома
18 ноя 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.
14 ноя 2022 :
Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР
11 ноя 2022 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
8 ноя 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST
8 ноя 2022 :
JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР
31 окт 2022 :
Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР
28 окт 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»
25 окт 2022 :
ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST
23 окт 2022 :
Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»
22 окт 2022 :
JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщиками
19 окт 2022 :
Басист JUDAS PRIEST: «Не представляю, чего ожидать от ЗСРнР»
19 окт 2022 :
K.K. DOWNING подтвердил своё участие в церемонии введения JUDAS PRIEST в ЗСРНР
17 окт 2022 :
TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что у него был талант для участия в JUDAS PRIEST
16 окт 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST считает ироничным, что его называют клоном K. K. DOWNING'а
14 окт 2022 :
JUDAS PRIEST исполнили "Genocide"
14 окт 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о смерти королевы
12 окт 2022 :
JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла
8 окт 2022 :
Басист JUDAS PRIEST — о новом альбоме и секрете долголетия группы: «Мы всё ещё друзья»
7 окт 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST — об операции
6 окт 2022 :
JUDAS PRIEST сыграют попурри в ЗСРнР
5 окт 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе будущего тура
4 окт 2022 :
Басист JUDAS PRIEST рассказал, что плотный гастрольный график разрушил два его брака
30 сен 2022 :
Гитаристу JUDAS PRIEST сделали ещё одну операцию
29 сен 2022 :
Басист JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это большая честь»
28 сен 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что для нового альбома осталось записать только вокал
26 сен 2022 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Шокирует, что моя эпоха в JUDAS PRIEST была просто заметена под ковёр»
19 сен 2022 :
DENIS PAUNA исполняет JUDAS PRIEST
6 сен 2022 :
Лидер MEGADETH — об обидках на техников JP
22 авг 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о сольном альбоме: «Он тяжёлый, но не очень»
12 авг 2022 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
27 июл 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST разозлился на Зал славы рок-н-ролла: «Чёрт возьми, почему они дали нам награду за музыкальное мастерство?»
26 июл 2022 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
23 июл 2022 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!»
23 июл 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Вход в ЗСРнР будет волшебным!»
18 июл 2022 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
18 июл 2022 :
Rob Halford: «Некоторые люди не знали, что они металхэды, пока не услышали JUDAS PRIEST»
11 июл 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном турне с IRON MAIDEN
4 июл 2022 :
GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST
30 июн 2022 :
JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK
14 июн 2022 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
12 июн 2022 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
2 июн 2022 :
JUDAS PRIEST открыли европейский тур
30 май 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Никогда не знаешь заранее, что войдёт в альбом»
20 май 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о том, как мотоцикл стал элементом шоу
16 май 2022 :
Басист JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING будет присутствовать на введении в ЗСРНР
13 май 2022 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о том, какую бы песню он хотел сыграть на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла
12 май 2022 :
ROB HALFORD — о вводе в ЗСРНР: «Это важное событие не только для JUDAS PRIEST, но и для всего хэви-металла»
11 май 2022 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Может быть, история с ЗСРНР вернёт K. K. DOWNING'а в JUDAS PRIEST»
10 май 2022 :
ROB HALFORD готов выступить с K. K. DOWNING'ом на церемонии введения в ЗСРНР
8 май 2022 :
K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена
7 май 2022 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла
4 май 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»
4 май 2022 :
JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР
4 май 2022 :
TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST
15 апр 2022 :
JUDAS PRIEST отыграли последнее шоу в Северной Америке
14 апр 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом в стадии демо»
11 апр 2022 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
3 апр 2022 :
ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST
2 апр 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета
1 апр 2022 :
RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы
30 мар 2022 :
Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР
27 мар 2022 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему
25 мар 2022 :
GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении
24 мар 2022 :
Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN
23 мар 2022 :
Комиксы от JUDAS PRIEST летом
23 мар 2022 :
Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав
21 мар 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон
19 мар 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»
13 мар 2022 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
12 мар 2022 :
KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»
6 мар 2022 :
JUDAS PRIEST открыли тур
2 мар 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»
1 мар 2022 :
Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST
1 мар 2022 :
Видео с репетиции JUDAS PRIEST
24 фев 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»
22 фев 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется
21 фев 2022 :
Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST
19 фев 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме
18 фев 2022 :
K.K. DOWNING считает, что альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом должны быть доступны
17 фев 2022 :
JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе
16 фев 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST об операции
16 фев 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре
15 фев 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом
14 фев 2022 :
Гитарист JUDAS PRIEST считает ситуацию с K. K. Downing'ом «дерьмовым шоу»
12 фев 2022 :
Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST
10 фев 2022 :
Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST
9 фев 2022 :
Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего
4 фев 2022 :
Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад
3 фев 2022 :
JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР
3 фев 2022 :
Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»
1 фев 2022 :
Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел
27 янв 2022 :
K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST
26 янв 2022 :
Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом
17 янв 2022 :
JUDAS PRIEST передумали?
