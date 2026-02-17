сегодня



Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы никогда не заморачивались с постановками шоу»



В рамках недавней беседы у SLASH'a спросили, как эволюционировали концерты GUNS N' ROSES после возвращения его и Duff'a в группу:



«GUNS никогда не относились к тем, кого вы относите к "большим концертным выступлениям", с живой хореографией. Мы устанавливаем наше оборудование, а затем просто выходим и играем. Так что декорации и все такое прочее меняются в течение вечера. Дело даже не в том, что мы выходим на сцену, готовим сет и играем его на протяжении всего тура. Мы меняем материал каждый вечер. Так что, я думаю, с тех пор, как мы вернулись к этому, мы просто начали с того места, на котором остановились. Но материала много. Так сложилось, что мы традиционно делаем сеты продолжительностью три с лишним часа из-за большого количества материала и потому, что нам нравится все это играть. Предполагалось, что будет не три часа. В любом случае, мы просто делаем то, что делаем, как бы само собой».



Он также рассказал о том, как прорабатывает свою сольную частью на концерте GUNS N' ROSES:



«Я придумываю что-то, например, идею для того, что я мог бы исполнить соло в начале каждого тура. Так что это может быть одно из двух, а может быть и так, как в прошлый раз, когда мы исполняли "Hideaway". И это было действительно весело. В итоге так было на всем этапе. В этот раз мы собираемся сделать что-то другое. Я даже написал кое-что для следующего этапа. Ну, просто потому что мне нравится делать это с группой. Мне никогда не нравилось исполнять гитарные соло в одиночку — никогда. Я бы сделал это по необходимости, потому что людям нужна передышка или что-то в этом роде, и меня это коробит. Но если ты будешь хотя бы джемовать вместе с группой, ты сможешь написать что-то, где будут крутые перемены, и прочувствовать это сильнее. Так что у меня кое-что есть — есть идея, какую хочу реализовать в следующем туре».







