сегодня



Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST



Фрагмент из нового документального фильма о JUDAS PRIEST, "The Ballad Of Judas Priest", в котором Rob Halford рассказывает о создании "Breaking The Law", доступен для просмотра ниже.











