MICHAEL SWEET представил новую песню



MICHAEL SWEET представил второй сингл из нового альбома, "The Master Plan", релиз которого намечен на третье апреля.



«Я не могу передать, как долго я хотел записать эту пластинку. Думаю, подсознательно я начал сочинять ее, когда был ребенком. Вся музыка, которая повлияла на меня за эти годы, проявилась на этом альбоме. Это, конечно, не просто песня, которую можно себе представить. Она единственная в своем роде, очень эклектичная и уникальная, но это именно то, чего я хотел. В ней найдется что-то для каждого, и я надеюсь, что вы все будете в таком же восторге от нее, как и я. Заглавный трек — это замечательная композиция в музыкальном и лирическом плане. Цель состоит в том, чтобы вдохновлять, подбадривать и вселять в людей надежду. Я надеюсь, что эта пластинка поможет именно этому. Я хочу лично поблагодарить вас всех за ваше терпение и неизменную поддержку во всем, что я делаю. С большой любовью ко всем вам!»



Трек-лист "The Master Plan":



01. The Master Plan

02. Lord

03. Stronger

04. Eternally

05. You Lead I'll Follow

06. Desert Stream

07. Believer

08. Again

09. Faith

10. Worship You