14 янв 2022 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
11 янв 2022 :
ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST
10 янв 2022 :
JUDAS PRIEST станут квартетом
6 янв 2022 :
TIM "RIPPER" OWENS — о неудачных решениях JUDAS PRIEST
7 дек 2021 :
Гитарист JUDAS PRIEST занимается на гитаре
3 дек 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST сказал, что GLENN TIPTON участвует в работе над новым альбомом
26 ноя 2021 :
Комиксы от JUDAS PRIEST
24 ноя 2021 :
Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец
22 ноя 2021 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что Rob — гей»
18 ноя 2021 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья
18 ноя 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста
15 ноя 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»
8 ноя 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлениях в своём возрасте
5 ноя 2021 :
Новая книга о JUDAS PRIEST выйдет зимой
4 ноя 2021 :
JUDAS PRIEST запустили 'Guide To Heavy Metal'
26 окт 2021 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST желает поправиться гитаристу JUDAS PRIEST
26 окт 2021 :
Трейлер бокс-сета JUDAS PRIEST
19 окт 2021 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года
18 окт 2021 :
Вскрытие от JUDAS PRIEST
17 окт 2021 :
Басист JUDAS PRIEST: «Я не спешу с мемуарами»
15 окт 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о гитаристе
15 окт 2021 :
Обновлённое видео от JUDAS PRIEST
14 окт 2021 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!»
14 окт 2021 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»
11 окт 2021 :
Видео с текстом от JUDAS PRIEST
9 окт 2021 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура
8 окт 2021 :
Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы
7 окт 2021 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»
7 окт 2021 :
Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете
1 окт 2021 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W
30 сен 2021 :
Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов
30 сен 2021 :
Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию
29 сен 2021 :
Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»
28 сен 2021 :
Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу
28 сен 2021 :
Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST
27 сен 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре
25 сен 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»
21 сен 2021 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
19 сен 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»
18 сен 2021 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»
17 сен 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"
15 сен 2021 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»
13 сен 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию
10 сен 2021 :
JUDAS PRIEST открыли американский тур
8 сен 2021 :
Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»
6 сен 2021 :
Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»
5 сен 2021 :
Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»
30 авг 2021 :
Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»
28 авг 2021 :
Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST
24 авг 2021 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»
18 авг 2021 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
16 авг 2021 :
JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"
26 июл 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну
25 июл 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»
20 июл 2021 :
Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST
19 июл 2021 :
K. K. DOWNING считает, что был самым лояльным участником JUDAS PRIEST
16 июл 2021 :
JUDAS PRIEST выпустят юбилейный бокс-сет с 42CD
2 июл 2021 :
Музыканты THE BLACK DAHLIA MURDER, TESTAMENT And KING DIAMOND исполняют песню JUDAS PRIEST
1 июл 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»
30 июн 2021 :
Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST
29 июн 2021 :
Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура
25 июн 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях
12 июн 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»
4 май 2021 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен
4 май 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме
4 май 2021 :
Почему K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST? Отвечает ROB HALFORD
1 май 2021 :
Бывший гитарист JUDAS PRIETS почтил память бывшего ударника JUDAS PRIEST
1 май 2021 :
Умер бывший ударник JUDAS PRIEST
7 апр 2021 :
JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2022 год
24 мар 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Я не хотел уходить!»
18 мар 2021 :
ROB HALFORD гордится песнями для нового альбома JUDAS PRIEST
16 мар 2021 :
Гитарист JUDAS PRIEST продал половину
4 фев 2021 :
Новая книга JUDAS PRIEST выйдет летом
2 фев 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о первом просмотре "Spinal Tap"
24 янв 2021 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Состав менялся, а музыка — нет»
30 дек 2020 :
Эмоции, которые мы переживаем, найдут место в новых текстах JUDAS PRIEST
28 дек 2020 :
Что есть хэви-металл? Отвечает вокалист JUDAS PRIEST!
26 дек 2020 :
Может ли JUDAS PRIEST замутить сиквел?
22 дек 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Стар я зумить»
21 дек 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном туре с OZZY
18 дек 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о здоровье Glenn'a
17 дек 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST не знает, отразится ли биография в новом альбоме
16 дек 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Сообщество металлистов такое...»
15 дек 2020 :
Басист MEGADETH: «В 1991 году не всё было сладко в Диснейленде PRIEST»
12 дек 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST — о Glenn'e Tipton'e
11 дек 2020 :
ROB HALFORD: «Это сестра открыла мне дверь в JP!»
8 дек 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о весёлом визуальном взаимодействии
7 дек 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Тогда мы сражались за свою жизнь, не так ли?»
4 дек 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»
3 дек 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST — об обвинениях в подстрекательстве к самоубийству
26 ноя 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы снова вернёмся друг к другу!»
25 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»
23 ноя 2020 :
Видео с текстом от JUDAS PRIEST
21 ноя 2020 :
У JUDAS PRIEST нет прав на первые альбомы
20 ноя 2020 :
IAN HILL: «JUDAS PRIEST в отличной форме»
19 ноя 2020 :
JUDAS PRIEST хотят отметить юбилей "Painkiller"
16 ноя 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Это хэви-металлическое чудо, что я могу так же петь»
16 ноя 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Зал Славы Рок-н-Ролла давно не пользуется доверием»
14 ноя 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены
9 ноя 2020 :
Клавишник DEEP PURPLE рассказал, что он записал партии баса для альбома JUDAS PRIEST "Painkiller"
8 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Хотел бы я петь "Painkiller" как в 1991, но...»
4 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «Зал славы рок-н-ролла не уважает металл»
3 ноя 2020 :
ROB HALFORD: «JUDAS PRIEST всё ещё собирают кусочки для следующего альбома»
30 окт 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"
23 окт 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»
23 окт 2020 :
Идеальный альбом JUDAS PRIEST?
