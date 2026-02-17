сегодня



Барабанщик SEPULTURA дает советы молодым



В рамках беседы с GREYSON'ом NEKRUTMAN'ом у него спросили, есть ли у него какие-то советы молодым, которые хотели бы повторить его путь:



«Это же какое-то безумие. Я имею в виду, мне до сих пор трудно смириться с тем, что люди говорят: "О, ты мой любимый барабанщик". Иногда я спрашиваю: "Почему я?" — это типично для меня, но просто странно. Полагаю, что отчасти моя привлекательность в том, что я никогда... Не знаю, то ли это из-за того, что я житель Нью-Йорка, то ли еще чего, но я очень прямолинеен и не… Просто из-за того, что люди из мира барабанщиков говорили мне, что та или иная техника была неправильной или играть так было неправильно, я как же выбросил все это из головы и понял, что я хочу играть и как я хочу играть, сочетая джаз и биг-бэнд с немного более агрессивным звучанием стиль и склонность к более причудливому развлекательному стилю Бадди Рича и Сонни Пейна и тех парней, которые были артистами эстрады. Они всегда сидели в задних рядах группы. Они были шоуменами. А потом, где-то в 1970-х, распространилась идея о том, что ты должен быть всего лишь карманным барабанщиком, сидеть сзади. И я поговорил с Майком Кларком, который играл с Херби Хэнкоком, именно об этом много лет назад, и он рассказал мне о тенденции, которая была в 70-х, и это была своего рода медленная диета шоумена, барабанщика которого как бы подталкивали в спину. типа: "Ладно, это больше не наше дело". И впитал все это и подумал: "Тогда есть пробел, который я могу восполнить, и я хочу вернуть все, как было тогда". После чего я думаю об уникальности использования всего, что работает именно для вас. Я к тому, что если я использую традиционный хват определенным образом, это работает в моем случае. И это был своего рода факт, что если я не получаю травм из-за плохой техники, у меня нет вредных привычек, и это работает, то я это использую. Для меня подобные приемы стали чем-то вроде правила.



Так что, если уж на то пошло, мой совет — просто принимайте то, что вам нравится… У каждого есть небольшая особенность в игре, которая может противопоставить его другому исполнителю, может заставить его звучать немного по-другому, и я думаю, людям просто нужно принять это. Я считаю, что всем нужно перестать пытаться быть одним и тем же человеком. Потому что, когда мне было 18-20 лет, было много барабанщиков. Я был в окружении избранных людей, которые хотели играть точно так же, и все они хотели играть как Тони Уильямс, и это здорово. Но все они звучали совершенно одинаково. Все они ходили в музыкальные школы, и, к счастью, я не ходил в них, а все повально только туда и шли и, как результат, все они звучат совершенно одинаково по сей день. Они все так делают, все они звучат как подражатели друг друга, и это здорово — я уверен, им нравится так играть, — но в этом нет ничего уникального, когда все в комнате звучат совершенно одинаково.



Я полагаю, что в том, чтобы принимать то, что кто-то сделал, есть элементы, которые тебе нравятся или которыми ты восхищаешься, как это было со многими барабанщиками, но я считаю, что ты должен понимать, что ты никогда не будешь тем, кому подражаешь. Ты никогда не проживешь их жизнь. Так что, когда люди становятся одержимыми подобным, это, я не знаю, иногда пугает, потому что ты вроде как отличный барабанщик, но звучишь как кто-то до тебя. Это же скучно. И потом, все люди, на которых я равняюсь, и все люди, на которых, как мне кажется, равняются даже мои коллеги, мои ровесники, все очень разные. Вы знаете, кто такой Джоуи Джордисон? Знаете, когда вы слушаете его, вы понимаете, что это именно он. Когда вы видите, как играет Бадди Рич, вы знаете, что это именно Бадди Рич. Когда вы видите, как играет Картер Боуфорд, вы понимаете, что это Картер Боуфорд. Это просто их сущность. Этот человек — истинная мощь. И я считаю, что самое главное, что отличает этих людей, — это уверенность, с которой они играли».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 250

