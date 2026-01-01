сегодня



Барабанщик EVANESCENCE о новой пластинке



Will Hunt в недавнем интервью ответил на вопрос, как у EVANESCENCE дела с новым материалом:



«Он должен выйти в этом году. Я очень рад, что люди все это смогут услышать. Пусть это и будет клише, но я скажу: "о, это лучшее, что мы делали, но это правда". Это просто другой уровень. Amy смогла раздвинуть границы, а следом за ней смогли и мы!»



На вопрос о том, с кем из продюсером в этот раз работала группа, он ответил:



«Песни четыре мы сделали с Nick Raskulinecz, с которым сотрудничали на двух альбомах. Это был изначальный план, но COVID внес свои коррективы. Дальше уже не совпадали по графикам. Поэтому мы работали с Jordan Fish [formerly of BRING ME THE HORIZON] и Zakk'ом Cervini. Zakk сводил всю пластинку. Он же занимался и Afterlife, которая вошла в саундтрек к 'Devil May Cry'. Эту песню мы сделали с ними и она, по сути, была тестом их работы. Все прошло отлично, поэтому шесть-семь песен мы уже сделали с ними. И все превзошло мои ожидания, получилось очень круто. Я крепкий орешек, меня фиг пробьешь, но у них получилось. Так что с нетерпением жду, когда люди услышат то, что у нас получилось!»







+0 -0



просмотров: 224