19 окт 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»
18 окт 2020 :
Выходит фигурка JUDAS PRIEST
15 окт 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине
11 окт 2020 :
Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST
10 окт 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»
8 окт 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале
4 окт 2020 :
Видео с текстом от JUDAS PRIEST
2 окт 2020 :
ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой
1 окт 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»
28 сен 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»
26 сен 2020 :
JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома
8 сен 2020 :
Первая официальная книга JUDAS PRIEST
11 авг 2020 :
GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»
3 июл 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома
1 июл 2020 :
Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим
16 июн 2020 :
K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»
15 июн 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома
11 июн 2020 :
JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»
15 май 2020 :
JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год
13 май 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»
10 май 2020 :
Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?
10 май 2020 :
JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"
4 май 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»
24 апр 2020 :
JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура
24 апр 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"
20 апр 2020 :
Новое видео JUDAS PRIEST
18 апр 2020 :
Видео с текстом от JUDAS PRIEST
17 апр 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения
6 апр 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»
1 апр 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»
30 мар 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Сидите по домам!»
30 мар 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST принял участие в 'Lockdown Rockdown'
24 мар 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST о коронавирусе
18 мар 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть ли место политике в металле? Есть»
5 фев 2020 :
GLENN TIPTON, ROB HALFORD и RICHIE FAULKNER работают над новой музыкой JUDAS PRIEST
18 янв 2020 :
У гитариста JUDAS PRIEST полно идей
17 янв 2020 :
Гитарист JUDAS PRIEST разразился...
15 янв 2020 :
JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD прокатили мимо Зала Славы Рок-н-Ролла, а Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G. взяли
13 янв 2020 :
SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST в пятёрке по мнению фанатов
9 янв 2020 :
Вокалист JUDAS PRIEST отпраздновал 34 года трезвости
2 янв 2020 :
PAUL DI'ANNO заявил, что К. К. DOWNING должен принять участие в туре в честь 50-летия JUDAS PRIEST
27 дек 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Будут ли с нами бывшие, не будут ли — науке это неизвестно»
19 дек 2019 :
Новой музыки от JUDAS PRIEST в 2020 не ждите
18 дек 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST на вопрос о воссоединении с K. K. Downing'ом: «Следующий вопрос!»
18 дек 2019 :
K.K. DOWNING будет рад сыграть с JUDAS PRIEST на церемонии по вводу в Зал Славы Рок-н-ролла
14 дек 2019 :
JUDAS PRIEST планируют сочинение материала
12 дек 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST об участии бывших
11 дек 2019 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST не думает, что его позовут
10 дек 2019 :
Видео о том, почему JUDAS PRIEST заслуживают того, чтобы попасть в Зал славы рок-н-ролла
4 дек 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Каминг-аут я совершил ещё в 1977-м, но никто не заметил»
4 дек 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Вторая номинация в Зал Славы для нас честь»
1 дек 2019 :
JUDAS PRIEST и Майкл Джексон: как бы это было
28 ноя 2019 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Это не моё решение не брать К. К. назад»
28 ноя 2019 :
K. K. DOWNING'a не берут в JUDAS PRIEST на юбилей
28 ноя 2019 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Трудно найти кого-то, кто сделал больше нас»
28 ноя 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Здорово отметить полвека на сцене!»
20 ноя 2019 :
Гитарист JUDAS PRIEST присоединился на сцене к JARED JAMES NICHOLS
7 ноя 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Я всегда мечтал о британской "Big 4"»
7 ноя 2019 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «У JUDAS PRIEST хорошие шансы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла»
4 ноя 2019 :
Басист MEGADETH и бывшие исполняют JUDAS PRIEST
1 ноя 2019 :
Гитарист JUDAS PRIEST благодарит за поддержку
30 окт 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Было бы здорово попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла»
30 окт 2019 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST об альбоме "Turbo"
30 окт 2019 :
Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e
29 окт 2019 :
Ром от JUDAS PRIEST
23 окт 2019 :
Бывший барабанщик JUDAS PRIEST: «K.K.Downing сейчас играет как никогда круто!»
23 окт 2019 :
K.K. DOWNING надеется выступить с JUDAS PRIEST на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла
23 окт 2019 :
Гитарист JUDAS PRIEST выбирает песню времён бывшего вокалиста JUDAS PRIEST
22 окт 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST обещает сюрпризы
17 окт 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST о номинации в Зал славы рок-н-ролла
17 окт 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мои мемуары многих шокируют»
11 окт 2019 :
JUDAS PRIEST о второй отмене совместного тура с OZZY OSBOURNE
19 сен 2019 :
Бывшие из JUDAS PRIEST нашли второго гитариста
18 сен 2019 :
Бывшие из JUDAS PRIEST соберутся и сыграют JUDAS PRIEST
11 сен 2019 :
Гитарист JUDAS PRIEST выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST
27 авг 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST о возможном возвращении K.K. DOWNING'a
20 авг 2019 :
Гитарист JUDAS PRIEST хвалит бывшего гитариста JUDAS PRIEST
15 авг 2019 :
K.K. DOWNING о своём возвращении на сцену: «Это был настоящий ураган»
14 авг 2019 :
JUDAS PRIEST собрали более $150,000 для фонда Glenn'a Tipton'a
1 авг 2019 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST всё ещё надеется на встречу с коллегами
30 июл 2019 :
