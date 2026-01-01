сегодня



Почему MOTIONLESS IN WHITE выбрали именно такой первый сингл?



В недавнем интервью у вокалиста MOTIONLESS IN WHITE Chris "Motionless" Cerulli планировалось ли изначально сделать "Afraid Of The Dark" первым синглом или это случилось по ходу работы над новым материалом:



« Да, технически, это первая песня, над которой мы начали работать для альбома. Я только начал пробовать себя в работе над материалом. … Как только я узнал, какой будет песня, да, я подумал: "Она должна быть первой". И это было еще до того, как у нас появилось достаточное количество песен для нового альбома. Это альбом другого рода, для которого мы написали — я даже не знаю — мы написали 50-60 песен за все время существования. Но этот альбом всегда выделялся, потому что он должен быть единственным. Поэтому все было довольно круто. Это также создало интересную динамику в работе над альбомом, потому что, зная, что такой трек будет первым, мы оказывали на себя гораздо большее давление — к лучшему это или к худшему».







