Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 49
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 49
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
[= ||| все новости группы



*

Venus 5

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео VENUS 5



zoom
новое видео VENUS 5, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "March Of The Venus 5", релиз которого намечен на 20 марта:

1. March Of The Venus 5
2. Like A Witch
3. Far Away
4. Set Me Free
5. Stereotypes
6. Surrender
7. Satelite
8. Invincible
9. Winter On My Skin
10. Take It From The Start
11. The Other Shore

Line Up:
Karmen Klinc – Vocals
Herma – Vocals
Jelena Milovanovic – Vocals
Tezzi Persson – Vocals
Erina Seitllari – Vocals

Andrea Buratto – Bass
Gabriele Robotti – Guitars
Antonio Agate – Keys
Marco Lazzarini – Drums

Aldo Lonobile – Additional guitars
Serena Torti – Additional Vocals






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 фев 2026
i
industrialist
Так, ну-ка омлет мне сбацали, быстро!
17 фев 2026
Corpsegrinder04
Чем-то мне блондинка напомнила одну из наших отечественных исполнителец. Тоже губы с половыми местами перепутаны.
https://i01.fotocdn.net/s217/ce8e093225e55a80/public_pin_l/2967321624.jpg
просмотров: 128

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом