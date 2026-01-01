сегодня



NANCY WILSON хочет выпустить еще один альбом HEART



NANCY WILSON в недавней беседе поговорила о возможности выхода нового альбома HEART:



«Я прохожу через разные этапы. Например, прямо сейчас я нахожусь в состоянии, когда мне очень хочется написать несколько новых песен. И у меня есть работа над песнями. Но я чувствую, что сейчас самое подходящее время для HEART — как в этом, так и в следующем году — сделать победный круг по нашему наследию. Поэтому я считаю, что нам нужно записать еще один альбом HEART. И особенно с теми музыкантами, которые сейчас есть в нашем составе. Мы невероятно рады играть вместе, и нет никаких ограничений на то, чего мы могли бы добиться как музыканты. Итак, у меня есть несколько песен, а Ann [Wilson, вокалистка HEART и сестра Nancy] сейчас работает с ребятами из своей второй группы и пишет другие песни. Но я полагаю, что захочу записать последний альбом HEART, сделать круг почета и посвятить 2027 год фильму о HEART, документальному фильму о HEART».







