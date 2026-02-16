сегодня



ALISSA WHITE-GLUZ об уходе из ARCH ENEMY



ALISSA WHITE-GLUZ в недавнем интервью ответила на вопрос, тяжело ли было ей принять решение об уходе из ARCH ENEMY:



«Это было, безусловно, трудно, но перемены — это всегда дикая смесь страха и волнения. Когда ты проводишь с чем-то столько лет, это становится огромной частью твоей жизни и личности. Так что к этому объявлению я отнеслась нелегко. Я посвятила проекту огромное количество своей творческой энергии на протяжении более половины своей карьеры.



Я очень люблю музыку и искусство, я не могу относиться к ним как к очередному рабочему дню. Именно поэтому я вкладываю столько сил и усердия в каждый текст, исполнение, запись и визуальное оформление. Я чувствовала настоящую ответственность за то, чтобы отнестись к этому объявлению с уважением к фанатам, музыке и самой себе. Просто перейти сразу к делу — это единственный способ отдать дань уважения моему прошлому и одновременно уверенно шагнуть в то, что будет дальше».



Что касается реакции на ее уход из ARCH ENEMY, она сказала:



«Реакция фанатов и коллег по индустрии просто ошеломила меня. Было так много любви, ободрения и искренней поддержки, как никогда раньше, и это невероятно воодушевляет. Что меня действительно поразило, так это то, насколько сильно люди восприняли идею моего роста и эволюции. Это заставило меня почувствовать глубокую благодарность, а также огромную мотивацию. Это подтвердило, что связь, которую мы установили, сильна и что она естественным образом продолжается. Это то, на чем я всегда фокусировалась в своей карьере: выходить за пределы зоны комфорта и за пределы коробки, чтобы иметь творческую свободу и не становиться типичной и одинаковой. Такая поддержка придала мне уверенности и воодушевила на будущее, потому что я искренне верю, что искусство и художники должны развиваться».





