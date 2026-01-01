×
Funeral
Норвегия
Doom Metal
http://www.funeralband.no
Myspace:
http://www.myspace.com/doomfuneral
Facebook:
https://www.facebook.com/funeralnorway/
17 фев 2026
:
Видео с текстом от FUNERAL
19 окт 2024
:
Новый альбом FUNERAL доступен для прослушивания
16 сен 2024
:
Новая песня FUNERAL
15 авг 2024
:
Новое видео FUNERAL
10 июл 2024
:
Новое видео FUNERAL
23 янв 2022
:
FUNERAL отметят юбилей
10 дек 2021
:
Новый альбом FUNERAL доступен для прослушивания
14 ноя 2021
:
Новая песня FUNERAL
21 окт 2021
:
Новое видео FUNERAL
1 окт 2021
:
Новое видео FUNERAL
31 май 2012
:
Ударник FUNERAL попал в больницу после сердечного приступа
6 мар 2012
:
Обложка нового альбома FUNERAL
1 май 2010
:
FUNERAL расстались с вокалистом
26 авг 2008
:
FUNERAL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома
11 янв 2008
:
FUNERAL отправляются в студию
6 апр 2007
:
FUNERAL: опубликовано видео "This Barren Skin"
19 дек 2006
:
FUNERAL сняли видеоклип "This Barren Skin"
10 ноя 2006
:
Скончался Christian Loos (FUNERAL)
31 окт 2006
:
FUNERAL подписали контракт с Tabu Recordings
сегодня
Видео с текстом от FUNERAL
Three Dead Men, официальное видео с текстом от FUNERAL, доступна ниже. Этот трек вошел в альбом 'Gospel of Bones'.
http://www.funeralband.no
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
