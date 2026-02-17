Arts
Новости
Guns N' Roses

17 фев 2026 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы никогда не заморачивались с постановками шоу»

12 фев 2026 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «У нас в группе демократия»

8 фев 2026 : 		 Басист GUNS N' ROSES о выпуске отдельных синглов

7 фев 2026 : 		 Концертное видео GUNS N’ ROSES 1987 года

3 фев 2026 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы готовим альбом из нового материала»

2 фев 2026 : 		 SLASH: «GUNS N' ROSES написали тонну х...и!»

4 дек 2025 : 		 Новые песни GUNS N' ROSES

25 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES выпустят две песни зимой

12 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES о концертах в Аргентине

10 ноя 2025 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES подал на группу в суд

1 ноя 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a

26 окт 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком
Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы никогда не заморачивались с постановками шоу»



В рамках недавней беседы у SLASH'a спросили, как эволюционировали концерты GUNS N' ROSES после возвращения его и Duff'a в группу:

«GUNS никогда не относились к тем, кого вы относите к "большим концертным выступлениям", с живой хореографией. Мы устанавливаем наше оборудование, а затем просто выходим и играем. Так что декорации и все такое прочее меняются в течение вечера. Дело даже не в том, что мы выходим на сцену, готовим сет и играем его на протяжении всего тура. Мы меняем материал каждый вечер. Так что, я думаю, с тех пор, как мы вернулись к этому, мы просто начали с того места, на котором остановились. Но материала много. Так сложилось, что мы традиционно делаем сеты продолжительностью три с лишним часа из-за большого количества материала и потому, что нам нравится все это играть. Предполагалось, что будет не три часа. В любом случае, мы просто делаем то, что делаем, как бы само собой».

Он также рассказал о том, как прорабатывает свою сольную частью на концерте GUNS N' ROSES:

«Я придумываю что-то, например, идею для того, что я мог бы исполнить соло в начале каждого тура. Так что это может быть одно из двух, а может быть и так, как в прошлый раз, когда мы исполняли "Hideaway". И это было действительно весело. В итоге так было на всем этапе. В этот раз мы собираемся сделать что-то другое. Я даже написал кое-что для следующего этапа. Ну, просто потому что мне нравится делать это с группой. Мне никогда не нравилось исполнять гитарные соло в одиночку — никогда. Я бы сделал это по необходимости, потому что людям нужна передышка или что-то в этом роде, и меня это коробит. Но если ты будешь хотя бы джемовать вместе с группой, ты сможешь написать что-то, где будут крутые перемены, и прочувствовать это сильнее. Так что у меня кое-что есть — есть идея, какую хочу реализовать в следующем туре».




17 фев 2026
Санчез
Мне кажется, что эти "движения" и прочая херотень не всем интересна или нужна. Лично мне всегда интересно следующее - как группа постарается вживую воссоздать студийную музыку, но без фонограммы и прочих приколов. Ну или, те моменты, когда лайв ощущается драйвовее, мощнее и круче чем студийка
