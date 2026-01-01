сегодня



Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении



В недавнем интервью с Dave Mustaine у него спросили про биографию "In My Darkest Hour", релиз которой предварительно намечен на сентябрь 2027 года. В книге будет подробно рассказано о "суровом" лечении после того, как в 2019 году у него был диагностирован плоскоклеточный рак задней части языка:



«Я бы сказал, что, вероятно, лучший способ подвести итог в книге — это рассказать о медицинском процессе, а затем о том, какой была жизнь в то время, и о подробностях. Потому что я ходил на лучевую терапию и химиотерапию, а потом шел в студию и работал. А иногда я приходил в студию, мы играли, и мне приходилось выбегать на улицу, меня тошнило, и я возвращался в дом и играл. И я сильно похудел. К счастью для меня, со мной были Dirk и [продюсер/звукорежиссер] Chris Rakestraw, они поддерживали меня, и я справился со всеми этими неудобствами.



Я бы не хотел проходить через это снова. Сейчас у меня ремиссия — уже около шести лет — и я представляю, что, если что-нибудь случится снова, у меня будет такой же настрой на это, потому что, когда я пошел туда, я подумал: "Я убью рак". И … Я был так зол. Потому что раньше я всегда шутил, что все, что попадает в мой организм, погибает. Мы обнаружили его на ранней стадии и прошли все процедуры. Но поскольку я певец, нам пришлось действовать совершенно по-другому. Нам пришлось по-другому относиться к радиации. И если бы было миллиметровое отклонение, то Dave'y конец».







