Новости
16 фев 2026 : 		 Почему MOTIONLESS IN WHITE выбрали именно такой первый сингл?

28 янв 2026 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

18 ноя 2025 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят сингл на зиму

12 апр 2025 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о новой пластинке

1 мар 2025 : 		 Когда новый MOTIONLESS IN WHITE? Когда надо!

27 авг 2024 : 		 Новый альбом MOTIONLESS IN WHITE выйдет в 2025

25 сен 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE о важности контакта с фанатами

9 сен 2023 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

5 авг 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Мы всегда стараемся удивить»

9 июл 2023 : 		 MOTIONLESS IN WHITE готовят переиздание

5 июн 2023 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «Люблю я Тейлор Сфивт»

24 ноя 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «А еще из METALLICA я бы спел...»

31 окт 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

12 июн 2022 : 		 Вокалист MOTIONLESS IN WHITE: «David меня похвалил!»

5 июн 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

13 май 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

14 апр 2022 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 мар 2022 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE

8 сен 2021 : 		 У MOTIONLESS IN WHITE есть 16–17 песен

6 сен 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

20 авг 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

2 июл 2021 : 		 Новое видео MOTIONLESS IN WHITE

11 май 2021 : 		 Новый стрим от MOTIONLESS IN WHITE пройдет летом

21 янв 2021 : 		 Вышли колыбельные MOTIONLESS IN WHITE

3 янв 2021 : 		 MOTIONLESS IN WHITE сочиняют классный материал

23 окт 2020 : 		 Новая песня MOTIONLESS IN WHITE
Почему MOTIONLESS IN WHITE выбрали именно такой первый сингл?



В недавнем интервью у вокалиста MOTIONLESS IN WHITE Chris "Motionless" Cerulli планировалось ли изначально сделать "Afraid Of The Dark" первым синглом или это случилось по ходу работы над новым материалом:

« Да, технически, это первая песня, над которой мы начали работать для альбома. Я только начал пробовать себя в работе над материалом. … Как только я узнал, какой будет песня, да, я подумал: "Она должна быть первой". И это было еще до того, как у нас появилось достаточное количество песен для нового альбома. Это альбом другого рода, для которого мы написали — я даже не знаю — мы написали 50-60 песен за все время существования. Но этот альбом всегда выделялся, потому что он должен быть единственным. Поэтому все было довольно круто. Это также создало интересную динамику в работе над альбомом, потому что, зная, что такой трек будет первым, мы оказывали на себя гораздо большее давление — к лучшему это или к худшему».




просмотров: 114

