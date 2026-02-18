Arts
Winger

WINGER ушли со сцены в 2025, но сыграют еще четыре концерта в этом, а потом...



Барабанщик WINGER Rod Morgenstein в недавнем интервью обсудил решение группы завязать с концертами после выступления 31 августа в Rainbow Bar & Grill Backyard Bash 2025:

«Что ж, позвольте мне начать с того, что прошлый год оказался для меня очень тяжелым в эмоциональном плане, потому что я не осознавал, насколько моя жизнь и мое представление о том, кто я такой, связаны с моей группой. И я думаю, что многие музыканты понимают это, но многие на самом деле не понимают до тех пор, пока это не бросается им в глаза.

Итак, мы уже много лет говорим о распаде группы. Оглядываясь назад, можно сказать, что это соотношение 20/20. Когда образовалась группа, Kip [Winger, бас-гитара/вокал], Reb [Beach, гитара] и Paul [Taylor, клавишные] было за двадцать, а мне за тридцать. Для певца петь в стратосфере не было проблемой. Что ж, когда спустя почти 40 лет все, что вы делаете, — это настраиваете свои гитары и басы на полтона, что не так уж и много, пение в этих регистрах становится проблемой для каждого певца. Думаю, я не смог бы назвать даже троих, кто в свои шестьдесят лет все еще может это делать. Mickey Thomas из STARSHIP — главный из них. Glenn Hughes [еще один]… Но я не думаю, что мы дойдем до пяти. Так что мы знали, что это произойдет. И на последнем концерте, который мы отыграли, вместо того чтобы сказать: "Это последнее выступление. Вы больше никогда не увидите WINGER", мы сказали: "Никогда не говори "никогда". Обстоятельства меняются". И, вот уже в этом году у нас запланировано четыре концерта — фестиваль в Бразилии и фестиваль в Канкуне.

Но 31 августа [2025 года] мы играли в гриль-баре Rainbow, хорошо известном месте рождения американского хэви-металла. И я не знаю, сколько лет назад, но в последние несколько лет они начали дважды в год устанавливать сцену и освещение на задней парковке Rainbow. А по соседству находится The Roxy. Это ночной клуб, который в далекие 70-е годы взорвали DIXIE DREGS в Калифорнии. И вот, именно там мы отыграли наш последний концерт, когда подумали: "Это замечательно". Всего там выступало семь или восемь групп.… Но это был такой веселый день, 10 часов настоящей музыки. Но, да, когда я пару минут назад упомянул, что прошлый год был для меня чрезвычайно тяжелым, это было, о боже, сентябрь, в сентябре прошлого года я отмечал 50-летнюю годовщину окончания колледжа в Университете Майами во Флориде, где я познакомился с теми, кто стал DIXIE DREGS. И вот, ничего себе, будучи профессиональным музыкантом 50 лет, я проделал большую работу, пытаясь со всем примириться».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 фев 2026
С
Санчез
4 концерта, последний тур, 4 концерта, последний тур, альбом...
