Новости
17 фев 2026 : 		 NICK BARKER работает над книгой

29 янв 2026 : 		 NICK BARKER надеется на операцию в этом году

10 окт 2025 : 		 NICK BARKER: «Я просто должен дождаться, пока кто-нибудь умрет»

27 июл 2023 : 		 NICK BARKER страдает от почечной недостаточности

1 сен 2022 : 		 Новый альбом LOCK UP доступен для прослушивания

5 ноя 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

1 окт 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

2 май 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

4 фев 2021 : 		 TOMAS LINDBERG в LOCK UP

7 май 2020 : 		 LOCK UP нашли ударника

23 апр 2020 : 		 NICK BARKER ушел из LOCK UP

20 апр 2017 : 		 Видео с текстом от LOCK UP

7 апр 2017 : 		 Новый альбом LOCK UP доступен для прослушивания

24 янв 2017 : 		 Новая песня LOCK UP

9 дек 2016 : 		 Новая песня LOCK UP

9 окт 2015 : 		 LOCK UP отправятся в студию в ноябре

27 ноя 2014 : 		 Официальное заявление LOCK UP

25 ноя 2014 : 		 LOCK UP сменили вокалиста

13 июн 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте: видео

12 май 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте

9 янв 2014 : 		 LOCK UP о новых песнях

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления LOCK UP

8 мар 2012 : 		 Новое видео LOCK UP

11 фев 2012 : 		 Видео с выступления LOCK UP

20 янв 2012 : 		 SHANE EMBURY пропустит тур, DAN LILKER заменит его в LOCK UP

28 июн 2011 : 		 Семплы нового альбома LOCK UP
NICK BARKER работает над книгой



zoom
NICK BARKER в недавнем интервью подтвердил, что работает над автобиографией:

«Я в середине процесса, дошел до времен CRADLE».

После чего добавил, что это очень успокаивающий и интересный опыт:

«Мы сосредоточились на моем детстве и на том, как я начал играть на барабанах, как я увлекся музыкой. Моя школьная трэш-группа, с которой мы в то время выступали на разогреве у нескольких британских трэш-групп, таких как RE-ANIMATOR, XENTRIX и LAWNMOWER DETH. И потом, очевидно, мой музыкальный вкус начал меняться по мере того, как я становился старше. Так я увлекся дэт-металлом и создал дэт-металлическую группу. Это было, когда я торговал кассетами, в конце 80-х — начале 90-х. Именно так я открыл для себя CRADLE OF FILTH, благодаря андеграунду, благодаря демо-записи "Total Fucking Darkness". И это было в то время, когда дэт-металл начинал стагнировать. Моя группа называлась CATALEPSY, и нам пришлось сменить название на MONOLITH. И это было что-то вроде обычного дэт-металла, когда NAPALM DEATH встречается с OBITUARY и ENTOMBED. И мы записали альбом под названием "Tales Of The Macabre" для Cacophonous Records, но он был отложен в долгий ящик. Там было восемь треков. И сейчас многие люди с разных звукозаписывающих лейблов спрашивают меня об этом: "Можем ли мы его выпустить? У вас есть мастер-кассеты? Мы хотели бы выпустить этот альбом". Это забавно, потому что в этом есть некая ирония судьбы — сейчас эта группа более популярна, чем была 30 лет назад».

На вопрос, трудно ли было написать о его "суровом воспитании и тяжелом детстве" в книге, Nick ответил:

«Я не особо заострял на этом внимание. Был общий план. Я не хочу говорить об этих ужасных людях ни страницы. Поэтому мы просто слегка осветили, как все было — мое дерьмовое воспитание, и то, что музыка была моим способом отвлечься».

Он также объяснил, что послужило толчком к написанию книги:

«Многие люди в индустрии говорили мне, особенно учитывая мое время простоя, что-то вроде: "Почему бы тебе просто не написать мемуары, автобиографию? Ты играл со столькими группами и сделал столько всего интересного. Люди хотят услышать об этом, о том, откуда ты родом, как ты пришел к этому и так далее, и тому подобное".

Да, это все забавно. На самом деле, это очень весело — возвращаться и рассказать о том, что и как было».

На вопрос, читал ли он за эти годы автобиографии других музыкантов и знаменитостей, Nick ответил:

«Некоторые из них. Да, я реально читаю много автобиографий. Оззи [Осборн] был великолепен. Он был чертовски сумасшедшим. Когда вы читаете его книгу "Я - Оззи", вы можете услышать его голос, когда читаете анекдоты. Вы можете услышать, как он рассказывает их вам. И автобиография Майка Тайсона тоже была очень хороша. У меня есть "The Dirt" группы MOTLEY CRUE. Но знаете что? Я не хочу, чтобы моя книга была еще одной из тех, кто просто "секс, наркотики и рок-н-ролл". Я имею в виду, что она реально касается всего этого, потому что на протяжении всей моей карьеры было много такого. Но я не хочу, чтобы все сводилось только к этому. Я хочу, чтобы это было о разных группах, в которых я играл, о разных периодах времени. А не меня на$$ли, я заработал немного денег там, а в промежутке — секс, наркотики и рок-н-ролл».

Barker признался, что не все события из его жизни ему было легко вспомнить.

«Там было несколько фрагментов, о которых я почти ничего не помнил, поэтому я обратился к некоторым друзьям, участникам группы и техникам, которые были тогда со мной и просто спросил: "Эй, помните это?" — и узнал их мнение об этом. А потом их рассказы своего рода немного подстегнули мою память».




просмотров: 85