K.K. DOWNING признал, что ему пора принять тот факт, что его не пригласят играть в JUDAS PRIEST
5 июл 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Полностью своим исполнением я не был доволен никогда»
2 июл 2019 :
Гитарист JUDAS PRIEST поблагодарил фанатов
2 июл 2019 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
1 июл 2019 :
K. K. DOWNING «открыт для диалога» с JUDAS PRIEST по поводу участия в юбилейном туре
27 июн 2019 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
26 июн 2019 :
ROB HALFORD о возможности появления байопика JUDAS PRIEST: «Кто бы мог сыграть Бога металла? Понятия не имею»
20 июн 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS ответил на комментарий ROB'а HALFORD'а о том, что человек с традиционной ориентацией не может быть фронтменом JUDAS PRIEST: «Может быть, и я тоже гей, только не знаю об этом»
11 июн 2019 :
Участники JUDAS PRIEST посетили собачий приют
5 июн 2019 :
Басист JUDAS PRIEST о здоровье гитариста JUDAS PRIEST
4 июн 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Назвать нас металл-версией QUEEN было бы вполне достойным сравнением»
31 май 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST выбил ногой телефон у поклонника из рук
22 май 2019 :
RICHIE FAULKNER из JUDAS PRIEST ответил К.К. DOWNING'у: «Я не получал зарплату с 2012 года»
22 май 2019 :
K.K. DOWNING заявил, что SCOTT TRAVIS и RICHIE FAULKNER не являются официальными участниками JUDAS PRIEST: «Они работают по почасовой оплате»
20 май 2019 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что название «Кожаный бунтарь» как нельзя лучше подходит его книге
20 май 2019 :
Видео с концерта JUDAS PRIEST
18 май 2019 :
Фронтмен JUDAS PRIEST: «Я реликвия на металлическом алтаре»
18 май 2019 :
K. K. Downing (ex-JUDAS PRIEST) о Rob'e Halford'е: «Rob был очень расстроен, что его попытка сольной карьеры не принесла ему успеха»
17 май 2019 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 май 2019 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing прокомментировал утверждение о том, что рок мёртв
14 май 2019 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
11 май 2019 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
9 май 2019 :
ROB HALFORD о следующем альбоме JUDAS PRIEST: «Я не знаю когда, но это произойдёт»
6 май 2019 :
Бывший гитарист OZZY OSBOURNE GUS G. «почтёт за честь» занять место GLENN'а TIPTON'а в JUDAS PRIEST
6 май 2019 :
JUDAS PRIEST сыграли много редких песен
30 апр 2019 :
Какую песню TIM 'RIPPER' OWENS хотел бы услышать от ROB'а HALFORD'а из своего репертуара в JUDAS PRIEST?
25 апр 2019 :
Басист JUDAS PRIEST: «Хэви-металл никогда не умрёт»
19 апр 2019 :
ROB HALFORD сказал, что GLENN TIPTON начал «создавать риффы» для следующего альбома JUDAS PRIEST
19 апр 2019 :
Басист JUDAS PRIEST об отношениях с K. K. DOWNING'ом: «Пожалуй, чем меньше об этом говорится, тем лучше»
13 апр 2019 :
IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST
10 апр 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре
9 апр 2019 :
JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году
3 апр 2019 :
Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»
26 мар 2019 :
Видео с репетиции JUDAS PRIEST
20 мар 2019 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»
14 мар 2019 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»
11 мар 2019 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
15 фев 2019 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»
9 фев 2019 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте
28 янв 2019 :
JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"
18 янв 2019 :
K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души
17 янв 2019 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»
15 янв 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»
14 янв 2019 :
K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки
14 дек 2018 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару
13 дек 2018 :
Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла
10 дек 2018 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»
6 дек 2018 :
GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST
30 ноя 2018 :
Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер
27 сен 2018 :
K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»
27 сен 2018 :
JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР
26 сен 2018 :
K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST
25 сен 2018 :
K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»
13 сен 2018 :
K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»
5 сен 2018 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»
31 авг 2018 :
JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980
27 авг 2018 :
Станет ли "Firepower" последним альбомом JUDAS PRIEST?
26 авг 2018 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
22 авг 2018 :
Гитарист JUDAS PRIEST о включении в Зал славы рок-н-ролла
20 авг 2018 :
JUDAS PRIEST планируют отметить юбилей
9 авг 2018 :
Басист JUDAS PRIEST об Andy Sneap'e
7 авг 2018 :
JUDAS PRIEST включены в The Hall Of Heavy Metal History
2 авг 2018 :
JUDAS PRIEST будут включены в The Hall Of Heavy Metal History
24 июл 2018 :
Вышла новая книга о JUDAS PRIEST
23 июл 2018 :
Новое видео JUDAS PRIEST
5 июл 2018 :
Продолжат ли JUDAS PRIEST без ROB'a HALFORD'a, GLENN'a TIPTON'a и IAN'a HILL'a?
1 июл 2018 :
GLENN TIPTON исполнил с JUDAS PRIEST 'Victim Of Changes'
26 июн 2018 :
JUDAS PRIEST основали GLENN TIPTON PARKINSON'S FOUNDATION
14 июн 2018 :
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
11 июн 2018 :
GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST
10 июн 2018 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
6 июн 2018 :
JUDAS PRIEST впервые исполнили "Rising From Ruins"
4 май 2018 :
JUDAS PRIEST сделали альбом за полгода
3 май 2018 :
JUDAS PRIEST исполняют Tyrant
2 май 2018 :
GLENN TIPTON вновь выступил с JUDAS PRIEST
2 май 2018 :
Бывшие участники JUDAS PRIEST, MEGADETH выступили в рамках Heavy Metal Classics
22 апр 2018 :
GLENN TIPTON выступил вместе с JUDAS PRIEST в Сан-Франциско
16 апр 2018 :
GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST
5 апр 2018 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST открыл концертную площадку
4 апр 2018 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Не вижу смысла тратить время на троллей»
2 апр 2018 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Ну и зачем нам уходить?»
