Вокалисту SATAN предстоит операция
SATAN опубликовали следующее сообщение:
«Поклонники и друзья, с сожалением мы вынуждены объявить о перерыве в запланированных выступлениях. Наш певец, неподражаемый Brian Ross, только что узнал, что в апреле-мае 2026 года ему предстоит серьезная профилактическая операция, которая спасет его жизнь. Его восстановление займет несколько месяцев. К сожалению, это означает, что SATAN вынуждены отложить все запланированные концерты на 2026 год, за исключением выступлений на этой неделе в Испании, которые пройдут в соответствии с планом.
Это не то, чего мы хотели, но мы верим, что вы все хотите, чтобы Brian позаботился о своем здоровье, полностью восстановился и вернулся в 2027 году более сильным, чем когда-либо.
Большое вам спасибо за вашу неизменную любовь и поддержку!»
