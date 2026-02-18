Arts
Новости
18 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не трачу время на чтение комментариев, зачем?»

8 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом

13 янв 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE

11 дек 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»
SEBASTIAN BACH: «Я не трачу время на чтение комментариев, зачем?»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью спросили, как он справляется с "шумом соцсетей":

«А мне вообще плевать на социальные сети. Я использую социальные сети для продвижения своих концертов. Это ничего не значит. Вообще ноль. Я продвигаю свои концерты и сообщаю фанатам, что у меня вышел новый альбом.

Уже много лет я не утруждаю себя чтением комментариев. У меня есть дела поважнее, чем читать комментарии в Интернете.

Но позвольте мне сказать следующее: когда появился Интернет, никто из нас не знал, что это такое. Так что 10–15 лет назад я читал комментарии и угрожал людям дракой в Chick-fil-A, предлагая встретиться в 16:30. А потом я подумал: зачем я трачу на это своё время? И я думаю, что сейчас люди начинают понимать, что по-настоящему классные люди не сидят в Интернете. Это место для чёртовых лузеров. Я думаю, люди начинают это понимать. Никто по-настоящему классный не сидит там и не пишет всякую чепуху. Там полно завистливых чёртовых лузеров, которым больше нечем заняться... Мне нравится смотреть старые видео, которые выкладывают группы, которые я люблю, например, ROSE TATTOO. Я обожаю всё, что связано с KISS — я коллекционер — но что касается того, что Джимми из Айовы думает о моём новом видео, то мне на это наплевать».




18 фев 2026
С
Санчез
А это нормально, что человек в свои 24 года думает над тем, чтобы удалиться из всех соцсетей и почти сократить время провождение в интернете, как это делают подобные люди из новостей возраста 40-70 лет?
18 фев 2026
i
industrialist
Санчез, верной дорогой идешь, камрад
18 фев 2026
a
aliaksej
Санчез, это прекрасно! И требует больших усилий. По факту, нынче большинство информации в соцсетях, и аккаунт иметь приходится в большинстве случаев. А вот не сидеть и не скроллить бесконечно - это надо дисциплина и усилия. Себастиан молодец!
18 фев 2026
i
industrialist
Пусть на дарксайд зайдет, так залипнет что мама не горюй
