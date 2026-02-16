×
Dark Tranquillity
Швеция
Death Metal
http://www.darktranquillity.com
Myspace:
http://www.myspace.com/dtofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/dtofficial
16 фев 2026
:
Концертное видео DARK TRANQUILLITY
20 янв 2026
:
Вокалист DARK TRANQUILLITY о гётеборгском звуке
20 окт 2025
:
DARK TRANQUILLITY почтили память Томаса Линдберга
31 окт 2024
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
9 сен 2024
:
Юбилейный винил DARK TRANQUILLITY
30 авг 2024
:
Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY
27 авг 2024
:
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Нам нужно быть очень осторожными с тем, как используется искусственный интеллект»
16 авг 2024
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
11 авг 2024
:
Вокалист DARK TRANQUILLITY о новом альбоме
10 июл 2024
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
23 июн 2024
:
Новая песня DARK TRANQUILLITY
2 май 2024
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
19 мар 2024
:
Вокалист DARK TRANQUILLITY о том, как группа KREATOR сподвигла его на занятия музыкой
7 мар 2024
:
Новая песня DARK TRANQUILLITY
28 янв 2024
:
DARK TRANQUILLITY завершили запись
21 окт 2023
:
DARK TRANQUILLITY приступили к записи
5 сен 2023
:
Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома
24 июл 2023
:
CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY
26 апр 2023
:
DARK TRANQUILLITY готовят новый материал
29 янв 2023
:
Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY
24 янв 2023
:
Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY
20 янв 2023
:
Гитарист DARK TRANQUILLITY / ANDROMEDA выпустил сольный альбом
14 янв 2023
:
Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY
3 фев 2022
:
Умер бывший гитарист DARK TRANQUILLITY
1 окт 2021
:
Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»
26 авг 2021
:
Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY
13 авг 2021
:
Перемены в DARK TRANQUILLITY
8 июн 2021
:
DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми
26 дек 2020
:
Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES
20 ноя 2020
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
14 ноя 2020
:
DARK TRANQUILLITY целиком исполнят новый альбом
13 ноя 2020
:
Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"
30 окт 2020
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
16 окт 2020
:
Новая песня DARK TRANQUILLITY
11 сен 2020
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
3 сен 2020
:
Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью
1 апр 2020
:
DARK TRANQUILLITY объявили имена новых участников
23 мар 2020
:
NIKLAS SUNDIN ушёл из DARK TRANQUILLITY
25 июл 2018
:
DARK TRANQUILLITY начнут работу над новым альбомом в начале следующего года
2 мар 2017
:
Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет весной
18 дек 2016
:
DARK TRANQUILLITY номинированы на Грэммис
4 ноя 2016
:
Бонус-треки DARK TRANQUILLITY
21 окт 2016
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
7 окт 2016
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
26 сен 2016
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
21 сен 2016
:
Трек-лист нового альбома DARK TRANQUILLITY
13 июл 2016
:
Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью
8 июн 2016
:
DARK TRANQUILLITY из студии
1 апр 2016
:
Из DARK TRANQUILLITY ушел гитарист
18 авг 2015
:
DARK TRANQUILLITY пригласили на фестиваль в Москве
14 авг 2015
:
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «У нас полно идей!»
17 июн 2015
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
4 мар 2015
:
DARK TRANQUILLITY уверяют, что их новый материал «удивит многих слушателей»
9 янв 2015
:
В 2015 году DARK TRANQUILLITY займутся творчеством
1 апр 2014
:
Видео с выступления DARK TRANQUILLITY
16 янв 2014
:
Новый сингл DARK TRANQUILLITY выйдет в марте
4 дек 2013
:
Видео с выступления DARK TRANQUILLITY
21 авг 2013
:
DARK TRANQUILLITY поедут в тур без басиста
24 май 2013
:
Новая песня DARK TRANQUILLITY
9 май 2013
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
27 апр 2013
:
Новая песня DARK TRANQUILLITY
15 апр 2013
:
Новая песня DARK TRANQUILLITY
27 мар 2013
:
Трейлер нового альбома DARK TRANQUILLITY
28 фев 2013
:
DARK TRANQUILLITY завершили запись
19 фев 2013
:
DARK TRANQUILLITY расстались с басистом
10 янв 2013
:
Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет в мае
16 ноя 2012
:
DARK TRANQUILLITY отменили европейский тур
