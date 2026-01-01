Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 49
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 108
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 49
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 33
[= ||| все новости группы



*

Funeral

*



17 фев 2026 : 		 Видео с текстом от FUNERAL

19 окт 2024 : 		 Новый альбом FUNERAL доступен для прослушивания

16 сен 2024 : 		 Новая песня FUNERAL

15 авг 2024 : 		 Новое видео FUNERAL

10 июл 2024 : 		 Новое видео FUNERAL

23 янв 2022 : 		 FUNERAL отметят юбилей

10 дек 2021 : 		 Новый альбом FUNERAL доступен для прослушивания

14 ноя 2021 : 		 Новая песня FUNERAL

21 окт 2021 : 		 Новое видео FUNERAL

1 окт 2021 : 		 Новое видео FUNERAL

31 май 2012 : 		 Ударник FUNERAL попал в больницу после сердечного приступа

6 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома FUNERAL

1 май 2010 : 		 FUNERAL расстались с вокалистом

26 авг 2008 : 		 FUNERAL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома

11 янв 2008 : 		 FUNERAL отправляются в студию

6 апр 2007 : 		 FUNERAL: опубликовано видео "This Barren Skin"

19 дек 2006 : 		 FUNERAL сняли видеоклип "This Barren Skin"

10 ноя 2006 : 		 Скончался Christian Loos (FUNERAL)

31 окт 2006 : 		 FUNERAL подписали контракт с Tabu Recordings
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от FUNERAL



zoom
Three Dead Men, официальное видео с текстом от FUNERAL, доступна ниже. Этот трек вошел в альбом 'Gospel of Bones'.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 45

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом