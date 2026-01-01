сегодня



MICHAEL MONROE: «HANOI ROCKS могли стать одними из самых известных в мире»



MICHAEL MONROE в недавнем интервью поговорил о распаде HANOI ROCKS после гибели Николаса Дингли в 1984:



«Группа была такой сплоченной, что Sami Yaffa, басист, ушел. После этого он решил: "Ладно, на этом все". Он собирается уходить. И мы все были опустошены. А потом группа распалась. На самом деле, я думал, что мы не сможем заменить Razzle, да и Sami тоже ушел. Ситуация была такова, что HANOI были такой классной группой, и я не мог представить, что кто-то заменит их, так что лучше было просто разойтись. И я бы предпочел, чтобы мир знал HANOI таким, каким он был, а не прославлял его тем, каким он не был".



На вопрос, что, по его мнению, случилось бы с группой, если бы Николас не погиб:



«Ну, мы знали, что мы лучшая группа в мире, и мы собирались сделать ее самой популярной группой в мире. [смеется] И все возможности для этого были, ведь у нас было все, что нужно. Мы могли бы стать одной из самых популярных групп в мире, если бы нам повезло чуть больше. Но у судьбы были другие планы, так что именно так и случилось».



На вопрос о том, было ли ему "тяжело" расставаться с HANOI ROCKS, зная, что до ухода Раззла у группы был огромный потенциал, Michael ответил:



«Только то, что я потерял своего лучшего друга. Это было самое худшее. Потеряв Разла, а ведь он был таким замечательным парнем и такой милой, замечательной личностью. И просто потеряв его, мы все были опустошены, потеряв нашего лучшего друга. Безусловно, группа была всей моей жизнью. Так что это была большая, очень серьезная перестройка. Но я знал, что вместо того, чтобы искать замену Раззлу и Sami, а мы попробовали пару человек на прослушивании, это было действительно странно; я тогда подумал: "Это совершенно неправильно" и поэтому решил, что лучше не продолжать группу, даже пусть мы могли стать одной из самых известных групп в мире, все равно это все было бы неправильно. Это было бы еще хуже, потому что это была бы уже не та группа. Поэтому я решил, что будет лучше всего всех распустить и объявить о своем уходе. И на этом все закончилось».







