ZAKK WYLDE о паузе между альбомами BLACK LABEL SOCIETY



ZAKK WYLDE в недавнем интервью ответил на вопрос, почему прошло пять лет между альбомами BLACK LABEL SOCIETY:



«Обычно, когда мы записываем альбом BLACK LABEL, моя жена [и менеджер] просто говорит, что ребята приедут сюда через месяц, в Vatican [домашняя студия называется Black Vatican], где мы записываем все записи. Так что я, типа, в порядке, что ж, у меня есть месяц, чтобы начать сочинять риффы и другие приятные вещи, о которых я думаю, на пианино, акустической гитаре или еще о чем-нибудь. Итак, ты просто идешь и начинаешь работать. И если у вас получится что-то, что вас устроит, отлично. Но если нет, ничего страшного, завтра вы напишете еще что-нибудь. Так было всегда. А потом мы обычно записываем это, потому что мы не делаем демо-версию [ничего заранее]… Я просто сочиняю за один присест. Это просто начало, например, "Stillborn" или "Suicide Messiah", что-нибудь в этом роде. Это начало, середина и конец, а потом мы закончим. Следующая песня».



Zakk продолжил, ссылаясь на тот факт, что последние три года он провел в турне с обновленной PANTERA: «С ['Engines Of Demolition'] это был просто взрыв идей в 2022 году, и тогда мы начали чествовать музыку PANTERA. Мы занимались этим целый год, играя с ребятами. Затем мы вернулись домой, а затем еще год выступали как PANTERA. Затем я сочинил еще несколько риффов и кое-что из фортепианного материала. И после этого мы снова разошлись еще на полтора года. Итак, в общей сложности, четыре года существования PANTERA пролетели в мгновение ока. И я просто подумал, что нет смысла выпускать альбом BLACK LABEL, если ты не можешь его поддержать. Мы все в делах. Я участвую в PANTERA, так что меня это не беспокоит. Это просто даст мне больше времени, чтобы продолжать писать песни. Все путем. И вот мы здесь, четыре года спустя, и альбом [готов к выходу]. Так что все просто замечательно!»



Zakk также поговорил о важности спонтанности, когда речь заходит о процессе написания песен и записи, и о том, как важно не переусердствовать во всем.



«Это довольно странный момент, потому что если ты долго сидишь над [музыкальным произведением], то тебе постоянно хочется его менять, и ты никогда не будешь думать, что оно достаточно хорошее: "Я должен это изменить". Я думаю, если вы спросите любого, кто пишет музыку, я скажу, что это не так. работая в группе или сочиняя песни, ты инстинктивно понимаешь, что это круто. Получилось неплохо. Например, когда мы делали "No More Tears" [Оззи Осборна], или "Mama I'm Coming Home", или "Miracle Man", или что-то еще, когда все было готово, мы думали: "Все в порядке. Все вышло как надо. Итак, с этим мы закончили. Но я мог бы понять — я думаю, если вы спросите все группы, или спросите Элтона Джона или Билли Джоэла, сидят ли они за пианино всякий раз, когда пишут какие-либо песни, потому что, если они будут сидеть так лет десять, то все старое поменяется, просто потому что вы уже на пути к более новым темам. Потому что, я думаю, если спросить любого, то последнее, что ты пишешь, обычно вызывает у тебя наибольший восторг. Все еще свежо и ново, в то время как другие материалы, пусть и более старые… Я имею в виду, что я до сих пор получаю удовольствие, исполняя "Stillborn", или "Suicide Messiah", или что-то в этом роде. Или, например, когда я играл с Оззом, каждый раз, когда мы играли "Mama I'm Coming Home" или что-то в этом роде, это было так же здорово, как и при нашей первой записи. Так что, да, я считаю, что хорошая песня просто должна быть хорошей песней в первую очередь, а потом уже все остальное».







