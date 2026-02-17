сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть много мест, где мы страдаем...»



Создатели документального фильма о JUDAS PRIEST "The Ballad Of Judas Priest" Samm Dunn и Tom Morello провели пресс-конференцию по случаю выхода фильма. В частности Morello ответил на вопрос, насколько силён в фильме политический подтекст:



«Как круто жить в то время, когда ты можешь одновременно снимать документальный фильм об одной из своих любимых групп и бороться с фашизмом. Но одна из причин в том, что, хотя лирическое содержание — возможно, "Breaking The Law" и несколько песен — в JUDAS PRIEST явно политическое, само существование группы очень политизировано. Когда я приходил на концерты JUDAS PRIEST в течение последнего десятилетия или около того в Лос-Анджелесе, аудитория, возможно, более чем на 50 % состояла из латиноамериканцев. Это было множество однополых пар — ничего общего со стереотипами.… И да, есть парни постарше, такие как я, и в "кожаном облачении", которые с гордостью приводили своих детей на шоу, но то сообщество, единство и гармония, которые существуют на концертах JUDAS PRIEST, в некотором смысле являются примером того, как мы все могли бы стать лучше».



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford также присоединился к ним и отметил, что он не избегает политики в своей музыке:



«Для меня, как для автора текстов, было невозможно не замечать в мире вещей, которые влияют на меня, которые выводят меня из себя, и думать: "Могу ли я как-то выразить это в песне?" И я делал это всегда, будь то "Raw Deal" на "Sin After Sin", которая была по-настоящему откровенной г**й песней, рассказывающей о Fire Island и попытках с кем-нибудь познакомиться, и той свободе, которую это дает тебе как личности, — быть со своими людьми; была песня под названием "Savage", посвящённая изменению климата, а из какого альбома была "Savage"? "Stained Class"? Ну это всё было в прошлом. На последнем альбоме ["Invincible Shield", 2024 год], о котором я рассказываю — я не буду называть его имени, но я говорю об этом человеке, и это своего рода дымовая завеса, но если вы поймёте, если вы действительно прислушаетесь, то поймёте смысл, уловите выражение, ощутите чувства, которые тут есть. И на этом канате очень трудно балансировать, потому что я хочу, чтобы люди хорошо проводили время.



RAGE AGAINST THE MACHINE подарили людям отличные моменты. Когда вы видите, как все подпрыгивают вверх-вниз, они сливаются, но они в экстазе и смысл сказанного от них не ускользает. Возможно, этот смысл более актуален, когда они одни дома, лежат в постели или сидят, пьют кофе и слушают музыку. Это совершенно другой опыт в том, как сообщение может дойти до вас. Итак, мне реально нужно держать себя в руках, потому что с возрастом я все больше злюсь на мир. Я все больше возмущаюсь несправедливостью, особенно по отношению к моему собственному народу, который все еще страдает и которому не предоставлены права человека, которых он абсолютно заслуживает. Я не говорю о Германии, я говорю о Саудовской Аравии, Иране, других частях света, где таких людей, как я, просто используют ужасными способами. Я изо всех сил стараюсь избегать такого рода откровенных сообщений, но они есть. Они есть. И это дает мне некоторое утешение в том, что я сознательно не опускаю руки в вопросах, которые много значат для меня и выводят меня из себя».



Dunn также вмешался в разговор, добавив:



«Для меня, когда я работал над фильмом, было, наверное, четыре или пять основных моментов, которые, как я знаю, нам нужно было затронуть в истории этой группы. И одной из них была песня "Breaking The Law" и блестящее и веселое видео на нее. Причина этого в том, что все связано с нашим первым фильмом, в котором, как мне кажется, мы уже более двух десятилетий пытаемся развенчать стереотипы о хэви-металле. И я уверен, что о хэви-металле все еще сохраняется стереотип, что это просто секс, наркотики, гедонизм и все такое прочее. Поэтому такая песня, как "Breaking The Law", была очень важна, чтобы проиллюстрировать, что JUDAS PRIEST в 1980 году могли сказать что-то очень важное и своевременное о жизни представителей рабочего класса в Англии того времени. И когда я последний раз брал у Rob'a, он произнес фразу "Это революционная песня" — спасибо вам за то, что произнесли эту фразу, — для меня это был очень важный момент в истории!»



