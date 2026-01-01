Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 53
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 53
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
[= ||| все новости группы



*

Michael Sweet

*



17 фев 2026 : 		 MICHAEL SWEET представил новую песню

21 янв 2026 : 		 MICHAEL SWEET представил новую песню

27 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET продолжает держать в курсе

24 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET обещает вдохновляющий альбом

15 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET о решении озвучить неприятный диагноз

10 дек 2025 : 		 У MICHAEL SWEET рак

19 окт 2025 : 		 MICHAEL SWEET с женой основал FAITH IN MUSIC

3 окт 2024 : 		 MICHAEL SWEET об ИИ в музыке

5 сен 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не любитель METALLICA»

22 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»

9 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Выборы, выборы, кандидаты...»

13 фев 2024 : 		 Вокалист STRYPER о JON'e BON JOVI: «Ему нечего доказывать, он — легенда»

4 фев 2024 : 		 MICHAEL SWEET хвалит JUDAS PRIEST за смелость

1 дек 2023 : 		 MICHAEL SWEET о предстоящей операции

29 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»

22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

13 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах

17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL SWEET представил новую песню



zoom
MICHAEL SWEET представил второй сингл из нового альбома, "The Master Plan", релиз которого намечен на третье апреля.

«Я не могу передать, как долго я хотел записать эту пластинку. Думаю, подсознательно я начал сочинять ее, когда был ребенком. Вся музыка, которая повлияла на меня за эти годы, проявилась на этом альбоме. Это, конечно, не просто песня, которую можно себе представить. Она единственная в своем роде, очень эклектичная и уникальная, но это именно то, чего я хотел. В ней найдется что-то для каждого, и я надеюсь, что вы все будете в таком же восторге от нее, как и я. Заглавный трек — это замечательная композиция в музыкальном и лирическом плане. Цель состоит в том, чтобы вдохновлять, подбадривать и вселять в людей надежду. Я надеюсь, что эта пластинка поможет именно этому. Я хочу лично поблагодарить вас всех за ваше терпение и неизменную поддержку во всем, что я делаю. С большой любовью ко всем вам!»

Трек-лист "The Master Plan":

01. The Master Plan
02. Lord
03. Stronger
04. Eternally
05. You Lead I'll Follow
06. Desert Stream
07. Believer
08. Again
09. Faith
10. Worship You




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 102

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом