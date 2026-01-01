Arts
Новости
BEHEMOTH не хотят в Турции 108
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 53
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
17 фев 2026 : 		 NANCY WILSON хочет выпустить еще один альбом HEART

1 окт 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

13 авг 2025 : 		 NANCY WILSON: «HEART играют на 100 % вживую»

17 июн 2025 : 		 Гитаристка HEART: «Мы не давали Трампу права!»

7 июн 2025 : 		 Укравшего инструменты HEART поймали

5 июн 2025 : 		 HEART обнесли в Атлантик-Сити

2 июн 2025 : 		 Видео полного выступления HEART

28 май 2025 : 		 Гитаристка HEART о первом альбоме на Capitol

2 апр 2025 : 		 Готовится юбилейный винил HEART

24 мар 2025 : 		 Байопик HEART в работе

22 мар 2025 : 		 Гитаристка HEART о безвременно ушедших звездах

8 мар 2025 : 		 Вокалистка HEART о выступлении в коляске

3 мар 2025 : 		 HEART открыли тур

2 мар 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

3 июл 2024 : 		 HEART переносят тур

21 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполнила HEART

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

14 май 2024 : 		 Видео с выступления HEART

25 апр 2024 : 		 KELLY CLARKSON спелась с HEART

23 апр 2024 : 		 HEART думают о новом альбоме

22 апр 2024 : 		 HEART открыли тур

15 апр 2024 : 		 Участницы HEART: «Музыкальная индустрия сильно изменилась»

9 апр 2024 : 		 HEART и JIMMY FALLON исполнили хит BONNIE TYLER

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

4 янв 2024 : 		 HEART на Зимней Классике

30 дек 2023 : 		 Видео с выступления HEART
|||| сегодня

NANCY WILSON хочет выпустить еще один альбом HEART



NANCY WILSON в недавней беседе поговорила о возможности выхода нового альбома HEART:

«Я прохожу через разные этапы. Например, прямо сейчас я нахожусь в состоянии, когда мне очень хочется написать несколько новых песен. И у меня есть работа над песнями. Но я чувствую, что сейчас самое подходящее время для HEART — как в этом, так и в следующем году — сделать победный круг по нашему наследию. Поэтому я считаю, что нам нужно записать еще один альбом HEART. И особенно с теми музыкантами, которые сейчас есть в нашем составе. Мы невероятно рады играть вместе, и нет никаких ограничений на то, чего мы могли бы добиться как музыканты. Итак, у меня есть несколько песен, а Ann [Wilson, вокалистка HEART и сестра Nancy] сейчас работает с ребятами из своей второй группы и пишет другие песни. Но я полагаю, что захочу записать последний альбом HEART, сделать круг почета и посвятить 2027 год фильму о HEART, документальному фильму о HEART».




просмотров: 84

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
