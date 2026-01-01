Arts
Новости
16 фев 2026 : 		 MICHAEL MONROE: «HANOI ROCKS могли стать одними из самых известных в мире»

12 ноя 2025 : 		 MICHAEL MONROE: «HANOI ROCKS зря причисляют к hair-группам»

11 июл 2024 : 		 MICHAEL MONROE отметит юбилей альбома HANOI ROCKS

26 авг 2023 : 		 Обновленная биография HANOI ROCKS выйдет осенью

30 янв 2023 : 		 HANOI ROCKS обновят альбом весной

30 сен 2022 : 		 MICHAEL MONROE — о выступлении HANOI ROCKS

29 сен 2022 : 		 HANOI ROCKS собрались вместе

25 сен 2022 : 		 Вокалист HANOI ROCKS: «Будет одно шоу. И точка!»

27 июл 2022 : 		 Гитарист HANOI ROCKS: «Этот г*внарь так и не извинился»

26 июл 2022 : 		 Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун»

21 фев 2022 : 		 У бывшего гитариста HANOI ROCKS рак

11 янв 2022 : 		 Бывший басист HANOI ROCKS вспоминает день, когда Vince убил его коллегу

16 июл 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS опубликовал обложку и трек-лист

17 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о возрождении HANOI ROCKS

15 июн 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео

9 июн 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS выпускает сольник

13 окт 2016 : 		 Бокс-сет HANOI ROCKS выйдет осенью

31 июл 2011 : 		 Быший гитарист HANOI ROCKS завершил работу над GREASE HELMET

8 янв 2010 : 		 Бывший гитарист HANOI ROCKS работает над сольным альбомом

20 ноя 2009 : 		 Michael Monroe сотрудничает с бывшим басистом HANOI ROCKS

16 ноя 2009 : 		 Трейлер нового DVD HANOI ROCKS

1 сен 2009 : 		 Трек-лист новой компиляции HANOI ROCKS

24 авг 2009 : 		 HANOI ROCKS работают над DVD

1 дек 2008 : 		 Новая компиляция HANOI ROCKS

6 дек 2007 : 		 HANOI ROCKS выиграли награду RADIO ROCK FINLANDIA

16 сен 2007 : 		 Детали специального издания нового альбома HANOI ROCKS
MICHAEL MONROE: «HANOI ROCKS могли стать одними из самых известных в мире»



MICHAEL MONROE в недавнем интервью поговорил о распаде HANOI ROCKS после гибели Николаса Дингли в 1984:

«Группа была такой сплоченной, что Sami Yaffa, басист, ушел. После этого он решил: "Ладно, на этом все". Он собирается уходить. И мы все были опустошены. А потом группа распалась. На самом деле, я думал, что мы не сможем заменить Razzle, да и Sami тоже ушел. Ситуация была такова, что HANOI были такой классной группой, и я не мог представить, что кто-то заменит их, так что лучше было просто разойтись. И я бы предпочел, чтобы мир знал HANOI таким, каким он был, а не прославлял его тем, каким он не был".

На вопрос, что, по его мнению, случилось бы с группой, если бы Николас не погиб:

«Ну, мы знали, что мы лучшая группа в мире, и мы собирались сделать ее самой популярной группой в мире. [смеется] И все возможности для этого были, ведь у нас было все, что нужно. Мы могли бы стать одной из самых популярных групп в мире, если бы нам повезло чуть больше. Но у судьбы были другие планы, так что именно так и случилось».

На вопрос о том, было ли ему "тяжело" расставаться с HANOI ROCKS, зная, что до ухода Раззла у группы был огромный потенциал, Michael ответил:

«Только то, что я потерял своего лучшего друга. Это было самое худшее. Потеряв Разла, а ведь он был таким замечательным парнем и такой милой, замечательной личностью. И просто потеряв его, мы все были опустошены, потеряв нашего лучшего друга. Безусловно, группа была всей моей жизнью. Так что это была большая, очень серьезная перестройка. Но я знал, что вместо того, чтобы искать замену Раззлу и Sami, а мы попробовали пару человек на прослушивании, это было действительно странно; я тогда подумал: "Это совершенно неправильно" и поэтому решил, что лучше не продолжать группу, даже пусть мы могли стать одной из самых известных групп в мире, все равно это все было бы неправильно. Это было бы еще хуже, потому что это была бы уже не та группа. Поэтому я решил, что будет лучше всего всех распустить и объявить о своем уходе. И на этом все закончилось».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 200

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
