BLACKIE LAWLESS раскритиковал GENE SIMMONS за слова об Эйсе



BLACKIE LAWLESS в недавнем эпизоде "Trunk Nation With Eddie Trunk" раскритиковал Gene'a Simmons'a за за то, что тот предположил, что гитарист группы KISS Эйс Фрейли скончался из-за «неправильных решений»:



«Это меня очень расстроило, потому что я понимаю, что Эйс раздражал его на протяжении многих лет. Я это понимаю. Я видел обе стороны конфликта. Но в то же время, если он хочет снять рекламу против наркомании, пусть подождёт полгода. Через полгода проблема наркотиков никуда не денется. Тело моего друга ещё даже не остыло, а Gene говорит то, что говорит.



Я очень уважаю Gene, но это было совершенно неуместно. Ему не нужно было этого делать. Как я уже сказал, через полгода проблема наркотиков никуда не денется. Если хочешь что-то сказать по этому поводу, говори, но не в таком тоне. Это было совершенно неуместно».



После того как ведущий заметил, что у Эйса всегда были проблемы с координацией, Blackie согласился с ним:



«Иногда мы шли по улице, и он буквально натыкался на меня. Мы заходили в рестораны, вставали из-за столика, и он натыкался на меня. Однажды мы были в ресторане Trader Vic’s здесь, в Беверли-Хиллз, и встали из-за столика, и я понял, что он теряет контроль над телом. Я хотел его схватить, но вместо этого упал на стол. Он оказался на мне, еда разлетелась во все стороны, а рядом с нами сидели четыре маленькие голубоглазые дамы. Это было похоже на сцену из плохого ситкома. Он лежал на мне. Он спросил: "Что ты делаешь?" Я ответил: "Пытаюсь тебе помочь". Но такова была его жизнь, потому что, как я уже сказал, у него были проблемы с вестибулярным аппаратом.



Когда я видел его, то первым делом, когда они возвращались из турне, спрашивал: "Сколько раз ты падал во время этого турне?" Потому что он откидывался назад, как будто в позе "лимбо", и играл на гитаре, а Gene перегибался через него. У него нарушалось равновесие, и тогда он резко выбрасывал ноги вперёд и пинал Gene.



Gene падал на него, но они продолжали играть. Со временем люди стали думать, что это часть шоу. Gene всё это знал. Так что обвинять в этом человека, который был трезвым, — неуместно».



В декабре прошлого года Gene извинился за то, что причиной ухода из жизни Эйса следствием «неправильных решений» гитариста. В то время Simmons написал в соцсетях:



«Поразмыслив, я понял, что был не прав, используя те слова, которые использовал. Я смиренно прошу прощения. Клянусь, я не хотел навредить Эйсу или его наследию, но, перечитав свои слова, я вижу, как они задели всех. Ещё раз прошу прощения. Я всегда любил Эйса. Всегда».





