Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 107
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 31
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
Evanescence

16 фев 2026 : Барабанщик EVANESCENCE о новой пластинке

17 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выпустят альбом в 2026

14 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выступили на GAME AWARDS

26 окт 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Комбинация разных причин привела к моему уходу»

29 сен 2025 : 		 EVANESCENCE о новом материале

25 сен 2025 : 		 PAUL McCOY спел с EVANESCENCE

15 авг 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я не боюсь разогревать METALLICA»

21 июл 2025 : 		 EVANESCENCE работают с разными продюсерами

7 июл 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

23 июн 2025 : 		 Новый альбом EVANESCENCE в начале года?

20 июн 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»

13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

1 ноя 2024 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE

29 окт 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу

19 сен 2024 : 		 EVANESCENCE начнут запись осенью

24 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

17 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют
Барабанщик EVANESCENCE о новой пластинке



Will Hunt в недавнем интервью ответил на вопрос, как у EVANESCENCE дела с новым материалом:

«Он должен выйти в этом году. Я очень рад, что люди все это смогут услышать. Пусть это и будет клише, но я скажу: "о, это лучшее, что мы делали, но это правда". Это просто другой уровень. Amy смогла раздвинуть границы, а следом за ней смогли и мы!»

На вопрос о том, с кем из продюсером в этот раз работала группа, он ответил:

«Песни четыре мы сделали с Nick Raskulinecz, с которым сотрудничали на двух альбомах. Это был изначальный план, но COVID внес свои коррективы. Дальше уже не совпадали по графикам. Поэтому мы работали с Jordan Fish [formerly of BRING ME THE HORIZON] и Zakk'ом Cervini. Zakk сводил всю пластинку. Он же занимался и Afterlife, которая вошла в саундтрек к 'Devil May Cry'. Эту песню мы сделали с ними и она, по сути, была тестом их работы. Все прошло отлично, поэтому шесть-семь песен мы уже сделали с ними. И все превзошло мои ожидания, получилось очень круто. Я крепкий орешек, меня фиг пробьешь, но у них получилось. Так что с нетерпением жду, когда люди услышат то, что у нас получилось!»




просмотров: 224

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