27 мар 2018 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Вновь выйти на сцену было здорово!»
26 мар 2018 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Я был шокирован, когда услышал диагноз»
26 мар 2018 :
JUDAS PRIEST о выборе первого сингла
21 мар 2018 :
GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST
21 мар 2018 :
Вокалист JUDAS PRIEST о Зале славы рок-н-ролла
20 мар 2018 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
19 мар 2018 :
JUDAS PRIEST в десятке в Великобритании
19 мар 2018 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
19 мар 2018 :
Лучшая позиция JUDAS PRIEST в чартах США
19 мар 2018 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Andy был первым в списке»
17 мар 2018 :
Видео с выступления JUDAS PRIEST
16 мар 2018 :
JUDAS PRIEST открыли тур
15 мар 2018 :
Фронтмен JUDAS PRIEST не прочь заняться с Nergal'ом и Ihsahn'ом блэк-проектом
14 мар 2018 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Если нас не введут в Зал славы рок-н-ролла, то какое к нему доверие?»
10 мар 2018 :
Новое видео JUDAS PRIEST
8 мар 2018 :
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы обязательно увидим Glenn'a на сцене»
8 мар 2018 :
IAN HILL объясняет, почему не позвали бывшего гитариста JUDAS PRIEST
2 мар 2018 :
Новая песня JUDAS PRIEST
1 мар 2018 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил вокалисту JUDAS PRIEST
1 мар 2018 :
Вокалист JUDAS PRIEST ответил бывшему гитаристу JUDAS PRIEST
1 мар 2018 :
K.K. DOWNING в шоке от того, что его не позвали в JUDAS PRIEST после ухода Tipton'a
22 фев 2018 :
Гитарист JUDAS PRIEST о важности видеоклипов
15 фев 2018 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn принял решение неделю назад»
12 фев 2018 :
У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона
8 фев 2018 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Кое-что в моей книге вас удивит»
2 фев 2018 :
Новая песня JUDAS PRIEST
2 фев 2018 :
Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме
30 янв 2018 :
Биография бывшего гитариста JUDAS PRIEST выйдет осенью
28 янв 2018 :
Эксклюзивный сингл JUDAS PRIEST выйдет с Metal Hammer
24 янв 2018 :
JUDAS PRIEST о Дейве Холланде
24 янв 2018 :
Бывший гитарист JUDAS PRIEST о Дейве Холланде
22 янв 2018 :
Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST
16 янв 2018 :
Вокалист JUDAS PRIEST: «Наш новый альбом как будто записан молодой командой»
7 янв 2018 :
Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike'
17 дек 2017 :
Вокалист JUDAS PRIEST опубликовал письмо из Зала Славы Рок-н-Ролла
13 дек 2017 :
JUDAS PRIEST не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла
7 дек 2017 :
|
BON JOVI обошли JUDAS PRIEST и стали первыми в голосовании на включение в Зал cлавы рок-н-ролла
28 ноя 2017 :
|
Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST
23 окт 2017 :
|
Название нового альбома JUDAS PRIEST
13 окт 2017 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST попрощался с мечтой
9 окт 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме
6 окт 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о возможном воссоединении с K.K. DOWNING на церемонии в ЗСРнР
3 окт 2017 :
|
Andy Sneap о новом альбоме JUDAS PRIEST
2 окт 2017 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST выставил свою машину на продажу
19 июл 2017 :
|
Мобильная игра от JUDAS PRIEST
26 июн 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о десяти лучших альбомах
5 июн 2017 :
|
Запись нового альбома JUDAS PRIEST практически завершена
29 апр 2017 :
|
JUDAS PRIEST завершают работу над новым альбомом
1 апр 2017 :
|
JUDAS PRIEST на 'Vol. III - Hell Bent For Hollywood'
21 мар 2017 :
|
JUDAS PRIEST в студии
15 мар 2017 :
|
TOM ALLOM и ANDY SNEAP будут работать над новым альбомом JUDAS PRIEST
23 фев 2017 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv
8 фев 2017 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST о появлении в "American idol"
7 фев 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: «Музыкально мы стараемся побывать там, где еще не были»
6 фев 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о Зале славы рок-н-ролла
3 фев 2017 :
|
JUDAS PRIEST не спешат с выпуском альбома
1 фев 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о выступлении с BABYMETAL
31 янв 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме
28 янв 2017 :
|
Концертный трек JUDAS PRIEST
24 янв 2017 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST о временах "Turbo": «У меня нос был постоянно в коксе»
21 янв 2017 :
|
Концертный трек JUDAS PRIEST
10 янв 2017 :
|
Концертный трек JUDAS PRIEST
22 дек 2016 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST исполнил оригинальный трек
16 дек 2016 :
|
Переиздание JUDAS PRIEST выйдет зимой
24 ноя 2016 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv
3 ноя 2016 :
|
JUDAS PRIEST начнут запись зимой
9 окт 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST 1991 года
25 сен 2016 :
|
Легендарные видео JUDAS PRIEST онлайн
10 авг 2016 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
19 июн 2016 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST собирается "мочить металл!!"
9 май 2016 :
|
ROB HALFORD: "Вторых JUDAS PRIEST в мире нет!"
