сегодня



Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?



MIKE PORTNOY в недавнем интервью ответил на вопрос, хотел бы он поехать в тур с RUSH:



«Ну, я бы солгал, если бы отрицал, что, конечно, играть с этими ребятами было бы мечтой, ставшей явью. Конечно. И я люблю и уважаю не только музыку RUSH, но и Нила Пирта как человека и как барабанщика. Так что, если бы когда-нибудь произошел гипотетический сценарий, по которому они попросили бы меня, я бы отнесся к этому с величайшим уважением, поверьте мне. Но в некотором смысле я даже рад, что они не попросили меня, потому что это очень сложная роль. Я думаю, что в случае с Anika многие люди будут проводить неизбежные сравнения. С этим ничего не поделаешь. Так что это будет очень непросто. Поэтому в некотором смысле я рад, что они не пригласили меня. [Смеется]»







+0 -0



просмотров: 233

