Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 49
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 49
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
[= ||| все новости группы



*

Temple of Void

*



17 фев 2026 : 		 Новая песня TEMPLE OF VOID

14 янв 2026 : 		 Новое видео TEMPLE OF VOID

6 июн 2022 : 		 Новый альбом TEMPLE OF VOID доступен для прослушивания

25 май 2022 : 		 Новая песня TEMPLE OF VOID

6 май 2022 : 		 Новая песня TEMPLE OF VOID

11 апр 2022 : 		 Новое видео TEMPLE OF VOID

18 сен 2020 : 		 TEMPLE OF VOID на Relapse Records

6 янв 2020 : 		 Новый альбом TEMPLE OF VOID выйдет весной

25 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TEMPLE OF VOID

12 авг 2015 : 		 Новая песня TEMPLE OF VOID

22 июн 2015 : 		 TEMPLE OF VOID на Shadow Kingdom Records

8 июл 2013 : 		 TEMPLE OF VOID на Rain Without End Records
| - |

|||| сегодня

Новая песня TEMPLE OF VOID



zoom
Soulburn, новое видео с текстом от TEMPLE OF VOID, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Crawl', релиз которого намечен на шестое марта:

1. Poison Icon
2. Godless Cynic
3. The Crawl
4. A Dead Issue
5. Thy Mountain Eternal
6. Soulburn
7. The Twin Stranger




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 82

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом