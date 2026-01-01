Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 53
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 53
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
[= ||| все новости группы



*

Satan

*



17 фев 2026 : 		 Вокалисту SATAN предстоит операция

16 сен 2024 : 		 Новое песня SATAN

22 авг 2024 : 		 Новое видео SATAN

15 июл 2024 : 		 Новый альбом SATAN выйдет осенью

11 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SATAN

19 июл 2022 : 		 Новый альбом SATAN доступен для прослушивания

3 апр 2022 : 		 Новое видео SATAN

11 мар 2022 : 		 Новая песня SATAN

9 фев 2022 : 		 Новое видео SATAN

18 дек 2021 : 		 Новое видео SATAN

28 июл 2020 : 		 SATAN выпустят сборник демо

12 сен 2018 : 		 Новый альбом SATAN доступен для прослушивания

31 авг 2018 : 		 Новая песня SATAN

8 авг 2018 : 		 Новая песня SATAN

26 июн 2018 : 		 Новое видео SATAN

10 апр 2018 : 		 SATAN Signs With METAL BLADE RECORDS

30 сен 2015 : 		 Новый альбом SATAN доступен для прослушивания

10 сен 2015 : 		 Новая песня SATAN

29 июл 2015 : 		 Новая песня SATAN

15 июн 2015 : 		 Новый альбом SATAN выйдет в октябре

20 мар 2015 : 		 Новый альбом SATAN выйдет в сентябре

9 сен 2014 : 		 Обложка нового концертного релиза SATAN

7 авг 2014 : 		 Концертный релиз SATAN выйдет в октябре

3 июн 2014 : 		 Видео с выступления SATAN

9 апр 2014 : 		 Выступления SATAN в Северной Америке могут быть записаны для концерта

9 июн 2013 : 		 Видео с выступления SATAN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалисту SATAN предстоит операция



zoom
SATAN опубликовали следующее сообщение:

«Поклонники и друзья, с сожалением мы вынуждены объявить о перерыве в запланированных выступлениях. Наш певец, неподражаемый Brian Ross, только что узнал, что в апреле-мае 2026 года ему предстоит серьезная профилактическая операция, которая спасет его жизнь. Его восстановление займет несколько месяцев. К сожалению, это означает, что SATAN вынуждены отложить все запланированные концерты на 2026 год, за исключением выступлений на этой неделе в Испании, которые пройдут в соответствии с планом.

Это не то, чего мы хотели, но мы верим, что вы все хотите, чтобы Brian позаботился о своем здоровье, полностью восстановился и вернулся в 2027 году более сильным, чем когда-либо.

Большое вам спасибо за вашу неизменную любовь и поддержку!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 169

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом