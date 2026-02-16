сегодня



ADRIAN VANDENBERG о решении лидера WHITESNAKE уйти на пенсию



ADRIAN VANDENBERG в недавнем интервью прокомментировал решение David Coverdale не только из музыки, но и из публичного поля:



«Я не особо удивился, когда узнал, что он завершает музыкальную карьеру. Больше меня удивило, что он отказался от социальных сетей, ведь он постоянно в них находился. Это было неожиданно.



Я давно не общался с David'ом, но во всём этом есть смысл. Наконец-то он это сделал, и я считаю, что это хорошо. Он пришёл в DEEP PURPLE, когда ему было 23 или 24 года. Он начал рано. Так что он занимался этим всю жизнь, и это здорово. Я хочу сказать, что есть только один Coverdale, и все это знают. Так что с одной стороны жаль. Но в то же время я вижу, что такие ребята, как Mick Jagger из THE ROLLING STONES, Steven Tyler из AEROSMITH и некоторые другие, всё ещё в строю. Не знаю, сколько они ещё продержатся, но я точно знаю, что Стивен Тайлер хочет выступать до конца своих дней. И он по-прежнему отлично поёт. Это потрясающе».



На вопрос о том, какое наследие оставила группа WHITESNAKE, Adrian ответил:



«WHITESNAKE стали культовой группой, особенно после альбома 1987 года, потому что, как вы знаете, до этого WHITESNAKE были популярны в основном в Европе и Японии. А с альбомом 1987 года всё пошло вверх и стало глобальным явлением. Я думаю, что альбом 1987 года, с чем согласны многие, стал поворотным моментом и воплощением духа 1980-х. Это был гламурный рок с феноменальной гитарной игрой Джона Сайкса и множеством отличных песен. Группа постоянно выступала на MTV. Так что, на мой взгляд, наследие WHITESNAKE — это качественный рок с великолепным вокалом и игрой, чего нельзя сказать о большинстве других групп, потому что многие из них появились под влиянием таких коллективов, как WHITESNAKE, DEF LEPPARD, AEROSMITH, а также множества лос-анджелесских групп, в которых был гитарист, желавший звучать как Эдди Ван Хален, и вокалист, визжавший, как свинья на бойне. В итоге это превратилось в нечто очень однообразное. Но если вспомнить звучание 1980-х, то, на мой взгляд, оно представляло собой... Если бы мне нужно было назвать пять групп, которые оставили заметный след в истории, то это были бы DEF LEPPARD, WHITESNAKE, BON JOVI, AEROSMITH и, конечно, GUNS N' ROSES. Но, на мой взгляд, это был скорее переходный период к 90-м. Они взяли курс на панк, но начинали как глэм-рок-группа. В первые годы у них тоже были длинные волосы».