19 окт 2012
:
DARK TRANQUILLITY начали работу над альбомом
18 окт 2012
:
Трибьют DARK TRANQUILLITY выйдет в ноябре
1 май 2012
:
Yesterworlds' DARK TRANQUILLITY вышел на виниле
28 апр 2012
:
DARK TRANQUILLITY продлили соглашение с CENTURY MEDIA RECORDS
21 апр 2012
:
Цифровой ЕР от DARK TRANQUILLITY
23 фев 2012
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
3 янв 2012
:
Концертный релиз DARK TRANQUILLITY вышел на виниле
27 сен 2011
:
Клавишник DARK TRANQUILLITY основал COUNTERPOINT CUSTOM SCORING
22 сен 2011
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
16 сен 2011
:
DARK TRANQUILLITY приедут в Россию в декабре
3 авг 2011
:
Трейлер нового проекта DARK TRANQUILLITY
21 июл 2011
:
Новое видео "Iridium" от DARK TRANQUILLITY
5 июл 2011
:
Видео с выступления DARK TRANQUILLITY
22 янв 2011
:
Вокалист DARK TRANQUILLITY примет участие в кинофестивале
11 ноя 2010
:
DARK TRANQUILLITY об окончании турне
9 ноя 2010
:
Видео с концерта DARK TRANQUILLITY
10 окт 2010
:
EP DARK TRANQUILLITY выйдет на виниле
22 июл 2010
:
Полный концерт DARK TRANQUILLITY доступен для просмотра
31 май 2010
:
Фронтмен DARK TRANQUILLITY о DIO
19 фев 2010
:
Новый альбом DARK TRANQUILLITY доступен для прослушивания
11 фев 2010
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
14 янв 2010
:
Еще одна новая песня DARK TRANQUILLITY
11 янв 2010
:
Трек-лист нового альбома DARK TRANQUILLITY
18 дек 2009
:
Новая песня DARK TRANQUILLITY
29 ноя 2009
:
Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет в марте
8 ноя 2009
:
DVD DARK TRANQUILLITY возглавил шведские чарты
11 окт 2009
:
Детали нового DVD DARK TRANQUILLITY
4 окт 2009
:
Видео с нового DVD DARK TRANQUILLITY
29 сен 2009
:
Еще один концертный трек от DARK TRANQUILLITY
18 сен 2009
:
Ранее не публиковавшийся клип DARK TRANQUILLITY
12 сен 2009
:
Концертный трек от DARK TRANQUILLITY
9 сен 2009
:
Подробности о новом DVD DARK TRANQUILLITY
31 авг 2009
:
DARK TRANQUILLITY начали работу в студии
24 июл 2009
:
DARK TRANQUILLITY: новый концертный DVD/CD в октябре
7 июл 2009
:
DARK TRANQUILLITY отправятся в студию в сентябре
28 апр 2009
:
Переиздания и сборник DARK TRANQUILLITY выйдут в мае
8 апр 2009
:
DARK TRANQUILLITY сняли видео "Misery's Crown"
9 янв 2009
:
DARK TRANQUILLITY подводят итоги ушедшего года
25 ноя 2008
:
DARK TRANQUILLITY представили нового басиста
4 ноя 2008
:
Вокалистка THEATRЕ OF TRAGEDY на новом DVD DARK TRANQUILLITY
23 сен 2008
:
DARK TRANQUILLITY объявили имя турового басиста
24 авг 2008
:
DARK TRANQUILLITY расстались с басистом
26 июн 2008
:
DARK TRANQUILLITY подводят итоги турне
15 май 2008
:
DARK TRANQUILLITY: детали о переиздании нового альбома
29 апр 2008
:
DARK TRANQUILLITY: "Московский концерт был одним из пяти наших лучших шоу за всю историю"
7 фев 2008
:
DARK TRANQUILLITY в России
25 авг 2007
:
DARK TRANQUILLITY: фестивальный сезон окончен
31 май 2007
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY
22 май 2007
:
DARK TRANQUILLITY : "Новый альбом вызвал феноменальную реакцию"
23 мар 2007
:
Новое видео DARK TRANQUILLITY в сети
28 фев 2007
:
DARK TRANQUILLITY: подробности о новом альбоме
12 фев 2007
:
DARK TRANQUILLITY сняли видео на 'Focus Shift'
28 ноя 2006
:
DARK TRANQUILLITY завершили запись нового альбома
29 окт 2006
:
DARK TRANQUILLITY: новости из студии
19 сен 2006
:
Новая композиция DARK TRANQUILLITY в сети
14 сен 2006
:
Mikael Stanne (DARK TRANQUILLITY) о новом альбоме группы
18 авг 2006
:
DARK TRANQUILLITY завершили пре-продукцию нового альбома
15 июн 2006
:
Продюсером нового альбома DARK TRANQUILLITY будет Tue Madsen
29 май 2006
:
DARK TRANQUILLITY начнут записывать новый альбом в октябре
14 ноя 2005
:
Гитарист DARK TRANQUILLITY публикует книгу рисунков
1 сен 2005
:
DARK TRANQUILLITY не будут участвовать в европейском туре ARCH ENEMY
27 июл 2005
:
DARK TRANQUILLITY : новое видео в сети
11 май 2005
:
DARK TRANQUILLITY: видеоклип в сети
сегодня
Концертное видео DARK TRANQUILLITY
The Last Imagination, новое концертное видео DARK TRANQUILLITY, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
(
2
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
16 фев 2026
olly71
Он когда нибудь спит есть ? Столько действующих концертирующих групп одновременно набрал .
16 фев 2026
Orgik
Верните ушедших участников группы! Без них песни сплошное джи-джи с затухающими невнятными мяу-мяу клавишами. Да, ещё более невнятными мяу-мяу, чем ранее! Ну не понравился мне последний альбом. Субъективно, разумеется.
просмотров: 186
