NICK BARKER работает над книгой

NICK BARKER в недавнем интервью подтвердил, что работает над автобиографией:



«Я в середине процесса, дошел до времен CRADLE».



После чего добавил, что это очень успокаивающий и интересный опыт:



«Мы сосредоточились на моем детстве и на том, как я начал играть на барабанах, как я увлекся музыкой. Моя школьная трэш-группа, с которой мы в то время выступали на разогреве у нескольких британских трэш-групп, таких как RE-ANIMATOR, XENTRIX и LAWNMOWER DETH. И потом, очевидно, мой музыкальный вкус начал меняться по мере того, как я становился старше. Так я увлекся дэт-металлом и создал дэт-металлическую группу. Это было, когда я торговал кассетами, в конце 80-х — начале 90-х. Именно так я открыл для себя CRADLE OF FILTH, благодаря андеграунду, благодаря демо-записи "Total Fucking Darkness". И это было в то время, когда дэт-металл начинал стагнировать. Моя группа называлась CATALEPSY, и нам пришлось сменить название на MONOLITH. И это было что-то вроде обычного дэт-металла, когда NAPALM DEATH встречается с OBITUARY и ENTOMBED. И мы записали альбом под названием "Tales Of The Macabre" для Cacophonous Records, но он был отложен в долгий ящик. Там было восемь треков. И сейчас многие люди с разных звукозаписывающих лейблов спрашивают меня об этом: "Можем ли мы его выпустить? У вас есть мастер-кассеты? Мы хотели бы выпустить этот альбом". Это забавно, потому что в этом есть некая ирония судьбы — сейчас эта группа более популярна, чем была 30 лет назад».



На вопрос, трудно ли было написать о его "суровом воспитании и тяжелом детстве" в книге, Nick ответил:



«Я не особо заострял на этом внимание. Был общий план. Я не хочу говорить об этих ужасных людях ни страницы. Поэтому мы просто слегка осветили, как все было — мое дерьмовое воспитание, и то, что музыка была моим способом отвлечься».



Он также объяснил, что послужило толчком к написанию книги:



«Многие люди в индустрии говорили мне, особенно учитывая мое время простоя, что-то вроде: "Почему бы тебе просто не написать мемуары, автобиографию? Ты играл со столькими группами и сделал столько всего интересного. Люди хотят услышать об этом, о том, откуда ты родом, как ты пришел к этому и так далее, и тому подобное".



Да, это все забавно. На самом деле, это очень весело — возвращаться и рассказать о том, что и как было».



На вопрос, читал ли он за эти годы автобиографии других музыкантов и знаменитостей, Nick ответил:



«Некоторые из них. Да, я реально читаю много автобиографий. Оззи [Осборн] был великолепен. Он был чертовски сумасшедшим. Когда вы читаете его книгу "Я - Оззи", вы можете услышать его голос, когда читаете анекдоты. Вы можете услышать, как он рассказывает их вам. И автобиография Майка Тайсона тоже была очень хороша. У меня есть "The Dirt" группы MOTLEY CRUE. Но знаете что? Я не хочу, чтобы моя книга была еще одной из тех, кто просто "секс, наркотики и рок-н-ролл". Я имею в виду, что она реально касается всего этого, потому что на протяжении всей моей карьеры было много такого. Но я не хочу, чтобы все сводилось только к этому. Я хочу, чтобы это было о разных группах, в которых я играл, о разных периодах времени. А не меня на$$ли, я заработал немного денег там, а в промежутке — секс, наркотики и рок-н-ролл».



Barker признался, что не все события из его жизни ему было легко вспомнить.



«Там было несколько фрагментов, о которых я почти ничего не помнил, поэтому я обратился к некоторым друзьям, участникам группы и техникам, которые были тогда со мной и просто спросил: "Эй, помните это?" — и узнал их мнение об этом. А потом их рассказы своего рода немного подстегнули мою память».