30 апр 2016 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST не хочет повторяться
19 апр 2016 :
|
JUDAS PRIEST в студии
12 апр 2016 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST строит дом отдыха
11 апр 2016 :
|
ROB HALFORD'у очень нравится новый гитарист JUDAS PRIEST
6 апр 2016 :
|
ROB HALFORD: "Новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в начале 2017 года"
2 апр 2016 :
|
JUDAS PRIEST не собираются на покой
23 мар 2016 :
|
Музыканты JUDAS PRIEST о новом концертном релизе
22 мар 2016 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы соберёмся на следующей неделе»
18 мар 2016 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
11 мар 2016 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
9 мар 2016 :
|
K.K. DOWNING о том, что могло бы вернуть его в JUDAS PRIEST
4 мар 2016 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
26 фев 2016 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
18 фев 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST
16 фев 2016 :
|
Концертный релиз JUDAS PRIEST выйдет в марте
22 янв 2016 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 янв 2016 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
3 янв 2016 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST вспоминает свой репертуар
2 янв 2016 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 дек 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
3 дек 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Было бы здорово оказаться в студии в следующем году»
2 дек 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
26 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
19 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
9 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
4 ноя 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST 31.10.2015
2 ноя 2015 :
|
Новый образ вокалиста JUDAS PRIEST
27 окт 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST: "Мы пока думаем, записывать ли новый альбом в начале 2016"
23 окт 2015 :
|
JUDAS PRIEST выпустят специальный ЕР
22 окт 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
22 окт 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
21 окт 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть около 20 групп, которые прошли проверку временем»
11 окт 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST назвал 'Redeemer Of Souls' лучшим диском группы в истории
2 окт 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST призвал человечество "любить друг друга"
10 авг 2015 :
|
Фрагмент редкой кавер-версии JUDAS PRIEST
9 авг 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST считает Интернет и добром, и злом
29 июл 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST хотел бы запомниться слушателям, как автор хороших песен
27 июл 2015 :
|
ROB HALFORD об уходе из JUDAS PRIEST в начале 90-х
20 июл 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Где-то в нас есть новый альбом»
16 июл 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST: «Мы будем продолжать играть, пока можем»
13 июл 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: «Я написал "Before The Dawn" после первого разрыва»
28 июн 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
19 июн 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы обсуждаем создание нового альбома»
19 июн 2015 :
|
K.K. DOWNING о возможном выступлении с JUDAS PRIEST
14 июн 2015 :
|
JUDAS PRIEST получили награду Kerrang!
8 июн 2015 :
|
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
7 июн 2015 :
|
JUDAS PRIEST в стиле фламенко
4 июн 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
6 май 2015 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST вспоминает 1984 год
2 апр 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv
1 апр 2015 :
|
Кофе от JUDAS PRIEST
31 мар 2015 :
|
Очередная награда для JUDAS PRIEST
20 мар 2015 :
|
Видео от гитариста JUDAS PRIEST
15 мар 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
8 мар 2015 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
4 мар 2015 :
|
Трейлер к новому релизу JUDAS PRIEST
26 фев 2015 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST на EMGtv
23 фев 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST утверждает, что группа будет работать "пока кто-то из нас не даст дуба"
23 фев 2015 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST сожалеет, что металл по-прежнему мужской и гетеросексуальный вид музыки
18 фев 2015 :
|
ROB HALFORD назвал свой любимый альбом JUDAS PRIEST
16 фев 2015 :
|
ROB HALFORD не возражает, чтобы его называли 'металлическим богом'
14 фев 2015 :
|
Басист JUDAS PRIEST утверждает, что "Redeemer Of Souls" - лучший из всех записанных группой альбомов
11 фев 2015 :
|
Колыбельные от JUDAS PRIEST
23 дек 2014 :
|
Концертный трек от JUDAS PRIEST
15 дек 2014 :
|
JUDAS PRIEST и STEEL PANTHER джемуют "Living After Midnight"
12 дек 2014 :
|
Тестирование аромата хэви-металла от бывшего гитариста JUDAS PRIEST
12 дек 2014 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST: "Не хочу, чтобы люди думали, будто я бросил заниматься музыкой"
11 дек 2014 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST представил аромат хэви металла
11 дек 2014 :
|
Переиздание классического альбома JUDAS PRIEST выйдет в марте
6 дек 2014 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: "У нас ещё хватает идей, которые мы хотим осуществить"
27 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD отрицает пагубное влияние металла на мозг
24 ноя 2014 :
|
Басист JUDAS PRIEST: «Мы всегда знали, что ROB HALFORD гей»
22 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD "уже готов" записывать следующий альбом JUDAS PRIEST
20 ноя 2014 :
|
Концертное видео от гитариста JUDAS PRIEST
17 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD: «Молитвы реально работают!»
14 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD хотел бы увидеть JUDAS PRIEST в Зале славы рок-н-ролла
12 ноя 2014 :
|
Видео полного выступления JUDAS PRIEST
11 ноя 2014 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST GLENN TIPTON: «Я был уверен, что группе пришёл конец»
8 ноя 2014 :
|
Басист JUDAS PRIEST IAN HILL о нелегальных скачиваниях
1 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD "аплодирует" решению музыкантов из CYNIC признаться в своей нетрадиционной ориентации
1 ноя 2014 :
|
ROB HALFORD рассказал о своём любимом скриме
21 окт 2014 :
|
K.K. DOWNING считает, что JUDAS PRIEST 'выдохлись'
17 окт 2014 :
|
ROB HALFORD думал, что фэны не полюбят его в качестве музыканта-гея
17 окт 2014 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: 'Мне нравится стареть'
7 окт 2014 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
5 окт 2014 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
2 окт 2014 :
|
JUDAS PRIEST открыли новый тур
11 авг 2014 :
|
Вышел документальный фильм о JUDAS PRIEST, рассказывающий о суде по делу о скрытых намеках в текстах
18 июл 2014 :
|
Участники JUDAS PRIEST отрицают, что K.K. DOWNING сочинял песни для нового альбома
17 июл 2014 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы соврали, что "Epitaph" будет последним туром"
16 июл 2014 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST стал первым, который попал в Top 10 в США
13 июл 2014 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST стал первым, который попал в Top 10 в США
8 июл 2014 :
|
Лидер JUDAS PRIEST о LADY GAGA: «Она настоящий металхэд!»
