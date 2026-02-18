сегодня



SEBASTIAN BACH: «Я не трачу время на чтение комментариев, зачем?»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью спросили, как он справляется с "шумом соцсетей":



«А мне вообще плевать на социальные сети. Я использую социальные сети для продвижения своих концертов. Это ничего не значит. Вообще ноль. Я продвигаю свои концерты и сообщаю фанатам, что у меня вышел новый альбом.



Уже много лет я не утруждаю себя чтением комментариев. У меня есть дела поважнее, чем читать комментарии в Интернете.



Но позвольте мне сказать следующее: когда появился Интернет, никто из нас не знал, что это такое. Так что 10–15 лет назад я читал комментарии и угрожал людям дракой в Chick-fil-A, предлагая встретиться в 16:30. А потом я подумал: зачем я трачу на это своё время? И я думаю, что сейчас люди начинают понимать, что по-настоящему классные люди не сидят в Интернете. Это место для чёртовых лузеров. Я думаю, люди начинают это понимать. Никто по-настоящему классный не сидит там и не пишет всякую чепуху. Там полно завистливых чёртовых лузеров, которым больше нечем заняться... Мне нравится смотреть старые видео, которые выкладывают группы, которые я люблю, например, ROSE TATTOO. Я обожаю всё, что связано с KISS — я коллекционер — но что касается того, что Джимми из Айовы думает о моём новом видео, то мне на это наплевать».