1 июл 2014 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST доступен для прослушивания
30 июн 2014 :
|
Лидер JUDAS PRIEST обсудил с LADY GAGA возможное сотрудничество
25 июн 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
20 июн 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
19 июн 2014 :
|
JUDAS PRIEST в 'Later... With Jools Holland'
14 июн 2014 :
|
Новая песня JUDAS PRIEST
10 июн 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
5 июн 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
29 май 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
19 май 2014 :
|
Новая песня JUDAS PRIEST
15 май 2014 :
|
Обложка нового альбома JUDAS PRIEST
14 май 2014 :
|
Фрагмент новой песни JUDAS PRIEST
14 май 2014 :
|
Умер бывший гитарист JUDAS PRIEST
3 май 2014 :
|
Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST
28 апр 2014 :
|
Новая песня JUDAS PRIEST
27 апр 2014 :
|
Превью обложки нового альбома JUDAS PRIEST?
19 мар 2014 :
|
ROB HALFORD: Новый альбом JUDAS PRIEST полностью записан
14 янв 2014 :
|
Авторы Симпсонов признали свою ошибку, что «JUDAS PRIEST — не дэт-металл»
6 янв 2014 :
|
JUDAS PRIEST в Симпсонах
26 дек 2013 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2014 году
12 окт 2013 :
|
ROB HALFORD появится в 'Симпсонах'
10 окт 2013 :
|
K.K. DOWNING ушёл из JUDAS PRIEST из-за нелегальных скачиваний
27 авг 2013 :
|
JUDAS PRIEST завершили сочинение материала
30 май 2013 :
|
JUDAS PRIEST завершат работу над новым альбомом до конца года
27 май 2013 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
21 май 2013 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
17 май 2013 :
|
ROB HALFORD: 'Следующий альбом JUDAS PRIEST станет по-настоящему тяжёлой пластинкой'
14 май 2013 :
|
Фрагмент нового DVD JUDAS PRIEST
20 апр 2013 :
|
Концертный релиз JUDAS PRIEST покажут в кино
17 апр 2013 :
|
Трейлер нового концертного релиза JUDAS PRIEST
2 апр 2013 :
|
Новый концертный релиз JUDAS PRIEST выйдет в мае
12 мар 2013 :
|
Тизер нового DVD JUDAS PRIEST
9 мар 2013 :
|
JUDAS PRIEST работают над новым альбомом
3 фев 2013 :
|
Участники KREATOR, DORO, HELLOWEEN, ANNIHILATOR, RAGE исполнили JUDAS PRIEST
13 янв 2013 :
|
"Идеальные выходные" бывшего гитариста JUDAS PRIEST
8 янв 2013 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST начал карьеру промоутера
25 дек 2012 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал пять самых значимых альбомов
4 сен 2012 :
|
Семплы "Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition" JUDAS PRIEST
21 авг 2012 :
|
Профессиональная съемка с выступления JUDAS PRIEST 1983 года
7 авг 2012 :
|
У JUDAS PRIEST огромное количество материала для нового альбома
2 авг 2012 :
|
Трейлер "Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition" JUDAS PRIEST
22 июл 2012 :
|
'Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition' JUDAS PRIEST выйдет в сентябре
12 июл 2012 :
|
JUDAS PRIEST "могут" выпустить новый альбом в начале следующего года
29 май 2012 :
|
JUDAS PRIEST сняли DVD в Лондоне
2 май 2012 :
|
Съёмка выступления JUDAS PRIEST в Стокгольме
28 фев 2012 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
18 янв 2012 :
|
Бокс-сет от JUDAS PRIEST
19 дек 2011 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал две машины почти на 100 000 долларов
15 дек 2011 :
|
JUDAS PRIEST приедут в Россию в апреле
3 дек 2011 :
|
Видеосъёмка выступления JUDAS PRIEST в Майами
25 ноя 2011 :
|
K.K. DOWNING: Я никогда не раскрою некоторых причин моего ухода из JUDAS PRIEST
24 ноя 2011 :
|
JUDAS PRIEST работают над «очень чистым» альбомом
10 ноя 2011 :
|
Ученики музыкальной школы записали кавер-версию JUDAS PRIEST
7 ноя 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 окт 2011 :
|
Видео полного концерта JUDAS PRIEST
14 окт 2011 :
|
JUDAS PRIEST начали североамериканское турне
11 окт 2011 :
|
Компиляция JUDAS PRIEST доступна для прослушивания
10 окт 2011 :
|
JUDAS PRIEST в "Late Night With Jimmy Fallon"
9 окт 2011 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: "Следующий альбом будет прямолинейным, мощным хэви-металлом"
19 сен 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 сен 2011 :
|
Фронтмен JUDAS PRIEST упал на сцене с мотоцикла
12 сен 2011 :
|
Сборник JUDAS PRIEST выйдет в октябре
3 сен 2011 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы написали уже 12–14 песен для нового альбома»
25 авг 2011 :
|
Фронтмену JUDAS PRIEST - 60!
18 авг 2011 :
|
Выход бокс-сета синглов JUDAS PRIEST отложен
27 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
24 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
23 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
20 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
17 июн 2011 :
|
Участники JUDAS PRIEST выступили с кавер-группой
17 июн 2011 :
|
Видео с выступления JUDAS PRIEST
15 июн 2011 :
|
Разъяснения от JUDAS PRIEST насчёт прощального тура
12 июн 2011 :
|
Качественное видео с выступления JUDAS PRIEST
8 июн 2011 :
|
JUDAS PRIEST открыли мировой тур: Видео
8 июн 2011 :
|
JUDAS PRIEST открыли мировой тур
7 июн 2011 :
|
Сборник синглов JUDAS PRIEST выйдет в августе
1 июн 2011 :
|
Выступление JUDAS PRIEST в "American Idol" смотрели почти 30 миллионов
26 май 2011 :
|
JUDAS PRIEST в финале 'American Idol'
25 май 2011 :
|
JUDAS PRIEST выпустят сбоник синглов
25 май 2011 :
|
Видео с пресс-конференции JUDAS PRIEST
16 май 2011 :
|
ROB HALFORD о туре, гитаристах JUDAS PRIEST и...
13 май 2011 :
|
Басист JUDAS PRIEST: "RICHIE FAULKNER отличная замена K.K. DOWNING'a"
11 май 2011 :
|
JUDAS PRIEST начали репетировать
7 май 2011 :
|
Фото нового состава JUDAS PRIEST
5 май 2011 :
|
K.K. DOWNING: "Мне повезло, что у меня была такая замечательная жизнь" .
22 апр 2011 :
|
Барабанщик JUDAS PRIEST о последнем туре
22 апр 2011 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST: "K.K. DOWNING уникален"
22 апр 2011 :
|
K.K. DOWNING об уходе из JUDAS PRIEST
20 апр 2011 :
|
K.K. DOWNING ушел из JUDAS PRIEST
16 фев 2011 :
|
JUDAS PRIEST планируют исполнить в туре песни со всех альбомов
27 янв 2011 :
|
JUDAS PRIEST работают над новым материалом
12 янв 2011 :
|
ROB HALFORD не хочет, чтобы фэны расстраивались из-за прощального тура JUDAS PRIEST
29 дек 2010 :
|
Al Atkins о последнем туре JUDAS PRIEST
29 дек 2010 :
|
K.K. DOWNING ответил на вопросы...
7 дек 2010 :
|
Последний тур JUDAS PRIEST
16 ноя 2010 :
|
JUDAS PRIEST запланировали на 2011-й год мировое турне
7 июн 2010 :
|
Трек-лист компиляции JUDAS PRIEST
17 май 2010 :
|
JUDAS PRIEST о смерти DIO
29 апр 2010 :
|
JUDAS PRIEST решили отдохнуть от туров
5 мар 2010 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST ответил на вопросы фэнов
19 фев 2010 :
|
Делюкс-издание JUDAS PRIEST выйдет в мае
10 фев 2010 :
|
Гитарист JUDAS PRIEST прокомментировал получение награды GRAMMY
1 фев 2010 :
|
JUDAS PRIEST получили Grammy
30 ноя 2009 :
|
Классические альбомы JUDAS PRIEST выйдут на виниле
15 окт 2009 :
|
Rob Halford: «В моём гей-мире всё олицетворяет моду»
30 июл 2009 :
|
Концерт JUDAS PRIEST во Флориде будет снят для DVD
9 июл 2009 :
|
Концертный альбом JUDAS PRIEST можно послушать целиком
1 июл 2009 :
|
Японское издание нового концертного альбома JUDAS PRIEST выйдет с двумя бонус-треками
5 июн 2009 :
|
Доступны семплы нового концертного альбома JUDAS PRIEST
27 май 2009 :
|
Фронтмен JUDAS PRIEST о новом концертном диске
26 май 2009 :
|
Трек-лист и обложка нового концертника JUDAS PRIEST
19 май 2009 :
|
JUDAS PRIEST выпустят новый концертный альбом
22 янв 2009 :
|
Прозвище вокалиста JUDAS PRIEST стало торговой маркой
23 июн 2008 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST попал в австралийский чарт
11 июн 2008 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST в сети
7 июн 2008 :
|
Доступны семплы нового альбома JUDAS PRIEST
5 май 2008 :
|
Новая песня JUDAS PRIEST в сети
18 апр 2008 :
|
Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST
15 апр 2008 :
|
Новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в июне
22 янв 2008 :
|
Вокалист JUDAS PRIEST хотел бы сделать альбом в стиле Black Metal
29 ноя 2007 :
|
JUDAS PRIEST микшируют новый альбом
25 ноя 2007 :
|
В июне стартует новое мировое турне JUDAS PRIEST
5 мар 2007 :
|
JUDAS PRIEST о работе над новым альбомом
20 фев 2007 :
|
JUDAS PRIEST: выходящая книга - это не наша история!
8 апр 2006 :
|
JUDAS PRIEST пишут концептуальный альбом
26 фев 2006 :
|
Классический концерт JUDAS PRIEST 1982 года будет издан на DVD
9 фев 2006 :
|
JUDAS PRIEST начинают записывать новый альбом
31 янв 2006 :
|
JUDAS PRIEST приступят к работе над новым альбомом в феврале
30 окт 2005 :
|
JUDAS PRIEST: DVD "Rising In The East" в ноябре
7 сен 2005 :
|
JUDAS PRIEST в России
23 май 2005 :
|
JUDAS PRIEST: новый концерник осенью
18 фев 2004 :
|
JUDAS PRIEST подготовили бокс-сет
24 сен 2002 :
|
JUDAS PRIEST взяли тайм-аут
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет